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Хельсинки проверяет терпение Москвы: Финский залив превращают в новую точку давления

Мир

Любые попытки Хельсинки заблокировать акваторию Финского залива станут грубейшим нарушением международного права и вынудят Москву принять адекватные ответные меры, заявил военный эксперт, генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель главнокомандующего ВВС России (2002–2008 гг.) Айтеч Бижев. В беседе с Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что подобные инициативы не являются самостоятельными и направлены на дестабилизацию региона.

Финский залив
Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Финский залив

Ранее о возможности временного закрытия региона для судоходства и авиации сообщали власти Финляндии. Глава военного ведомства страны Антти Хяккянен в интервью изданию Ilta-Sanomat подчеркивал, что такая мера якобы рассматривается для эффективного противодействия беспилотникам. Подобные инициативы укладываются в общую логику милитаризации региона — ранее в парламенте страны уже были приняты решения по демонтажу правовых ограничений, касающихся обороны.

По словам Бижева, Финляндия не обладает достаточным политическим и военным весом для реализации подобных угроз без поддержки извне. При этом в Европе растет осознание того, что реальной угрозы нападения стороны РФ не существует, а напряженность нагнетается искусственно. Стоит учитывать, что сейчас на северных рубежах под сомнительными предлогами размещается тяжелая артиллерия.

"Финляндия давно ищет блуждающий кулак. Она не обладает ни военными, ни политическими возможностями и не играет никакой роли. Пытаясь выслужиться перед американцами, она идет на грубейшее нарушение международного права, что позволит военно-политическому руководству России принять адекватные, решительные меры и поставить ее на место", — отметил он.

Специалист напомнил об историческом примере, когда попытки перекрытия важных морских путей пресекались жесткими дипломатическими предупреждениями. Бижев уверен, что Хельсинки выступает лишь инструментом для зондирования реакции России. Параллельно с этим на Балтике уже фиксируются опасные прецеденты по ограничению свободы мореплавания.

"Финляндия не может решить это самостоятельно, и я думаю, что сама никогда бы на такие действия не пошла. Значит, ей кто-то кукловодит, подсказывает, как действовать, ищет поводы для эскалации и политических скандалов. Это инициатива старших братьев", — пояснил эксперт.

Бижев добавил, что мифы об агрессивных планах Москвы создаются для оправдания текущего курса НАТО. Усиление контроля над логистическими узлами региона часто связывают с новой стратегией Альянса, при которой зоны потенциального противостояния расширяются. При этом аналитики часто указывают на скрытую экономическую выгоду, пока заокеанские партнеры фактически ведут торговлю безопасностью на восточном фланге.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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