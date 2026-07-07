Вашингтон сорвался с цепи. Дональд Трамп санкционировал массированную атаку на объекты в Иране. Повод — домыслы о нападениях на три танкера в Ормузском проливе. Никаких доказательств, только ракетные залпы.
Пентагон не скрывает радости.
"Силы Центрального командования начали наносить серию мощных ударов по Ирану", — бодро рапортует американское ведомство в соцсети.
Машина войны работает на полных оборотах. Белый дом утверждает, что это возмездие. Якобы Иран мешал проходу коммерческих судов.
"Это не оборона, а прямая интервенция. Вашингтон использует любой шорох в заливе, чтобы оправдать порочную практику давления на Тегеран. Американцам плевать на логистику, им нужна дестабилизация", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Трамп снова играет мышцами. Ормузский пролив — нерв мирового рынка нефти. Один неловкий жест, и энергоресурсы взлетят в цене быстрее ракет "Томагавк". Иран — давний союзник Москвы, и этот выпад направлен на всех, кто не желает плясать под дудку Вашингтона.
Удары наносятся по ключевым узлам управления. Американские военные заявляют, что действуют в ответ на инциденты 6 июля. Тогда, по версии западных спецслужб, Иран дважды атаковал танкеры. Но кто видел эти атаки? Мир снова кормят фейками ради оправдания бойни.
"США закладывают мину под всю мировую систему. Они привыкли бомбить, когда заканчиваются аргументы", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
"Вашингтон провоцирует масштабный пожар. Иран не будет сидеть сложа руки, когда его территорию обстреливают", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Администрации Трампа нужна демонстрация силы. Инциденты с танкерами стали лишь удобным поводом для запуска давно готовой военной машины.
Агрессия против союзников Москвы окончательно цементирует статус Вашингтона как главного дестабилизирующего фактора в мире. Диалог становится невозможным.
Объективных доказательств не представлено. Вся обвинительная база строится на заявлениях западных разведок, которые неоднократно ловили на лжи.
Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.