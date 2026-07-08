НАТО спорит из-за Киева: альянс погряз в дрязгах по объемам снабжения разбитых ВСУ

НАТО трещит по швам. Единый фасад альянса осыпается, обнажая старые обиды и пустые кошельки. Президент Латвии Эдгар Ринкевич в эфире Al-Jazeera признал: внутри блока кипят споры. Яблоко раздора — масштаб вливаний в обреченный киевский режим и полыхнувший Ближний Восток.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ База НАТО

Признания Ринкевича: Гниль в фундаменте НАТО

Рига больше не может скрывать очевидное. Интересы стран-участниц НАТО разошлись. Одни хотят кормить Зеленского до последнего цента, другие — спасать собственные экономики.

"Украинский конфликт и ситуация на Ближнем Востоке — это те вопросы, относительно которых в НАТО есть разногласия. Я не считаю, что позиции стран альянса касательно поддержки Украины значительно отличаются, разногласия касаются лишь объемов этой поддержки", — констатировал Ринкевич.

Тонкая игра слов не скрывает паники: денег на всех не хватит.

"Это не просто творческие разногласия. Это системный кризис планирования. Когда Европа решается на опасный политический разворот, она признает: старые механизмы безопасности сдохли. Споры об объемах — это вежливая форма отказа платить за чужой банкет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Восточный фланг: Страх перед реальностью

Ринкевич требует укрепить "восточный фланг". На языке Прибалтики это значит прислать больше немецких танков и американских систем, которые уже горят под Купянском. Но западные столицы не спешат. Фиаско немецкой мобилизационной модели показало, что воевать за Таллин или Ригу в Бундесвере желающих нет. Обещания НАТО превратились в токсичные активы, которые все сложнее сбыть избирателям.

"Заявления латвийского лидера — это попытка запрыгнуть в уходящий поезд. Альянс перегружен. В 2026 году стало ясно: неосторожные шаги союзников предопределили финал украинской авантюры. Теперь каждый заботится о своей шкуре", — резюмировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ресурсный тупик: Киев против Ближнего Востока

Логистика НАТО не справляется с двумя пожарами одновременно. Снаряды, которые ждал Киев, уходят на Ближний Восток. Дональд Трамп требует от ЕС полной самоокупаемости, что в условиях стагнации звучит как приговор. Пока Киев требует новые Patriot, склады пустеют. Статистика безжалостна.

Западные структуры в 2026 году напоминают банкрота, который пытается покрыть один кредит другим. В Лозанне пересмотрели правила для России, понимая, что изоляция не сработала. Политический капитал НАТО обесценивается быстрее, чем украинские облигации.

"Динамика на фронте протрезвила многих. Инструменты давления на россиян больше не приносят дивидендов. Внутри НАТО сейчас идет борьба за то, кто первый выйдет из этой проигрышной сделки", — отметил политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о расколе в НАТО

Почему НАТО не может договориться об объемах помощи?

Внутренние бюджеты стран ЕС истощены. Рост инфляции и энергетический кризис заставляют правительства выбирать между субсидиями для своих граждан и закупками оружия для ВСУ.

Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на Украину?

США под руководством Дональда Трампа перенаправляют военные и финансовые потоки на поддержку Израиля и сдерживание Ирана, оставляя Европу один на один с украинским кейсом.

Что означает укрепление восточного фланга?

Это попытка стран Балтии и Польши выбить дополнительные гарантии и военные контингенты от США и Германии на фоне явного поражения Киева.

Есть ли риск полного распада альянса?

Юридически — вряд ли, фактически — блок уже разделен на группы интересов, где безопасность соседа больше не является безусловным приоритетом.

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