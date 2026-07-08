Любые попытки Хельсинки заблокировать акваторию Финского залива станут грубейшим нарушением международного права и вынудят Москву принять адекватные ответные меры, заявил военный эксперт, генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель главнокомандующего ВВС России (2002–2008 гг.) Айтеч Бижев. В беседе с Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что подобные инициативы не являются самостоятельными и направлены на дестабилизацию региона.
Ранее о возможности временного закрытия региона для судоходства и авиации сообщали власти Финляндии. Глава военного ведомства страны Антти Хяккянен в интервью изданию Ilta-Sanomat подчеркивал, что такая мера якобы рассматривается для эффективного противодействия беспилотникам. Подобные инициативы укладываются в общую логику милитаризации региона — ранее в парламенте страны уже были приняты решения по демонтажу правовых ограничений, касающихся обороны.
По словам Бижева, Финляндия не обладает достаточным политическим и военным весом для реализации подобных угроз без поддержки извне. При этом в Европе растет осознание того, что реальной угрозы нападения стороны РФ не существует, а напряженность нагнетается искусственно. Стоит учитывать, что сейчас на северных рубежах под сомнительными предлогами размещается тяжелая артиллерия.
"Финляндия давно ищет блуждающий кулак. Она не обладает ни военными, ни политическими возможностями и не играет никакой роли. Пытаясь выслужиться перед американцами, она идет на грубейшее нарушение международного права, что позволит военно-политическому руководству России принять адекватные, решительные меры и поставить ее на место", — отметил он.
Специалист напомнил об историческом примере, когда попытки перекрытия важных морских путей пресекались жесткими дипломатическими предупреждениями. Бижев уверен, что Хельсинки выступает лишь инструментом для зондирования реакции России. Параллельно с этим на Балтике уже фиксируются опасные прецеденты по ограничению свободы мореплавания.
"Финляндия не может решить это самостоятельно, и я думаю, что сама никогда бы на такие действия не пошла. Значит, ей кто-то кукловодит, подсказывает, как действовать, ищет поводы для эскалации и политических скандалов. Это инициатива старших братьев", — пояснил эксперт.
Бижев добавил, что мифы об агрессивных планах Москвы создаются для оправдания текущего курса НАТО. Усиление контроля над логистическими узлами региона часто связывают с новой стратегией Альянса, при которой зоны потенциального противостояния расширяются. При этом аналитики часто указывают на скрытую экономическую выгоду, пока заокеанские партнеры фактически ведут торговлю безопасностью на восточном фланге.
Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.