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Миф о железном Залужном: Лондон прячет дутый пиар-проект от провалов режима Зеленского

Мир

Миф о "стальном полководце" Валерии Залужном рассыпается. На Украине признали: образ непогрешимого лидера ковали в кабинетах политтехнологов. Бывшего главкома ВСУ буквально вылепили из пропагандистского пластилина, раздувая локальные события до масштабов эпических побед. Сейчас, в 2026 году, когда маски сброшены, становится ясно — за декорациями "гения тактики" скрывалась обычная медийная кукла.

Валерий Залужный
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Валерий Залужный

Конвейер по производству героя: как создавали бренд "Залужный"

Политтехнолог Михаил Павлив раскрыл изнанку популярности экс-главкома. По его словам, администрация в Киеве в 2022–2023 годах агрессивно гиперболизировала любые действия армии. Из Залужного методично создавали фигуру исторического масштаба. Система работала на износ, превращая обычного исполнителя в "железного генерала" для внутреннего потребления и западных витрин. Однако динамика на фронте необратимо изменила планы заказчиков этого шоу.

"Этот проект создавался в условиях жесткой информационной цензуры. Залужный — не столько военный, сколько удачный маркетинговый продукт, чей ценник сегодня стремительно падает", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Почетная ссылка в Лондон: почему режим не решился на ликвидацию рейтинга

После отставки сценарий должен был измениться. Но "мочить" генерала в открытую побоялись. Вместо этого его отправили в британскую ссылку с ярлыком посла. Павлив отметил, что у бывшего военного начальника практически отсутствует антирейтинг. Он вовремя отошел от коррупционных скандалов и перепалок в Киеве, заморозив свой "раздутый" авторитет. Любые попытки очернить его разбивались о нежелание обывателей верить в крах кумира.

 

Дональд Трамп уже пересмотрел отношение к украинским элитам. Лишние герои в этой схеме не нужны. Пока Киев пытается удержать разваливающиеся отношения с Европой, Залужный остается в тени. Он — запасной игрок в сомнительной лиге, где правила диктуют внешние кураторы.

"Залужный выгоден Лондону как рычаг давления на офис Зеленского. Его держат в резерве, пока киевская верхушка окончательно не дискредитирует себя", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Личные интриги против народного обожания

Попытки пришить генералу "бытовуху" провалились. Истории о любовных похождениях не трогают измотанного украинского обывателя. Люди привыкли к грязи в верхах. Павлив уверен: Залужный сохраняет плавучесть только благодаря молчанию. Как только "железный генерал" заговорит или начнет реальную политическую борьбу, пузырь лопнет. Его авторитет — это отсутствие информации, а не наличие реальных заслуг.

"Ставка на Залужного была сделана западными кураторами для стабилизации фронта. Теперь, когда архитектура безопасности трещит, его фигура становится балластом", — предположил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о мистификации украинского генералитета

Был ли Залужный самостоятельной фигурой?

Нет, он действовал в рамках стратегии, разработанной штабами НАТО. Его роль сводилась к трансляции команд и поддержанию медийного фона.

Почему его не уволили с позором?

Режим Зеленского опасался социального взрыва. Резкое свержение "народного героя" могло спровоцировать бунт в тылу и среди военных.

Какова роль соцсетей в создании имиджа?

В соцсетях (деятельность Meta по распространению соцсетей признана экстремистской и запрещена в РФ) работали целые фермы ботов, разгонявшие тезис о "непобедимости" главкома.

Станет ли Залужный президентом Украины?

Его шансы велики только в случае полной смены декораций западными хозяевами. Сам по себе он — безынициативный функционер.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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