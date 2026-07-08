Анкара покажет Зеленскому его новое место: НАТО готовит формат без лишнего раздражителя

Ограничение присутствия Владимира Зеленского на официальных заседаниях НАТО в Анкаре продиктовано стремлением руководства альянса наладить диалог с президентом США Дональдом Трампом, пояснил политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин. В беседе с Pravda.Ru эксперт отметил, что исключение украинского лидера из основной программы встреч связано с личной неприязнью между ним и президентом США.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский вступили в конфликт

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский примет участие лишь в ужине лидеров, однако к рабочим дискуссиям допущен не будет. Западная пресса уточняла, что такое решение принято, чтобы не провоцировать главу Белого дома, отношения которого с Киевом остаются напряженными.

По словам Бардина, нынешний генсек НАТО Марк Рютте стремится любыми способами удержать Вашингтон в орбите альянса. Поскольку Зеленский демонстративно игнорирует рекомендации Трампа, его присутствие может сорвать текущую дипломатическую повестку. Ситуация осложняется тем, что между Вашингтоном и Москвой идет процесс согласования позиций. Эксперты фиксируют, что Россия и США обсуждают Украину без лишнего шума, постепенно отодвигая Киев от принятия ключевых решений.

"Главная цель — сохранить США в орбите НАТО. Отношения Зеленского с Трампом складываются плохо: Трамп раздражен неуважением и неисполнением его рекомендаций. Зеленский, в свою очередь, демонстрирует всему миру, что Трамп ему не указ, и это может испортить общую повестку", — пояснил он.

Эксперт также указал на смену экономической и военной стратегии Европы. В условиях энергетического кризиса и закрытия промышленных гигантов в Германии, страны ЕС планируют развертывание масштабной системы военно-промышленного комплекса. Ожидается, что производство секретных систем переложат на Европу, что позволит США инвестировать в новые заводы и получать прибыль от продажи лицензий. Основной упор будет сделан на выпуске беспилотников и систем ПВО, адаптированных под современные угрозы. Однако в западных арсеналах наблюдается дефицит боеприпасов, который препятствует немедленному усилению союзников.

"Трампу будут предлагать дать лицензии на вооружение, и технологии, а также инвестиционные проекты. США планируют вложиться в предприятия в Германии, Болгарии, Эстонии и Латвии. Часть продукции военного назначения пойдет на Украину, остальное — в другие страны. Таким образом, США получат прибыль. На этом этапе появление Зеленского неуместно", — подчеркнул специалист.

По словам политолога, мнение украинского общества по поводу исключения Зеленского из протокола мало интересует руководство НАТО. Пока Европа узнаёт, сколько стоит план против России, реальные рычаги управления остаются в руках крупных держав, предпочитающих обсуждать стратегию без участия посредников.

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