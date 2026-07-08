Бунт на корабле: Испания отказалась повышать расходы на оборону до пяти процентов ВВП по требованию США

Отношения между Вашингтоном и Мадридом резко обострились из-за разногласий по военным расходам. Находясь на саммите НАТО в Анкаре, президент США Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить торговые операции с Испанией, которая оказалась единственной страной в НАТО, не принявшей новую финансовую планку альянса. Конфликт затрагивает не только экономику, но и вопросы использования военных объектов на территории страны, что ставит под удар многолетние партнёрские связи.

Фото: Официальный веб-сайт председателя правительства Испании и Совета министров Педро Санчес

Причиной раздора стал отказ Испании увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 году. В Мадриде согласились оставить траты на уровне 2,1%, аргументируя это тем, что более высокие цифры ударят по социальным обязательствам государства перед гражданами. В ответ на это Трамп назвал позицию Испании «ужасной», обвинил страну в желании получить «бесплатную поездку» за счет союзников и пообещал, что страна «заплатит в два раза больше» через торговые ограничения.

"Попытка в одностороннем порядке обрубить торговлю с отдельным членом Евросоюза юридически почти невозможна. Поскольку торговая политика ЕС централизована, Вашингтон, скорее всего, перейдёт к точечному давлению, введя повышенные пошлины на конкретные товары, такие как вино, сталь или оливковое масло", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Напряженность между странами копилась давно. Ранее правительство Педро Санчеса заблокировало доступ США к своему воздушному пространству и военным базам в Мороне и Роте. Эти объекты планировалось использовать для операций против Ирана, что в итоге привело к новым виткам противостояния в регионе, где конфликт США и Ирана продолжает обостряться. Сейчас Мадрид воспринимает угрозы Трампа спокойно, считая их частью привычного политического стиля американского президента.

"Мадрид станет единственным из 32 членов НАТО, кто отказался поддержать новую целевую планку оборонных расходов в размере 5% от ВВП к 2035 году", — сообщил источник.

Испанские власти подчеркивают, что торговые связи между странами поддерживают частные компании, а не правительства. Кроме того, Мадрид напоминает о профиците в торговом балансе США. Тем не менее, давление со стороны Белого дома может привести к тому, что НАТО готовит новый формат взаимодействия, где финансовый вклад станет главным критерием лояльности. Ситуация осложняется тем, что США пытаются пересмотреть климатические нормы и энергетические правила в Европе, что также создает почву для экономических споров.

В то время как Южная Корея интегрирует свою промышленность в НАТО, Испания выбирает путь сохранения социальных гарантий. Это создает прецедент внутри блока, где одни страны готовы стать «тыловым цехом» альянса, а другие отказываются наращивать военный бюджет. Параллельно с этим Франция готовится к политическим изменениям, что может лишить Брюссель поддержки в спорах с Вашингтоном. Даже в других регионах, например, когда Финляндия создает давление в Финском заливе, видно, что стратегия США по усилению военного присутствия вызывает неоднозначную реакцию у союзников.

Эксперт: Сергей Миронов, политолог. Тема: Геополитика и торговые войны США с ЕС. Анализ показывает, что полная торговая блокада Испании нереализуема из-за структуры ЕС, но точечные пошлины станут инструментом принуждения к увеличению военных трат.

Показатель Цель НАТО (новая) Позиция Испании Доля ВВП на оборону 5% к 2035 году 2,1% (фиксация) Статус в альянсе Поддержка большинства Единственный отказник

Главный вызов для Мадрида — найти баланс между социальными выплатами внутри страны и требованиями Вашингтона по безопасности, чтобы избежать экономического ущерба от пошлин.

Могут ли США полностью запретить торговлю с Испанией?

Нет, торговая политика ЕС регулируется централизованно. США могут вводить только индивидуальные пошлины на товары.

Почему Испания отказалась от 5% ВВП?

Власти считают такую сумму несовместимой с социальными обязательствами государства.

Конфликт выявил глубокий раскол в НАТО: переход от политики «безопасности для всех» к модели «оплата за защиту», где экономические рычаги становятся инструментом военного давления.

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