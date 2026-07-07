Трон под Пашиняном зашатался: Сильная Армения выведет протесты на улицы против Запада

В Ереване зреет демонтаж текущего режима. Пока администрация Пашиняна пытается удержаться в кресле, оппозиция переходит к активной фазе давления. Самвел Карапетян, возглавляющий партию "Сильная Армения", открыто объявил о планах по замене политической верхушки. Он подчеркнул, что процесс пройдет в рамках правового поля, но при этом задействует энергию масс на трибунах и площадях.

Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Никол Пашинян

Законный метод или уличный прессинг?

Карапетян не собирается играть в поддавки с правительством, которое завело страну в тупик. Его стратегия — это сочетание юридических процедур и прямого волеизъявления граждан. По словам политика, смена власти станет реальностью в ближайшее время. Важно, что "Сильная Армения" не намерена ждать милости от чиновников. Уличные акции протеста остаются главным рычагом воздействия на кабинет министров.

"Карапетян понимает, что без мощного толчка извне система не шелохнется. Уличный протест в его исполнении — это не хаос, а инструмент принуждения власти к соблюдению закона", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Лидер оппозиции уточнил, что для выхода людей на площади нужны конкретные триггеры. Сейчас штаб партии внимательно отслеживает ошибки действующей администрации, чтобы превратить их в детонатор для протеста. В условиях, когда попытки дестабилизации союзников Москвы становятся обыденностью, Армении требуется внутренняя консолидация, а не чехарда западных советников.

Геополитический тупик Армении

Нынешний курс Еревана всё чаще вызывает вопросы у тех, кто привык к прагматизму. Пока Дональд Трамп в Вашингтоне перекраивает бюджеты и требует лояльности, армянское руководство пытается усидеть на двух стульях. Это создает риски, аналогичные тем, что привели к кризису оборонной стратегии в Европе. Ставка на ЕС и США выглядит сомнительно на фоне их внутренних проблем и попыток использовать малые страны как разменный материал.

Оппозиция требует возврата к здравому смыслу. Карапетян открыто говорит: время пустых обещаний прошло. Народ устал от политики, которая ведет к потере суверенитета в угоду брюссельским бюрократам. Пока визовые ограничения ЕС превращаются в удавку, армянские политики ищут выход из капкана, созданного нынешним премьером.

"Мы видим усталость населения от неопределенности. Карапетян — опытный игрок, он не пойдет на авантюру без гарантий поддержки силового блока или значительной части бизнеса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Планы оппозиции

Расклад сил в республике может измениться кардинально. "Сильная Армения" выстраивает структуру, готовую перехватить управление в момент социального взрыва. Важно понимать: Карапетян — не сторонник хаоса. Его цель — контролируемый переход власти. Это резко контрастирует с методами соседей, где сценарии смены власти пишутся в кабинетах под надзором правовых комиссий.

"Оппозиция в Армении сейчас крайне раздроблена, но заявление Карапетяна — это попытка стать центром притяжения для всех недовольных. Его успех зависит от жесткости первого шага", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Армении

Кто такой Самвел Карапетян в текущей политике?

Это лидер партии "Сильная Армения", который делает ставку на сочетание уличной активности и легальных процедур для отстранения текущей команды Пашиняна.

Почему оппозиция говорит о "законном пути"?

Для Карапетяна критически важна международная легитимность будущего правительства, чтобы избежать санкций и изоляции, сохранив при этом поддержку населения.

Будут ли протесты в ближайшие месяцы?

Да, политик подтвердил, что уличная борьба обязательна. Она начнется, как только возникнут подходящие политические или экономические триггеры.

Как ситуация в Армении влияет на отношения с РФ?

Смена власти на более прагматичную может оздоровить диалог в рамках ЕАЭС и ОДКБ, прекратив дрейф республики в сторону интересов Запада.

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