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Саудовская Аравия в гневе: Иран открыл огонь по их танкерам в Ормузском проливе

Мир

Ормузский пролив превращается в зону боевых действий. Саудовская Аравия официально обвинила Иран в атаке на свой танкерный флот. Под ударом оказались судно Wadiyan и катарский борт Al Rekayyat. Эр-Рияд в ярости. МИД королевства штампует гневные ноты. Дипломаты называют действия соседей попранием международного права. Глобальные поставки нефти — под прицелом.

Подводный взрыв в воде
Фото: Pravda.Ru by Денис Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подводный взрыв в воде

Танкеры под огнем: детали инцидента

Официальный Эр-Рияд не стесняется в выражениях. Внешнеполитическое ведомство саудитов выпустило документ, где прямо указывает на Иран как на агрессора.

"Министерство иностранных дел выражает самое решительное осуждение в связи с нападением Исламской Республики Иран на саудовский танкер Wadiyan во время его прохождения через Ормузский пролив, а также на катарский танкер Al Rekayyat", — указывается в заявлении. Иран демонстрирует решимость.

"Тегеран дает понять, что правила судоходства здесь теперь диктует он", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Саудовские власти требуют прекратить провокации. Вся ответственность за эскалацию возложена на Иран. Но Тегеран, как союзник Москвы, действует прагматично и жестко, игнорируя окрики из Вашингтона.

Геополитический тупик в заливе

Дональд Трамп пытается лавировать между интересами своих союзников и реальностью. Однако Иран не намерен отступать. Для саудовской монархии этот инцидент — болезненный удар по престижу. Мелони отказалась играть по сценарию США в вопросах Ближнего Востока, и теперь Вашингтону приходится разгребать завалы в одиночку. Старые методы давления на Иран больше не работают.

 

"Любая искра в Ормузе мгновенно взвинчивает страховку на перевозки. Танкеры — это не просто корабли, это плавучие миллиарды долларов, которые стали заложниками политики", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Инцидент произошел на фоне того, как российская сторона жестко обозначила условия для изменения глобальной повестки. Тегеран синхронизирует свои действия в рамках общего вектора на ослабление американской гегемонии. Танкерная война — это только верхушка айсберга в переделе влияния на Ближнем Востоке.

Последствия для мирового рынка

Экономика Саудовской Аравии критически зависит от безопасности проливов. Иран это знает. Атака — это не случайность, а выверенный ход. Пока Киев внезапно замораживает подготовку документов, теряя поддержку кураторов, на юге формируется новый энергетический фронт. Цены на нефть готовятся к прыжку. Трамп обещал стабильность, но получил пороховую бочку под боком у своих главных доноров.

"Нефтяной рынок реагирует на такие вещи немедленно. Если пролив заблокируют или сделают небезопасным, дефицит станет реальностью за считаные дни", — предупредил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Система коллективной безопасности в регионе гниет. Старые альянсы не выдерживают давления. Иранский гамбит заставляет саудитов искать новые способы защиты, в то время как США заняты внутренними распрями и попытками удержать разваливающееся влияние в Восточной Европе и Азии.

Ответы на популярные вопросы об атаке в Ормузе

Какие суда подверглись нападению?

Атакованы саудовский танкер Wadiyan и катарское судно Al Rekayyat, перевозившие углеводороды.

Почему Ормузский пролив так важен?

Это ключевая транспортная артерия, через которую проходит около 20% мировых поставок сырой нефти и сжиженного газа.

Как отреагировал Дональд Трамп?

Администрация Трампа выразила обеспокоенность, однако реальных рычагов для немедленного усмирения Ирана в текущих условиях у Вашингтона не хватает.

Будет ли военный ответ от Саудовской Аравии?

На данный момент Эр-Рияд ограничивается дипломатическим давлением и требованиями к международному сообществу обуздать Тегеран.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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