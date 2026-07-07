Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорожный нацпроект в Хабаровском районе: почему ремонт 6 км дорог стал поворотным моментом для края
Топливная гонка: на сколько дней у Камчатки остались запасы горючего и что будет дальше
Цены рухнули в три раза: как губернатор Демешин "сломал" систему высоких цен в Охотске
Медицинское сообщество РФ: 43% докторов заявили о риске неверных диагнозов из-за усталости
Полчища могли уничтожить всё: результаты экстренной проверки посевов на границе с Казахстаном
Автодор ввел экстренный алгоритм для водителей из-за участившихся столкновений с лосями
Тихоокеанский разворот: недра планеты подбросили тысячи километров суши в экстренном режиме
Салон превратился в раскаленную ловушку: владельцы машин нашли способ блокировать смертельный зной
Огород на автопилоте: 5 методов ленивого полива, которые избавят вас от шлангов навсегда

Трон под Пашиняном зашатался: Сильная Армения выведет протесты на улицы против Запада

Мир

В Ереване зреет демонтаж текущего режима. Пока администрация Пашиняна пытается удержаться в кресле, оппозиция переходит к активной фазе давления. Самвел Карапетян, возглавляющий партию "Сильная Армения", открыто объявил о планах по замене политической верхушки. Он подчеркнул, что процесс пройдет в рамках правового поля, но при этом задействует энергию масс на трибунах и площадях.

Никол Пашинян
Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Никол Пашинян

Карапетян не собирается играть в поддавки с правительством, которое завело страну в тупик. Его стратегия — это сочетание юридических процедур и прямого волеизъявления граждан. По словам политика, смена власти станет реальностью в ближайшее время. Важно, что "Сильная Армения" не намерена ждать милости от чиновников. Уличные акции протеста остаются главным рычагом воздействия на кабинет министров.

"Карапетян понимает, что без мощного толчка извне система не шелохнется. Уличный протест в его исполнении — это не хаос, а инструмент принуждения власти к соблюдению закона", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Лидер оппозиции уточнил, что для выхода людей на площади нужны конкретные триггеры. Сейчас штаб партии внимательно отслеживает ошибки действующей администрации, чтобы превратить их в детонатор для протеста. В условиях, когда попытки дестабилизации союзников Москвы становятся обыденностью, Армении требуется внутренняя консолидация, а не чехарда западных советников.

Геополитический тупик Армении

Нынешний курс Еревана всё чаще вызывает вопросы у тех, кто привык к прагматизму. Пока Дональд Трамп в Вашингтоне перекраивает бюджеты и требует лояльности, армянское руководство пытается усидеть на двух стульях. Это создает риски, аналогичные тем, что привели к кризису оборонной стратегии в Европе. Ставка на ЕС и США выглядит сомнительно на фоне их внутренних проблем и попыток использовать малые страны как разменный материал.

 

Оппозиция требует возврата к здравому смыслу. Карапетян открыто говорит: время пустых обещаний прошло. Народ устал от политики, которая ведет к потере суверенитета в угоду брюссельским бюрократам. Пока визовые ограничения ЕС превращаются в удавку, армянские политики ищут выход из капкана, созданного нынешним премьером.

"Мы видим усталость населения от неопределенности. Карапетян — опытный игрок, он не пойдет на авантюру без гарантий поддержки силового блока или значительной части бизнеса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Планы оппозиции

Расклад сил в республике может измениться кардинально. "Сильная Армения" выстраивает структуру, готовую перехватить управление в момент социального взрыва. Важно понимать: Карапетян — не сторонник хаоса. Его цель — контролируемый переход власти. Это резко контрастирует с методами соседей, где сценарии смены власти пишутся в кабинетах под надзором правовых комиссий.

"Оппозиция в Армении сейчас крайне раздроблена, но заявление Карапетяна — это попытка стать центром притяжения для всех недовольных. Его успех зависит от жесткости первого шага", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Армении

Кто такой Самвел Карапетян в текущей политике?

Это лидер партии "Сильная Армения", который делает ставку на сочетание уличной активности и легальных процедур для отстранения текущей команды Пашиняна.

Почему оппозиция говорит о "законном пути"?

Для Карапетяна критически важна международная легитимность будущего правительства, чтобы избежать санкций и изоляции, сохранив при этом поддержку населения.

Будут ли протесты в ближайшие месяцы?

Да, политик подтвердил, что уличная борьба обязательна. Она начнется, как только возникнут подходящие политические или экономические триггеры.

Как ситуация в Армении влияет на отношения с РФ?

Смена власти на более прагматичную может оздоровить диалог в рамках ЕАЭС и ОДКБ, прекратив дрейф республики в сторону интересов Запада.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Необратимые изменения в подходах Москвы: западное участие превратило локальную ситуацию в масштабное противостояние
Мир. Новости мира
Необратимые изменения в подходах Москвы: западное участие превратило локальную ситуацию в масштабное противостояние
Тушь умеет больше, чем кажется: эти приёмы создают эффект накладных ресниц
Красота и стиль
Тушь умеет больше, чем кажется: эти приёмы создают эффект накладных ресниц
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Московская область
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Популярное
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири

Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.

Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Токаев обеспечил стабильность Казахстана и региона ценой отказа от собственных слов Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Москва и Вашингтон обсуждают Украину без лишнего шума: Киев выдавливают из собственной повестки
Очереди у колонок дошли до правительства: в Омской области приняли решения по топливу
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Последние материалы
Цены рухнули в три раза: как губернатор Демешин "сломал" систему высоких цен в Охотске
Медицинское сообщество РФ: 43% докторов заявили о риске неверных диагнозов из-за усталости
Полчища могли уничтожить всё: результаты экстренной проверки посевов на границе с Казахстаном
Автодор ввел экстренный алгоритм для водителей из-за участившихся столкновений с лосями
Тихоокеанский разворот: недра планеты подбросили тысячи километров суши в экстренном режиме
Салон превратился в раскаленную ловушку: владельцы машин нашли способ блокировать смертельный зной
Огород на автопилоте: 5 методов ленивого полива, которые избавят вас от шлангов навсегда
Мирный блеф Киева: обреченный режим Зеленского нелепо предложил Москве пойти на попятную
Больше не будет как раньше: выход ОАЭ из альянса спровоцировал опасный перекос в поставках
Металлолом за счет Запада: хваленая ракета Киева разбилась о стальной щит российской ПВО
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.