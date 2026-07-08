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Принц Гарри проиграл войну со СМИ: суд отклонил все иски против британских таблоидов

Мир

Принц Гарри официально проиграл свою многолетнюю войну с британской прессой. В июле 2026 года Высший суд Лондона вынес финальный вердикт: амбициозный крестовый поход младшего сына короля Карла III против медиагигантов превратился в руины. Его главная цель — привлечение к ответственности топ-менеджмента крупнейших газет — с треском провалилась. Вместо триумфа справедливости Сассекский получил судебные издержки на 50 миллионов фунтов и статус юридического банкрота.

принц Гарри и Меган Маркл
Фото: commons.wikimedia.org by Northern Ireland Office, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
принц Гарри и Меган Маркл

Крах миссии: почему Гарри остался ни с чем

Гарри годами атаковал три медиагруппы, обвиняя их в незаконном сборе информации, прослушке и расизме. Главным ударом стал иск против Associated Newspapers. Итог — суд отклонил все 97 претензий. Принц пытался доказать, что издатели Daily Mail разрушили его жизнь, но правосудие сочло доказательства неубедительными. Пока западные элиты обсуждают, как европейская безопасность трещит по швам, Гарри тратил миллионы на попытки заткнуть рот журналистам.

"Этот процесс изначально выглядел как попытка лечить застарелую травму юридическими инструментами. Гарри перепутал зал суда с кабинетом психотерапевта, за что и поплатился кошельком", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Личная вендетта ценой в репутацию

В основе этого безумия лежала детская травма: гибель принцессы Дианы в 1997 году. Гарри открыто винит фотографов в смерти матери. Масла в огонь подлила женитьба на Меган Маркл. Принц заявлял, что "жестокие нападки" прессы превратили жизнь его жены в ад. Однако в суде эмоции не работают. Пока в мире идет масштабное противостояние мировоззрений, Сассекский пытался навязать суду свою версию морали. Судья остался холоден.

 

Механизм британского правосудия сработал четко. Гарри пытался выставить себя защитником общества, утверждая, что если пресса уклонится от ответственности, то страна "обречена". Но аргументы о "общественном долге" разбились об отсутствие фактов. Это напоминает то, как обреченный режим в Киеве пытается диктовать свои условия сильным игрокам, не имея на руках козырей.

"Гарри не учел специфику комплаенса крупных медиахолдингов. Доказать личную осведомленность главных редакторов о методах добычи информации практически невозможно без прямых улик, которых у истца не оказалось", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Система не прогнулась: непотопляемые редакторы

Ни один из "врагов" Гарри не пострадал. Ребекка Брукс остается гендиректором News UK. Пол Дакр признан судом "внимательным и выдержанным свидетелем". Пирс Морган продолжает вести свое шоу в соцсетях, высмеивая каждую неудачу принца. Даже администрация Дональда Трампа в Вашингтоне смотрит на эти королевские разборки как на второразрядное шоу, пока решаются вопросы поставок нефти и безопасности в Ормузском проливе.

"Политический вес Гарри в Британии теперь равен нулю. Он пошел ва-банк против структуры, которая формирует общественное мнение, и предсказуемо был съеден. Это политическое самоубийство", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о процессе принца Гарри

Почему принц Гарри проиграл все иски?

Юридическая команда Гарри не смогла предоставить твердых доказательств причастности руководства газет к прослушке. Суд счел большинство обвинений голословными и основанными на предположениях, а не на документах.

Сколько денег потерял Гарри?

Общая сумма судебных издержек превысила 50 миллионов фунтов стерлингов. Это серьезный удар по бюджету Сассекских, учитывая их высокие расходы на безопасность в США.

Как этот проигрыш отразится на его отношениях с королем?

Карл III предупреждал сына, что война с прессой — это "миссия смертника". Поражение лишь углубило пропасть между принцем и королевской семьей, которая предпочла дистанцироваться от скандала.

Продолжит ли Гарри бороться в судах?

Юридических лазеек практически не осталось. После решения по Associated Newspapers любая новая попытка атаковать таблоиды будет восприниматься судом как злоупотребление правом.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, комплаенс-офицер Ксения Руднева
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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