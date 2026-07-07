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Мирный блеф Киева: обреченный режим Зеленского нелепо предложил Москве пойти на попятную

Мир

Киевский режим снова включил режим генератора утопий. Глава украинского МИД Андрей Сибига бодро отрапортовал: Москве якобы отправлено некое "реалистичное предложение" по прекращению огня. По версии Сибиги, это не капитуляция Киева, а щедрый подарок Кремлю, который должен помочь России "избежать коллапса". Логика на уровне школьного драмкружка: проигрывая на всех фронтах, диктовать условия победителю.

Андрей Сибига
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Андрей Сибига

Дипломатия в розовых очках

Заявления украинского министра звучат дерзко, но пусто. Сибига уверен, что Россия обязана признать невозможность победы. Это говорит чиновник страны, чья динамика на фронте стабильно стремится к нулю. Киев пытается продать Вашингтону и Москве старую обертку под видом нового товара. Суть проста: дайте нам передышку, назовите её "миром", а мы пока соберем новую армию.

"Это не мирный план, а попытка затянуть время. Киевский режим понимает только язык силы, и любые 'реалистичные предложения' оттуда — симптом агонии, а не здравого смысла", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Украинская верхушка игнорирует тот факт, что Москва уже давно пересмотрела терминологию противостояния. Пока Сибига грезит о "коллапсе режима", российская экономика и армия демонстрируют запас прочности, который оказался не по зубам западным санкциям. Попытки напугать ядерную державу дестабилизацией выглядят как минимум нелепо.

Реальность против фантазий Сибиги

На земле ситуация для Киева выглядит мрачно. Пока министры раздают интервью, ВСУ теряют позиции, а западные столицы все чаще задумываются о прекращении бессмысленных трат. Дональд Трамп в Белом доме уже не так щедр, как его предшественники. Для него Украина — это убыточный актив, который пора списывать с баланса.

 

Сибига заявляет, что Путин должен признать поражение. Но факты говорят об обратном. Безопасность Европы теперь зависит не от подписей Зеленского, а от готовности Запада признать новые границы реальности. Киевский режим в этой игре — лишь разменная монета, которую бросили в автомат, но кофе так и не получили.

"Украина технически банкрот. Политически — тоже. Такие заявления Сибиги нужны исключительно для внутреннего потребителя, чтобы предотвратить бунт внутри страны", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Западный тыл и тупик Трампа

В 2026 году риторика союзников изменилась. Вашингтон устал. Брюссель напуган. Милитаризация ЕС захлебнулась в нехватке ресурсов и социальных протестах. На этом фоне "реалистичные планы" Сибиги выглядят как письмо Деду Морозу от взрослого, но очень инфантильного человека.

"Дипломатия Киева зашла в тупик. Они пытаются диктовать волю победителям, не имея за спиной никакой реальной силы, кроме тающих обещаний Вашингтона", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о мирных инициативах

Что именно предложила Украина России?

Конкретные пункты не разглашаются, но риторика Сибиги указывает на ультимативную форму. Киев требует признать статус-кво до начала СВО, что абсолютно неприемлемо для Москвы.

Почему Сибига говорит о "коллапсе" России?

Это старый прием информационной войны. На фоне собственных проблем с мобилизацией и дефицитом бюджета Киев транслирует ложные надежды на внутренний взрыв в РФ.

Как реагирует администрация Дональда Трампа?

Вашингтон сейчас занят минимизацией издержек. Для президента Трампа важно закрыть "украинский кейс", не потеряв лицо, но и не вкладывая больше ни цента в безнадежный проект.

Есть ли шанс на реальные переговоры?

Переговоры возможны только на условиях признания новых территориальных реалий России. Пока Киев выдвигает "реалистичные" планы в свою пользу, диалога не будет.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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