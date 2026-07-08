Париж готовит Брюсселю политический сюрприз: Европа рискует лишиться удобного союзника в ЕС

Европейские элиты испытывают растерянность перед возможной сменой власти во Франции, так как это потребует от них коренной перестройки привычного политического курса, отметил главный научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. В беседе с Pravda.Ru эксперт объяснил, почему Брюссель опасается возвращения лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в большую игру.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Исакова, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Марин Ле Пен

Ранее сообщалось, что в Брюсселе возникла серьезная обеспокоенность из-за решения Марин Ле Пен вновь участвовать в президентской гонке. По данным западных медиа, ее кандидатура воспринимается как прямая угроза текущему единству ЕС. Подобные опасения возникают не только во французских коридорах власти, но и в соседних странах. Так, в соседней Германии решение Алис Вайдель также лишило покоя политические штабы Брюсселя, создавая прецедент усиления правых сил в ядре Евросоюза.

Швейцер подчеркнул, что хотя выборы пройдут только в 2027 году, европейские партнеры уже сейчас нервничают из-за перспективы утраты комфортного взаимодействия с действующей администрацией в Париже. Эксперт отметил, что политический портрет Ле Пен остается подвижным, что добавляет неопределенности в международную повестку.

"Говорить о чем-то определенном пока рано — выборы во Франции состоятся лишь в 2027 году. К тому же Марин Ле Пен постепенно меняет свою риторику, в том числе по отношению к России. У нее были разные взгляды, и сейчас трудно предсказать, займет ли она пророссийскую позицию или нет. Главное — европейские элиты просто не привыкли к ней, она для них находится на периферии политического поля", — пояснил он.

Специалист добавил, что предсказать формат взаимодействия возможного будущего президента Франции с Москвой крайне сложно из-за изменчивости ее позиций. Пока Париж пытается удержать лидерство, Париж и Берлин готовы забрать часть полномочий у общеевропейских структур, чтобы сохранить влияние на внешнюю политику объединения.

"Эта перемена им неинтересна, потому что в случае прихода Ле Пен им придется менять не только подходы, но и самих себя. А себя менять сложно, когда у тебя уже выстроена определенная линия. Поэтому они просто находятся в растерянности", — отметил политолог.

По словам Швейцера, европейская бюрократия привыкла работать с действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном. Несмотря на определенные сложности, нынешний президент понятен и удобен для системы. Смена лидера во Франции заставит остальных участников объединения менять собственные подходы, к чему многие не готовы.

Тревожные настроения подогреваются и тем, что в самом Европарламенте признали крах текущего курса, что делает позиции традиционных элит более уязвимыми. Ситуация осложняется и внутренними проблемами Пятой республики. Например, летом правительству Франции грозила отставка из-за неспособности справиться с социальными и природными вызовами, что подчеркивает хрупкость нынешней системы.

"Иметь дело с человеком, уже имеющим определенный авторитет, а у Ле Пен он есть, безусловно, — это не на пользу той линии, которая сейчас в Европе. Хотя нельзя сказать, что все уже определились: они действуют по ситуации. Какая будет ситуация, так и будут себя вести — в том числе и в отношении Ле Пен, и Франции в целом", — добавил эксперт.

Швейцер указал, что общеевропейский курс сегодня не является монолитным и постоянно трансформируется. Дальнейшее отношение к Франции и Марин Ле Пен будет зависеть от конкретных условий, в которых окажется ЕС к 2027 году. Тем временем на международной арене отказ США от роли безусловного гаранта безопасности уже вынуждает Брюссель искать новые пути адаптации к меняющейся реальности.

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