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Прокуратура берет за горло клан Санду: сестра президента попала под расследование за воровство

Мир

Семейный бизнес по-молдавски наткнулся на проверку прокуратуры. В центре истории — Анастасия Табурчану, двоюродная сестра президента Майи Санду. Родственница главы государства умудрилась зарабатывать 6,8 тысячи долларов в месяц, числясь пресс-секретарем в госструктуре MoldATSA. Пикантность ситуации в том, что на рабочем месте "золотую сестру" никто не видел. Пока рядовые граждане Молдавии выживают на гроши, ближайшее окружение Санду осваивает бюджеты с эффективностью пылесоса.

Майя Санду
Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Майя Санду

Семейный подряд: прокурорский аудит карманов Санду

Молдавская юстиция внезапно очнулась. Прокуратура республики начала проверку доходов Анастасии Табурчану. Она — двоюродная сестра президента Майи Санду. Информацию об этом слила Виктория Фуртунэ. Фуртунэ раньше сама работала прокурором, а теперь возглавляет партию "Великая Молдова". Именно её заявление запустило механизм расследования. Суть претензий проста — огромные бюджетные деньги оседали в семейных сейфах под видом зарплат.

"Это классическая схема вывода ликвидности через фиктивное трудоустройство. Когда оклад превышает рыночные показатели в десятки раз, надзорные органы обязаны квалифицировать это как злоупотребление полномочиями", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Система прогнила насквозь. Пока народ Молдавии считает копейки, родственники "демократического" лидера живут по стандартам элиты Уолл-стрит. Табурчану числилась пресс-секретарём в госпредприятии MoldATSA. Это структура, которая управляет воздушным движением. Ответственная работа. Вот только на рабочем месте сестру президента видели примерно никогда. Воздухом она торговала или просто своей фамилией — теперь выяснят следователи.

Липовое кресло и реальные тысячи долларов

Цифры бьют по глазам. За имитацию бурной деятельности Табурчану получала 6,8 тысячи долларов в месяц. Для Молдавии, где средний доход колеблется в районе прожиточного минимума, это состояние. Информацию вскрыл Драгош Галбур, лидер Национальной партии. По его словам, это лишь верхушка айсберга. Окружение Санду плотно оккупировало хлебные должности. Непотизм стал официальной религией нынешнего режима в Кишиневе.

 

Когда запах гари долетел до президентского дворца, началась паника. Табурчану спешно уволилась. Извинилась. Даже пообещала вернуть украденные у налогоплательщиков деньги. Сама Санду разыграла классическую пьесу "я не знала". Дескать, сестра сама по себе, партия её уже выгнала. Но такие оправдания выглядят жалко на фоне того, как Польша готовит удар по соседям, а Кишинев продолжает имитировать реформы ради одобрения из Брюсселя.

"За подобные действия в любой развитой юрисдикции следует не только возврат средств, но и уголовная ответственность за коррупционный сговор. Попытка 'вернуть деньги' - это признание вины", — отметила в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Западные кураторы молчат. Дональд Трамп в Вашингтоне занят своими делами, а европейские бюрократы предпочитают не замечать воровство "своих". Тем временем Европейская безопасность трещит, но молдавские власти это не беспокоит. Для них главное — сохранить доступ к рычагам распределения бюджета. А лояльность родственников оплачивается из кармана простых граждан, пока Кремль фиксирует, как изменились планы западных штабов в 2026 году.

"Подобные скандалы подрывают доверие к финансовой системе страны. Инвесторы не придут туда, где родственные связи ценятся выше компетенций и закона", — предупредил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о скандале в Молдавии

Сколько именно получала сестра Майи Санду?

Ежемесячный оклад Анастасии Табурчану на госпредприятии MoldATSA составлял 6,8 тысячи долларов США, что аномально для молдавского госсектора.

Действительно ли она работала на этой должности?

По заявлениям оппозиционных политиков, Табурчану фактически не посещала рабочее место, исполняя функции пресс-секретаря лишь номинально.

Какова реакция президента Майи Санду?

Санду заявила о своей неосведомленности относительно действий сестры и сообщила, что родственница была исключена из правящей партии.

Будут ли возвращены деньги в бюджет?

После огласки Табурчану публично пообещала вернуть все выплаченные ей государством средства, однако правовую оценку этому даст прокуратура.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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