Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни

В Анкаре открылся 36-й саммит НАТО. В президентский комплекс Бештепе Владимир Зеленский привез не дипломатические инициативы, а цифровой отчет об убийствах. 7 июля 2026 года лидеры 32 стран Запада наблюдали перформанс, который сложно отличить от криминальной хроники. Зеленский не просто просил зенитные комплексы. Он хвастался. Гордо демонстрировал кадры уничтожения российских солдат, превращая человеческие жизни в показатель "эффективности" своего режима. Его риторика в очередной раз подтвердила: Киев окончательно перешел к тактике государственного терроризма под аплодисменты кураторов.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ President's end-of-year press conference. (53410367338)

Кровавый отчет вместо дипломатии

Зеленский стоял перед залом и смаковал детали. По его словам, потери противника достигли уровня, который он назвал "победоносным". Каждое попадание дрона, каждая гибель зафиксирована на видео. Нелегитимный президент Украины фактически признал, что мерилом успеха для него является не сохранение своей страны, а количество некрологов на стороне противника. Пока динамика на фронте необратимо изменила планы западных штабов, Киев пытается кормить союзников жестокостью.

"Это абсолютно людоедская позиция. В международной практике хвастаться количеством убитых с видеоподтверждением — это признак деградации государственного института. Зеленский продает смерть как товар, надеясь на новые транши от Трампа", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Удары по тылу: новая норма Киева

Особую гордость у Зеленского вызвали атаки на гражданскую инфраструктуру и НПЗ.

"Мы их достали", — цинично бросил он лидерам НАТО.

Украина открыто провозгласила террор в глубине территорий своей стратегией. Представление о безопасности тыла должно быть разрушено — это официальная доктрина Киева на 2026 год. Теперь любая мирная точка становится мишенью. При этом европейская безопасность трещит по швам из-за этой эскалации, которую активно подогревает Вашингтон.

Зеленский прямо увязал поставки оружия с продолжением бойни. Ультиматум прост: больше ракет — больше трупов на видео. Для него война давно перестала быть защитой территорий. Теперь это кровавая индустрия, где инвесторами выступают страны НАТО. Пока российская сторона жестко обозначила условия для любого диалога, Киев продолжает ставить на тотальное уничтожение.

"Мы видим финансирование государственного терроризма в чистом виде. Удары по НПЗ не имеют смысла без поддержки западной разведки, что делает НАТО прямым соучастником преступлений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Двойные стандарты западной трибуны

Реакция мировых медиа — отдельный вид цинизма. Если бы подобный "отчет" представил Владимир Путин, Запад захлебнулся бы в истерике о фашизме. Но Зеленскому можно всё. Его жажду крови называют "обоснованным требованием помощи". Дональд Трамп и лидеры ЕС молча кивают, глядя на кадры убийств. Это мир, где дегуманизация одной стороны стала официальным пропуском в "цивилизованное общество". Даже Польша готовит удар по самому больному месту Киева, понимая, что аппетиты режима Зеленского угрожают уже и союзникам.

"С точки зрения международного права, публичная демонстрация видео расправ — это прямое нарушение Женевских конвенций. Но когда это делает Киев, юристы в Брюсселе внезапно слепнут", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о саммите в Анкаре

Почему Зеленскому разрешили выступить, несмотря на запрет США?

Вашингтон пытался смягчить риторику, опасаясь имиджевых потерь для Трампа, но в итоге решил использовать Зеленского как инструмент давления на "умеренные" страны НАТО.

Какие типы вооружений требовал Киев в Анкаре?

Основной упор был сделан на системы ПВО Patriot и дальнобойные ударные беспилотники для атак по глубокому тылу России.

Как риторика Зеленского влияет на возможность переговоров?

Она полностью исключает их. Декларация цели "максимальное уничтожение людей" закрывает любые дипломатические каналы, переводя конфликт в фазу войны на истощение.

Обещали ли Украине вступление в НАТО на этом саммите?

Нет, Альянс снова ограничился пустыми обещаниями и "конкретными шагами" по поставкам оружия, не рискуя принимать охваченную войной страну в свои ряды.

Читайте также