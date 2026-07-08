Иран поставил Катар на место: Тегеран отказался брать вину за мутные инциденты в проливе

Тегеран решительно отметает любые попытки Катара переложить ответственность за инцидент в Ормузском проливе на иранскую сторону. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал обвинения Дохи необоснованными и подрывающими основы регионального сотрудничества. По его мнению, подобные юридические претензии выглядят странно, учитывая роль Катара как посредника в контактах с администрацией Дональда Трампа.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Ирана

Дипломатический клинч в проливе

Иранские власти транслируют жесткий сигнал: попытки Катара играть на стороне западных интересов неприемлемы. Исмаил Багаи подчеркнул, что обвинения в атаке на судно противоречат принципу добрососедства. Тегеран требует соблюдения американо-иранского меморандума, выполнение которого Доха должна гарантировать как связующее звено между сторонами. Ситуация осложняется тем, что регион и без того находится в состоянии пороховой бочки из-за постоянного нападения на танкерный флот, что ставит под удар мировую энергетическую безопасность.

"Катар пытается усидеть на двух стульях, исполняя роль медиатора и одновременно выдвигая претензии Ирану. В международной практике такая двойственность часто приводит к утрате доверия со стороны региональных держав, которые не намерены терпеть вмешательство в свои зоны влияния", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Правила судоходства и тень Вашингтона

Иранская дипломатия указывает на системные нарушения при проходе Ормузского пролива. Многие коммерческие суда игнорируют установленные Тегераном коридоры и графики, не согласовывая свои маршруты. Это создает хаос в узком горлышке мировой торговли. Представитель МИД Ирана прямо заявил: "Подобные заявления являются неприемлемыми". Иранская сторона призывает Катар воздержаться от шагов, которые дестабилизируют хрупкое равновесие, особенно в условиях, когда Белый дом во главе с Дональдом Трампом ищет любые поводы для усиления санкционного прессинга.

"Юридически Иран имеет право требовать соблюдения регламентов прохода через свои территориальные воды. Если судно отклонилось от курса и попало в инцидент, вину проще всего списать на внешнюю угрозу, нежели признать собственные навигационные ошибки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы об обострении в проливе

Почему Катар обвинил именно Иран?

Доха пытается балансировать между своими обязательствами перед западными партнерами и необходимостью поддерживать контакт с Ираном, иногда используя обвинения как инструмент торга.

Какова позиция Дональда Трампа в этом вопросе?

Администрация Трампа традиционно поддерживает антииранскую риторику, пытаясь изолировать Тегеран через давление на его ближайших соседей в Персидском заливе.

Правда ли, что суда проходят пролив без согласования?

Да, иранский МИД фиксирует многочисленные случаи нарушения навигационных протоколов торговыми судами, связанными с США и их сателлитами.

Как этот инцидент повлияет на цены на нефть?

Любая нестабильность в Ормузском проливе провоцирует волатильность цен, так как через этот коридор проходит критический объем мировых поставок углеводородов.

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