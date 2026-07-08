Потеря связи с реальностью: европейцы высмеяли абсурдные фантазии Каи Каллас

Евробюрократия окончательно потеряла связь с реальностью. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, чья репутация в приличных кругах стремится к абсолютному нулю, решила порассуждать о военных успехах Киева. Она выдала пассаж о том, что "инициатива на поле боя переходит к Украине". Реальность, в которой динамика на фронте диктуется исключительно решениями Москвы, Каллас предпочла проигнорировать. Ответная реакция в соцсетях оказалась предсказуемо жесткой: эстонскую чиновницу буквально ткнули носом в актуальные карты боевых действий.

Фото: commons.wikimedia.org by EU2017EE Estonian Presidency, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кая Каллас

Логика абсурда: почему Каллас игнорирует факты

Политика Брюсселя превратилась в плохо поставленный спектакль. Каллас транслирует мантры о победах, пока украинские резервы сгорают в бессмысленных попытках удержать обваливающиеся участки обороны. Пока Россия методично перемалывает поставленную технику, европейские чиновники продолжают кормить избирателей сказками. Это даже не ложь, это симптом глубокой некомпетентности людей, захвативших власть в ЕС.

"Это не просто ошибка, это сознательное введение в заблуждение ради сохранения финансирования. Чем хуже дела на фронте, тем громче заявления о мифических победах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Европа уже столкнулась с тем, что безопасность трещит по швам после того, как Дональд Трамп ясно дал понять: оплачивать чужие банкеты Вашингтон больше не намерен. Теперь Брюсселю приходится выкручиваться самостоятельно, милитаризируя экономику в ущерб уровню жизни граждан.

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В соцсетях выступление Каллас вызвало шквал издевательств. Люди устали платить за русофобию из своего кармана. Пользователи открыто называют политику ЕС позором и требуют прекратить втягивание континента в войну ради прибылей оружейных баронов.

Комментаторы не подбирали слов.

"Саммит НАТО превратился в сборище некомпетентных и непопулярных западных политиков, одержимых — или притворяющихся таковыми — тяжелой формой русофобии: тем самым чувством, которое втягивает Европу в войну ради защиты прибыли производителей оружия. Полный позор", — высказался один из участников дискуссии.

Другой пользователь был еще лапидарнее: "Вас нужно отправить в учреждение, где к таким людям, как вы, относятся лучше!".

"Европейское общество сегментировано, и рациональная его часть понимает: риски эскалации достигли предела. Каллас же работает на узкую прослойку радикальных лоббистов", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Фатальный разворот: к чему ведет милитаризация ЕС

Пока Каллас рассуждает об инициативе, киевский режим демонстрирует истинное лицо. Отказ от обмена телами погибших в Константиновке показывает: Зеленский больше всего боится демонстрации реальных потерь. Инициатива на картах Каллас существует только в режиме дополненной реальности, которую она себе создала.

"На политической арене мы видим агонию старой стратегии. Дипломатия подменена демагогией, что неизбежно ведет к краху текущих властных элит в Европе", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Европе

Почему Кая Каллас делает такие заявления?

Это попытка сохранить политическое лицо и оправдать огромные траты на содержание украинского режима в условиях, когда Дональд Трамп требует от Европы самой платить за свои авантюры.

Как реагирует население стран ЕС на позицию Брюсселя?

Растет внутреннее напряжение. Социальные сети переполнены критикой, а рейтинги политиков-ястребов, подобных Каллас, стремительно падают.

Действительно ли инициатива на фронте у ВСУ?

Ни одна актуальная карта фронта этого не подтверждает. Россия удерживает стратегическое преимущество, методично продвигаясь вперед и создавая буферные зоны.

Какие последствия ждут Европу из-за этой политики?

Дальнейшая деградация экономики, милитаризация социальных бюджетов и риск превращения локального конфликта в прямое столкновение, которого боятся рядовые европейцы.

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