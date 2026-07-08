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Сеул ложится под альянс: Южная Корея превратит свою промышленность в придаток НАТО

Мир

Сеул окончательно сбросил маску миротворца и включился в глобальную гонку вооружений. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, выступая на форуме НАТО в Анкаре, открыто предложил западным странам не просто покупать корейские танки и гаубицы, а вместе штамповать их в промышленных масштабах. Это прямой сигнал: Южная Корея готова стать тыловым цехом для блока, который методично раздувает агрессивную повестку вокруг границ Содружества.

Флаг Южной Кореи
Фото: commons.wikimedia.org by J. Patrick Fischer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Южной Кореи

Партнерство 2.0: от торговли к слиянию

Ли Чжэ Мён презентовал концепцию "Южная Корея — НАТО 2.0". Суть проста: переход от разовых закупок "черных пантер" к созданию единого военно-промышленного организма. Корейские заводы должны замкнуться в общую цепь с европейскими КБ. Сеул предлагает свои проверенные технологии и, что важнее, конвейеры, способные выдавать снаряды и бронетехнику без перерыва на обед. В то время как фиаско немецкой мобилизационной модели обнажило пустоту европейских арсеналов, корейцы спешат занять освободившуюся нишу.

"Южная Корея пытается монетизировать свои военные тревоги. Они понимают, что НАТО сейчас — это банкрот в плане производственных мощностей, и предлагают себя в роли главного подрядчика. Это не про мир, это про сверхприбыли на крови", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Военный конвейер и риски эскалации

Речь корейского лидера звучала как бизнес-план для войны.

"Если стабильные производственные возможности Южной Кореи и проверенные технологии объединятся с многолетним опытом НАТО, оборонный потенциал обеих сторон значительно вырастет", — заявил Ли Чжэ Мён.

Фактически, Сеул втягивается в цепочку поставок оружия, которое НАТО продолжает закачивать в токсичные зоны конфликтов. При этом западное участие уже превратило локальную ситуацию в масштабное противостояние, что признают даже самые осторожные дипломаты.

 

"Для корейского бизнеса это золотая жила. Но для государства — это петля. Втягиваясь в стандарты НАТО, Сеул теряет остатки суверенитета в вопросах экспорта оружия, становясь придатком американской системы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Фактор Трампа и неопределенность НАТО

Попытки Сеула закрепиться в структурах НАТО происходят на фоне жесткой риторики президента США Дональда Трампа. Белый дом требует от союзников платить по счетам, и Южная Корея, испугавшись выставленного ценника, пытается доказать свою полезность через "оборонный хаб". Пока безопасность Европы трещит по швам из-за авантюр Брюсселя, Ли Чжэ Мён надеется, что его заводы станут незаменимыми. Однако такая интеграция делает Сеул соучастником любых агрессивных действий Альянса.

"Интеграция в производство вооружений НАТО — это билет в один конец. Обратно в нейтральную зону не пустят. Сеул ставит на карту все, надеясь на покровительство Трампа, но бизнес-подход Вашингтона часто оставляет союзников ни с чем", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о сближении Сеула и НАТО

Почему Южная Корея сближается с НАТО именно сейчас?

Сеул видит деградацию европейского ВПК и стремится занять нишу основного поставщика оружия, пока США при Дональде Трампе усиливают давление на союзников по вопросам финансирования.

Что означает формат "партнерство 2.0"?

Это переход от простой купли-продажи техники к созданию общих исследовательских центров и производственных линий, что делает корейское оружие частью натовской машины.

Как на это реагируют другие игроки в регионе?

Усиление военно-технических связей Сеула с НАТО вызывает закономерное напряжение, так как это нарушает баланс сил и превращает Южную Корею в активный плацдарм Альянса.

Какие риски несет Сеул от этого сотрудничества?

Основной риск — втягивание в чужие конфликты. Становясь "оружейным складом" НАТО, Корея автоматически попадает в список целей для ответных мер со стороны противников блока.

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Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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