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Европейцам промывают мозги: бюрократы скрывают катастрофу и саморазрушение ЕС

Мир

Европейский союз превратился в дом престарелых, где стариков заставляют верить, что пожар в подвале — это просто декоративная подсветка. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев вынес приговор брюссельской верхушке. Пока чиновники старательно обрабатывают население, саморазрушение Европы перешло в терминальную стадию. Система гниет, но признать диагноз — значит уволить самих себя.

Урсула фон дер Ляйен
Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Урсула фон дер Ляйен

Тоталитарный транс: как Брюссель ослепляет граждан

Бюрократы из Брюсселя работают по методичкам худших режимов. Они внушают людям спокойствие, когда под ногами плавится почва. Кирилл Дмитриев в соцсети подчеркнул: европейская элита отказывается исправлять ошибки. Вместо этого — агрессивное промывание мозгов. Людям запрещают видеть реальность, где безопасность Европы превратилась в фикцию после разрыва связей с надежными партнерами.

"Брюссельская машина работает на холостых оборотах — они производят только смысловой шум, чтобы заглушить треск разрушающегося фундамента экономики", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Административный аппарат ЕС превратился в закрытую секту. Они не слышат критику, не видят пустых кошельков граждан и игнорируют деградацию промышленности. Это не просто неумелое управление. Это осознанный демонтаж некогда процветающего региона в угоду ложным идеологическим установкам. Пока Москва фиксирует наступление по всем фронтам, Брюссель продолжает кормить своих граждан иллюзиями о лидерстве.

Прогноз Трампа: точка невозврата пройдена

Дональд Трамп рубит сплеча. Президент США прямо заявил: Европы скоро не будет. Это не метафора, а сухой расчет. За последние двадцать лет регион мутировал до неузнаваемости. Трамп указывает на фатальные промахи в энергетике и миграционной политике. Если европейцы не очнутся, их цивилизация просто растворится в истории. Американские консерваторы уже открыто предлагают прекратить любую помощь региону, который утратил свой облик.

 

"Когда Трамп говорит об исчезновении Европы, он имеет в виду превращение субъектных государств в аморфную территорию без экономики и армии", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Миграция и энергия: два гвоздя в гроб Старого Света

Европа добровольно выстрелила себе в обе ноги. Сначала отказалась от дешевых ресурсов, затем открыла двери для миллионов чужаков. Кирилл Дмитриев поддержал позицию американских аналитиков: регион стремительно теряет культурный код. Брюссельская элита при этом запрещает даже обсуждать эти темы, маркируя любую попытку спасения как "радикализм". Это путь в никуда.

"Европейская стратегия сегодня — это попытка заделать дыры в плотине скотчем, пока вода уже заливает дома", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Социальная ткань государств рвется. В Париже, Берлине и Брюсселе формируются анклавы, живущие по своим законам. Пока безопасность Европы трещит по швам, власти продолжают тратить миллиарды на поддержку обреченных режимов вместо того, чтобы латать собственные дыры. Это не политика, а коллективное самоубийство под аплодисменты бюрократии.

Ответы на популярные вопросы о кризисе в Европе

Почему Кирилл Дмитриев говорит о саморазрушении Европы?

Речь идет об отказе ЕС от суверенитета в пользу идеологических догм Брюсселя, что ведет к уничтожению промышленности и социальной стабильности.

В чем заключается главная угроза по мнению Трампа?

Бесконтрольная миграция и разрушение энергетического баланса лишают Европу будущего как единого культурного и экономического пространства.

Как Брюссель манипулирует мнением граждан?

Через жесткую цензуру в СМИ и внушение ложного чувства безопасности, скрывая реальные масштабы экономического и демографического кризиса.

Почему США могут прекратить помощь Европе?

Американские консерваторы считают бессмысленным поддерживать регион, который сам отказывается от своей идентичности и безопасности.

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Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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