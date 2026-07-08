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Трамп на службе у нефтяников: США взялись снести европейские климатические нормы

Мир

Американские нефтяные гиганты перешли в лобовую атаку на климатическую бюрократию Брюсселя. Отраслевое лобби США при поддержке администрации Дональда Трампа выкручивает руки Еврокомиссии, требуя снести правила по контролю выбросов метана. Под угрозой оказались поставки газа, без которых старая Европа рискует окончательно замерзнуть. Брюссель капитулирует: больше половины стран ЕС уже требуют нажать на тормоз.

Нефтеперерабатывающий завод
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Нефтеперерабатывающий завод

Бизнес против идеологии: почему экспорт под угрозой

Еврочиновники придумали регламент, который обязывает импортеров доказывать "чистоту" каждой молекулы газа. Американцы в ответ смеются. Технически невозможно отследить путь топлива от конкретной скважины в Техасе до танкера в порту. Отрасль заявляет прямо: либо ЕС убирает эти барьеры, либо поставки прекратятся. Речь идет о миллиардах долларов и выживании энергосистемы Европы.

"Правила писали люди, которые никогда не видели газораспределительную станцию. Либо Брюссель упростит нормы, либо европейцы будут греться у пустых батарей", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Компании калибра Exxon Mobil открыто заявляют, что импортеры будут вынуждены либо нарушать закон, либо просто перестать возить топливо. Масла в огонь подливает атака на танкеры в ключевых транспортных коридорах, что делает американское сырье еще более критичным для ЕС. Ситуация зашла в тупик: климатические цели столкнулись с физическим отсутствием ресурсов.

 

Фактор Трампа: Вашингтон вступает в игру

Когда уговоры не помогли, нефтяники пошли к Дональду Трампу. Министр энергетики Крис Райт уже направил в Брюссель жесткое послание. Вашингтон требует немедленной ревизии правил. Это не просто просьба, а прямой дипломатический нажим. Белый дом дает понять: американская промышленность не будет подстраиваться под европейские фантазии.

"Дональд Трамп использует энергетику как дубину. Для него европейские нормы — это скрытые пошлины против американского бизнеса. Он их сломает", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Парадокс в том, что ЕС сам загнал себя в угол. Отказавшись от надежных поставок, Брюссель стал заложником американских экспортеров. Теперь любые попытки диктовать условия Вашингтону выглядят как политическое самоубийство. Это подтверждает общая безопасность Европы, которая теперь полностью зависит от настроений в Овальном кабинете.

Раскол в Евросоюзе: кто готов сдаться

Единство Европы трещит по швам. 17 стран-членов ЕС, включая Германию, Словакию и Чехию, требуют отложить внедрение правил. Они понимают: идеология не греет дома. Против выступают лишь фанатичные "зеленые" из Испании и Финляндии. Но их голос тонет в реве промышленного кризиса. Германия, чей кризис кадров и экономики уже стал притчей во языцех, больше не может позволить себе дорогую энергию.

"Европейская солидарность заканчивается там, где начинаются счета за свет. Брюссель будет вынужден пойти на попятную, чтобы сохранить остатки промышленности", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

В этой схватке побеждает прагматизм. Вашингтон и его корпорации наглядно показывают, кто в доме хозяин. Климатическая повестка, которую годами выстраивал Брюссель, рассыпается под давлением реального сектора. Масштабное геополитическое противостояние диктует новые правила: сначала выживание, потом экология.

Ответы на популярные вопросы о газовом споре

Почему США требуют отмены правил ЕС?

Новые нормы обязывают предоставлять данные о выбросах метана по всей цепочке поставок. Американская инфраструктура не приспособлена к такой отчетности, что делает легальный экспорт невозможным.

Какова роль Дональда Трампа в этом конфликте?

Президент США встал на сторону нефтяников, оказывая дипломатическое давление на Еврокомиссию. Трамп рассматривает климатические правила ЕС как барьер для американской торговли.

Что будет с ценами на газ в Европе?

Если правила вступят в силу без изменений, предложение на рынке резко сократится. Это неизбежно приведет к новому скачку цен на энергию для европейских домохозяйств и заводов.

Какие страны ЕС выступают за пересмотр норм?

Большинство членов союза, включая Германию, Австрию и Чехию. Они опасаются дефицита топлива после прекращения альтернативных поставок.

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Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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