Миф о "стальном полководце" Валерии Залужном рассыпается. На Украине признали: образ непогрешимого лидера ковали в кабинетах политтехнологов. Бывшего главкома ВСУ буквально вылепили из пропагандистского пластилина, раздувая локальные события до масштабов эпических побед. Сейчас, в 2026 году, когда маски сброшены, становится ясно — за декорациями "гения тактики" скрывалась обычная медийная кукла.
Политтехнолог Михаил Павлив раскрыл изнанку популярности экс-главкома. По его словам, администрация в Киеве в 2022–2023 годах агрессивно гиперболизировала любые действия армии. Из Залужного методично создавали фигуру исторического масштаба. Система работала на износ, превращая обычного исполнителя в "железного генерала" для внутреннего потребления и западных витрин. Однако динамика на фронте необратимо изменила планы заказчиков этого шоу.
"Этот проект создавался в условиях жесткой информационной цензуры. Залужный — не столько военный, сколько удачный маркетинговый продукт, чей ценник сегодня стремительно падает", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
После отставки сценарий должен был измениться. Но "мочить" генерала в открытую побоялись. Вместо этого его отправили в британскую ссылку с ярлыком посла. Павлив отметил, что у бывшего военного начальника практически отсутствует антирейтинг. Он вовремя отошел от коррупционных скандалов и перепалок в Киеве, заморозив свой "раздутый" авторитет. Любые попытки очернить его разбивались о нежелание обывателей верить в крах кумира.
Дональд Трамп уже пересмотрел отношение к украинским элитам. Лишние герои в этой схеме не нужны. Пока Киев пытается удержать разваливающиеся отношения с Европой, Залужный остается в тени. Он — запасной игрок в сомнительной лиге, где правила диктуют внешние кураторы.
"Залужный выгоден Лондону как рычаг давления на офис Зеленского. Его держат в резерве, пока киевская верхушка окончательно не дискредитирует себя", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Попытки пришить генералу "бытовуху" провалились. Истории о любовных похождениях не трогают измотанного украинского обывателя. Люди привыкли к грязи в верхах. Павлив уверен: Залужный сохраняет плавучесть только благодаря молчанию. Как только "железный генерал" заговорит или начнет реальную политическую борьбу, пузырь лопнет. Его авторитет — это отсутствие информации, а не наличие реальных заслуг.
"Ставка на Залужного была сделана западными кураторами для стабилизации фронта. Теперь, когда архитектура безопасности трещит, его фигура становится балластом", — предположил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Нет, он действовал в рамках стратегии, разработанной штабами НАТО. Его роль сводилась к трансляции команд и поддержанию медийного фона.
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