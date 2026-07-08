Ученые из Томска нашли опасный микропластик у 60% рыб в реках бассейна Сырдарьи в Узбекистане

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из Узбекистана обнаружили тревожную концентрацию синтетического мусора в реках бассейна Сырдарьи. Исследование показало, что более 60% рыб в притоках одной из главных водных артерий Центральной Азии буквально набиты микропластиком. Проблема уже давно вышла за пределы Мирового океана, поражая пресноводные экосистемы, которые питают целые регионы.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены Женщина сушит мелкую рыбу в деревянном сарае

Микроволокна вместо естественного корма

Экспедиции на реки Чирчик и Карадарья выявили, что синтетические частицы присутствуют в организмах как хищников (судак), так и мирных видов (маринка, сом). Исследователи зафиксировали среднее содержание пластика на уровне 11,5 микрограмма на одну особь. Это сопоставимо с тем, как если бы мягкий десерт внезапно оказался нашпигован опасной крошкой. Основная часть находок — тончайшие микроволокна, которые практически невозможно отделить от воды штатными системами фильтрации.

"Река Сырдарья, впадающая в Аральское море, является одной из главных водных артерий Центральной Азии. На протяжении десятилетий ее бассейн испытывает колоссальное антропогенное воздействие... Тем не менее, до недавнего времени пресноводные рыбы этого региона практически не изучались на предмет накопления пластика", — рассказала директор Центра исследования микропластика в окружающей среде ТГУ Юлия Франк.

Важной закономерностью стало то, что количество пластика в рыбе не зависит от пола или рациона, но напрямую коррелирует с размером. Чем крупнее особь, тем больше мусора она аккумулирует. Это превращает крупных рыб в своего рода накопители антропогенного загрязнения.

Текстильный след в экологии рек

Причиной массового загрязнения ученые называют бурное развитие промышленности и бытовые привычки населения. Узбекистан — ключевой узел хлопкопрядильного производства. Стирка синтетики и сливы текстильных предприятий отправляют в канализацию тонны микроволокон. Несовершенство очистных сооружений позволяет этим «нитям» беспрепятственно выходить в открытую воду.

"Узбекистан – один из крупнейших мировых центров хлопкопрядильной и текстильной промышленности. Производство тканей, а также банальная бытовая стирка одежды из синтетических и полусинтетических материалов приводят к колоссальным сбросам микроволокон в канализацию. Из-за несовершенства очистных сооружений эти невидимые глазу нити беспрепятственно попадают в речные системы", — подчеркнула Юлия Франк.

Кстати, спектр найденных материалов впечатляет: от полимеров типа ПЭТ и полипропилена до полусинтетической вискозы. В пищеварительном тракте обитателей реки Чирчик биологи насчитали 15 типов пластмасс.

Параметр Что меняется Доля зараженных особей Свыше 60% в бассейне Сырдарьи Тип загрязнения Микроволокна (более 90% всех частиц) Зависимость от веса Прямая: крупнее рыба — больше пластика

Механический и химический удар по фауне

Угроза для ихтиофауны носит двойственный характер. С одной стороны, жесткие частицы травмируют внутренние органы и вызывают закупорку кишечника, из-за чего рыба теряет аппетит. С другой стороны, микропластик работает как токсичный коктейль: добавки в его составе бьют по иммунной и эндокринной системам. Это такой же деструктивный процесс, как сбой логических циклов мозга, только на уровне обмена веществ всего организма.

"Ситуация критическая: пластик становится частью пищевой цепочки. Это не просто мусор, а фактор, меняющий биологию видов. Если удары по газовым узлам — это явная угроза, то микропластик — мина замедленного действия под экологическим фундаментом региона", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Для регионов, где рыболовство остается важной частью быта, подобные открытия — тревожный звонок. Присутствие пластика в рыбе делает ее биоиндикатором состояния местности, сигнализируя о необходимости срочной модернизации коммунальной механики очистки воды.

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