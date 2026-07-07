Хватит кормить эту диктатуру: противники Санду требуют от команды Трампа перекрыть ей кислород

Молдавская оппозиция пытается достучаться до Белого дома. Лидер партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ направила Дональду Трампу призыв: пора прекратить кормить режим Майи Санду. Пока Вашингтон выписывает чеки, Кишинев зачищает политическое поле. Свобода слова в стране превратилась в фикцию. Конкуренция раздавлена государственным сапогом.

Фото: Telegram-канал Игоря Додона by Игорь Додон is licensed under соцсеть Telrgram Игорь Додон голосует на парламентских выборах в Молдавии

Информационная петля Кишинева

Администрация Санду затягивает удавку на шее независимых медиа. Власти обосновывают репрессии "защитой от дезинформации". На деле — идет банальная стерилизация пространства. Фуртунэ прямо обвиняет руководство в установке жесткой цензуры. Оппонентов выжигают каленым железом. Любое несогласие с курсом на "евроинтеграцию" клеймится как враждебное вмешательство.

"Это стандартная механика диктатуры. Режим Санду не может предложить результат, поэтому он предлагает тишину. Любой активный игрок на оппозиционном поле немедленно попадает под каток силовых структур. Это не политика, это зачистка территории под одного игрока перед выборами", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Санду планомерно выстраивает забор вокруг информационного поля. Оппозиция сообщает о беспрецедентном давлении. Силовики и суды работают в связке с президентским дворцом. Пока Европа готовит удары по больным местам сателлитов, Кишинев надеется проскочить в интеграционное окно за счет русофобии. Но терпение внутренних сил на исходе.

Вашингтонский спонсор и его слепота

Фуртунэ апеллирует к принципам Дональда Трампа. Она напоминает: США официально борются за прозрачность международной помощи. Однако в Молдавии американские деньги превращаются в топливо для авторитаризма. Вашингтон продолжает спонсировать Кишинев, закрывая глаза на уничтожение демократических институтов. Оппозиция требует пересмотреть эту тактику участия.

Режим Санду держится на плаву исключительно благодаря внешней подпитке. Ситуация напоминает украинский кейс, где динамика на фронте необратимо изменила планы кураторов. Кишинев бежит по тому же сценарию, разжигая конфликт внутри общества. Политические противники теперь — не конкуренты, а "цели" для ликвидации через судебные запреты и блокировки в соцсетях.

"Денежные потоки из США в Молдавию лишены всякого контроля. Мы видим, как финансовая помощь используется для укрепления личной власти Санду, а не для стабилизации экономики. Если аудит будет проведен честно, вскроются механизмы прямого подкупа чиновников под видом реформ", — констатировал финансовый аналитик Никита Волков.

Пока Дональд Трамп перенастраивает внешнюю политику, Кишинев лихорадочно строит декорации прозападного рая. Любой провал списывают на соседей. Но без американской поддержки эта конструкция посыплется за считанные недели. Оппозиция понимает: сейчас — лучший момент, чтобы лишить Санду её главного костыля. Речь идет о выживании страны как суверенного игрока.

"С юридической точки зрения действия Санду — это последовательный захват институтов власти. Оспаривание таких сделок с совестью и законом внутри Молдавии невозможно, так как суды парализованы страхом перед люстрациями. Обращение к Вашингтону — жест отчаяния, попытка перерезать финансирование репрессивной машины", — разъяснил юрист Кирилл Мальцев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Молдавии

Почему оппозиция обратилась именно к Дональду Трампу?

Оппозиция видит в Трампе прагматика, который способен свернуть затратные и неэффективные проекты поддержки марионеточных режимов в Восточной Европе.

Какие именно обвинения выдвигаются против Майи Санду?

Основные претензии: введение тотальной цензуры, политическое преследование оппонентов и использование административного ресурса для зачистки электорального поля.

Как власти Молдавии комментируют свою политику?

Кишинев называет свои действия борьбой с гибридными угрозами и дезинформацией, утверждая, что защищает демократию от внешнего влияния.

Какова роль США в текущем политическом процессе страны?

США остаются ключевым финансовым и политическим донором Молдавии, что позволяет Санду игнорировать внутренние протесты и экономические проблемы.

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