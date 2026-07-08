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План США по Украине наткнулся на жесткий отказ: переговоры уперлись в скрытый план Киева

Мир

Отказ Киева от предложенного Вашингтоном плана урегулирования продиктован стремлением украинского руководства затянуть конфликт для подготовки новых атак, заявила Людмила Адилова, политолог, доктор политических наук, профессор РГГУ, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ. В беседе с Pravda.Ru эксперт подчеркнула, что текущий статус-кво позволяет офису Владимира Зеленского аккумулировать ресурсы и пытаться дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России.

Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Зеленский

Ранее сообщалось, что в преддверии встречи Североатлантического альянса Украина отвергла мирную инициативу президента США Дональда Трампа, состоящую из 28 пунктов. Как заявили источники в украинском правительстве, Киев требует радикального пересмотра условий соглашения в свою пользу и на текущем этапе полностью исключает возможность прямых контактов с российскими представителями. При этом западные обозреватели фиксируют, что Москва и Вашингтон обсуждают Украину без лишней огласки, фактически отодвигая украинскую сторону от формирования основной повестки.

По мнению Адиловой, Соединенные Штаты пока не готовы полностью отказаться от своей прежней внешнеполитической линии, так как многие механизмы взаимодействия еще не согласованы. Тем не менее в американском истеблишменте растет понимание специфики текущего украинского режима. Профессор отметила, что дипломатические усилия смещаются на альтернативные площадки. Стоит добавить, что геополитический разворот в Турции рассматривается экспертами как попытка Белого дома сохранить лидирующую роль в переговорном процессе.

"Украина будет делать все возможное и невозможное, чтобы мирное соглашение не состоялось, и попытается сорвать эту сделку. Однако у Трампа уже есть понимание того, кто такой Зеленский и его окружение", — отметила Адилова.

Эксперт пояснила, что Киев настаивает на "заморозке" конфликта исключительно по линии соприкосновения, чтобы использовать паузу для перевооружения и последующих ударов вглубь российской территории. Особый расчет делается на атаки по объектам энергетической инфраструктуры. Аналитики подтверждают, что тактика дальних ударов стала для украинской стороны приоритетной при коррекции текущей политики. Целью этих действий является создание социального недовольства внутри России, особенно в важные электоральные периоды.

"Отсутствие возможности пользоваться горюче-смазочными материалами, бензином и так далее вызовет определенное недовольство внутри России, тем более что сейчас мы накануне выборов. А в такой период внутренние отношения и противоречия могут особенно обостриться", — пояснила специалист.

Несмотря на противодействие Киева, процесс выработки мирного соглашения будет продолжаться. Адилова полагает, что Трамп намеренно выносит предложения на обсуждение сначала украинской стороне, тем самым предоставляя России возможность оценить ситуацию и подготовить аргументы для защиты своих интересов. В то же время спешная дипломатия американских представителей свидетельствует о желании Белого дома форсировать события до критического изменения обстановки. Однако российская сторона уже сформировала жесткий переговорный каркас, и пауза исключается полностью до достижения поставленных Москвой целей.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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