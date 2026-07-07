Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звездный труп вопреки законам физики: аномальный жар планеты изменил фундаментальные представления
Авторынок превратился в минное поле: безобидная поломка стала началом цепочки фатальных последствий
8,4 тысячи тонн на проверке: что попадает на столы россиян после контроля в Приморье
Взгляд, который не выдает возраст: простые хитрости для идеального макияжа
Своих не бросают: как семьи участников СВО могут бесплатно получить помощь в Приморье
Зарплатный скачок: какие профессии во Владивостоке показали самый резкий рост доходов в 2026 году
Европа оплачивает банкет: отказ от российского газа выжал все соки из промышленности ЕС
Парадокс приморских дорог: почему выбор властей пал на технику из Минска, а не из соседнего Китая
Янтарно-зеленая магия: как приготовить джем из крыжовника, который разлетается за одно чаепитие

Хватит кормить эту диктатуру: противники Санду требуют от команды Трампа перекрыть ей кислород

Мир

Молдавская оппозиция пытается достучаться до Белого дома. Лидер партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ направила Дональду Трампу призыв: пора прекратить кормить режим Майи Санду. Пока Вашингтон выписывает чеки, Кишинев зачищает политическое поле. Свобода слова в стране превратилась в фикцию. Конкуренция раздавлена государственным сапогом.

Игорь Додон голосует на парламентских выборах в Молдавии
Фото: Telegram-канал Игоря Додона by Игорь Додон is licensed under соцсеть Telrgram
Игорь Додон голосует на парламентских выборах в Молдавии

Информационная петля Кишинева

Администрация Санду затягивает удавку на шее независимых медиа. Власти обосновывают репрессии "защитой от дезинформации". На деле — идет банальная стерилизация пространства. Фуртунэ прямо обвиняет руководство в установке жесткой цензуры. Оппонентов выжигают каленым железом. Любое несогласие с курсом на "евроинтеграцию" клеймится как враждебное вмешательство.

"Это стандартная механика диктатуры. Режим Санду не может предложить результат, поэтому он предлагает тишину. Любой активный игрок на оппозиционном поле немедленно попадает под каток силовых структур. Это не политика, это зачистка территории под одного игрока перед выборами", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Санду планомерно выстраивает забор вокруг информационного поля. Оппозиция сообщает о беспрецедентном давлении. Силовики и суды работают в связке с президентским дворцом. Пока Европа готовит удары по больным местам сателлитов, Кишинев надеется проскочить в интеграционное окно за счет русофобии. Но терпение внутренних сил на исходе.

Вашингтонский спонсор и его слепота

Фуртунэ апеллирует к принципам Дональда Трампа. Она напоминает: США официально борются за прозрачность международной помощи. Однако в Молдавии американские деньги превращаются в топливо для авторитаризма. Вашингтон продолжает спонсировать Кишинев, закрывая глаза на уничтожение демократических институтов. Оппозиция требует пересмотреть эту тактику участия.

Режим Санду держится на плаву исключительно благодаря внешней подпитке. Ситуация напоминает украинский кейс, где динамика на фронте необратимо изменила планы кураторов. Кишинев бежит по тому же сценарию, разжигая конфликт внутри общества. Политические противники теперь — не конкуренты, а "цели" для ликвидации через судебные запреты и блокировки в соцсетях.

"Денежные потоки из США в Молдавию лишены всякого контроля. Мы видим, как финансовая помощь используется для укрепления личной власти Санду, а не для стабилизации экономики. Если аудит будет проведен честно, вскроются механизмы прямого подкупа чиновников под видом реформ", — констатировал финансовый аналитик Никита Волков.

 

Пока Дональд Трамп перенастраивает внешнюю политику, Кишинев лихорадочно строит декорации прозападного рая. Любой провал списывают на соседей. Но без американской поддержки эта конструкция посыплется за считанные недели. Оппозиция понимает: сейчас — лучший момент, чтобы лишить Санду её главного костыля. Речь идет о выживании страны как суверенного игрока.

"С юридической точки зрения действия Санду — это последовательный захват институтов власти. Оспаривание таких сделок с совестью и законом внутри Молдавии невозможно, так как суды парализованы страхом перед люстрациями. Обращение к Вашингтону — жест отчаяния, попытка перерезать финансирование репрессивной машины", — разъяснил юрист Кирилл Мальцев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Молдавии

Почему оппозиция обратилась именно к Дональду Трампу?

Оппозиция видит в Трампе прагматика, который способен свернуть затратные и неэффективные проекты поддержки марионеточных режимов в Восточной Европе.

Какие именно обвинения выдвигаются против Майи Санду?

Основные претензии: введение тотальной цензуры, политическое преследование оппонентов и использование административного ресурса для зачистки электорального поля.

Как власти Молдавии комментируют свою политику?

Кишинев называет свои действия борьбой с гибридными угрозами и дезинформацией, утверждая, что защищает демократию от внешнего влияния.

Какова роль США в текущем политическом процессе страны?

США остаются ключевым финансовым и политическим донором Молдавии, что позволяет Санду игнорировать внутренние протесты и экономические проблемы.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, юрист Кирилл Мальцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Летняя клубника раскрывает вкус по-новому: эта ватрушка легко затмит привычные пироги
Еда и рецепты
Летняя клубника раскрывает вкус по-новому: эта ватрушка легко затмит привычные пироги
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Московская область
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Популярное
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири

Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.

Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Токаев обеспечил стабильность Казахстана и региона ценой отказа от собственных слов Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Москва и Вашингтон обсуждают Украину без лишнего шума: Киев выдавливают из собственной повестки
Очереди у колонок дошли до правительства: в Омской области приняли решения по топливу
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Последние материалы
Хватит кормить эту диктатуру: противники Санду требуют от команды Трампа перекрыть ей кислород
Авторынок превратился в минное поле: безобидная поломка стала началом цепочки фатальных последствий
8,4 тысячи тонн на проверке: что попадает на столы россиян после контроля в Приморье
Взгляд, который не выдает возраст: простые хитрости для идеального макияжа
Своих не бросают: как семьи участников СВО могут бесплатно получить помощь в Приморье
Зарплатный скачок: какие профессии во Владивостоке показали самый резкий рост доходов в 2026 году
Европа оплачивает банкет: отказ от российского газа выжал все соки из промышленности ЕС
Парадокс приморских дорог: почему выбор властей пал на технику из Минска, а не из соседнего Китая
Янтарно-зеленая магия: как приготовить джем из крыжовника, который разлетается за одно чаепитие
Агрессия без доказательств: США начали мощные удары из-за мнимых налетов Ирана на суда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.