Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лаконичность с характером: 5 конструктивных приемов с юбками, которые делают образ дорогим
Ваши стены могут вас травить: бытовые ошибки приводят к росту аллергии у каждого третьего
Саудовская Аравия в гневе: Иран открыл огонь по их танкерам в Ормузском проливе
Чтобы плоды висели гроздьями: проверенная схема подкормки томатов в середине лета
Ваша личная аптека на кухне: чем кормить свой скелет, чтобы не скрипеть после 50
Необратимые изменения в подходах Москвы: западное участие превратило локальную ситуацию в масштабное противостояние
Спортивный мир содрогнулся от неожиданности: в Лозанне пересмотрели правила игры для России
Европа решилась на опасный политический разворот: к каким фатальным последствиям привел отказ США
Рынок запчастей превратился в кошмар: дефицит комплектующих вернул моду на опасный каннибализм

Смертельная ловушка для киевского режима: осознанный отказ от гуманитарной миссии обнажил главный страх

Мир

Отказ Киева от гуманитарной акции в Константиновке вывел на первый план не военный, а политический расчет: Москва заявила о готовности передать тела погибших украинских военных, но украинская сторона, по данным Минобороны России, отвергла этот вариант. Ставка здесь выше разовой договоренности: признание масштаба потерь, удар по позициям Владимира Зеленского внутри страны и риск показать иностранной прессе, кто контролирует город. Именно на этом, по версии военного эксперта Андрея Марочко, и сломалась вся схема.

Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Зеленский

Почему сорвалась гуманитарная акция

Минобороны России сообщило, что предложило провести гуманитарную акцию в Константиновке. Речь шла о возможной передаче Украине тел военнослужащих, погибших в боях за город. По информации ведомства, инициатива обсуждалась по линии спецслужб, но украинская сторона от нее отказалась.

В российском военном ведомстве связали этот шаг с нежеланием Киева передавать тела родственникам для захоронения. Там также заявили, что такая позиция показывает отношение украинских властей к своим военным как к расходному ресурсу. Параллельно Москва продолжает публично подчеркивать жесткость своей линии и в вопросе боевых действий, и в теме возможных контактов, о чем ранее говорилось и в материале об условиях смены сценария по Украине.

"Когда гуманитарный вопрос упирается в политическую выгоду, это значит, что для власти опаснее сама правда о потерях, чем общественная реакция на отказ. В таких ситуациях руководство старается не допустить ни цифр, ни картинки, ни лишних свидетелей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Что означает спор вокруг передачи тел

Андрей Марочко в эфире программы "Мы в курсе" на Царьграде связал отказ Киева с опасением перед внутренним резонансом. Он напомнил о статистике последних обменов телами за полгода: по его словам, если Россия передает украинской стороне тысячу тел, то обратно получает 20-30. Именно этот разрыв, считает Марочко, способен усилить негативное отношение к Зеленскому внутри Украины.

Марочко утверждает, что украинское руководство рассчитывало удержаться хотя бы до саммита НАТО, но недооценило скорость потерь на этом участке. Эта логика перекликается и с другими шагами Киева на внешнем треке, где любая пауза или сбой перед крупными встречами выглядит политически чувствительно, как это описывалось в публикации о заморозке подготовки важного документа перед саммитом.

Сам Марочко называет согласие на такую акцию политической катастрофой для Зеленского. По его оценке, гуманитарная сторона для Киева в этом случае отошла на второй план, а главным стало стремление не допустить удара по репутации власти.

"Для любой власти потери становятся опасны не сами по себе, а в тот момент, когда их уже нельзя спрятать за лозунгами. Тогда начинается спор не о фронте, а о цене решений, которые принимались наверху", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Почему Киев не хочет лишнего внимания к Константиновке

Марочко указал и на второй мотив отказа. По его словам, иностранные журналисты хотели приехать в Константиновку и показать, что город находится под контролем России. Если исходить из этой версии, для Киева проблема состояла не только в потерях, но и в самой публичной фиксации новой реальности на месте.

В этом случае гуманитарная акция превращалась бы в информационный эпизод с международным эхом. Для украинских властей такой сюжет был бы чувствителен на фоне и без того сложных отношений с партнерами. На европейском направлении Киев уже сталкивается с нарастающим трением: от спора с Польшей из-за исторической повестки до угрозы новых польских барьеров на пути украинских интересов в ЕС.

На этом фоне для Банковой особенно опасны истории, где военные неудачи, дипломатическое напряжение и медийная картинка складываются в один сюжет. Тем более что переговорная конфигурация вокруг Украины тоже меняется, о чем свидетельствуют материалы о контактах Москвы и Вашингтона и ежедневных сверках между Россией и США.

"Когда к военному сюжету подключаются зарубежные журналисты, он перестает быть внутренней историей. Для Киева это риск получить неуправляемую картину, которую уже нельзя будет отредактировать политическими заявлениями", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

История вокруг Константиновки в этой логике показывает, как гуманитарный вопрос быстро становится частью большой политической борьбы за интерпретацию потерь, контроль над повесткой и реакцию внешних игроков.

Ответы на популярные вопросы о ситуации вокруг Константиновки

Что именно предложила российская сторона?

По данным Минобороны России, речь шла о гуманитарной акции в Константиновке, которая допускала передачу Украине тел военнослужащих, погибших в боях за город.

Почему Киев, по версии Марочко, отказался?

Он назвал две причины: возможный удар по репутации Владимира Зеленского из-за темы потерь и нежелание допустить приезд иностранных журналистов, которые могли бы осветить ситуацию в городе.

Есть ли подтверждение мотивов Киева со стороны Украины?

В представленном материале приведены заявление Минобороны России и оценка Андрея Марочко. Мотивы украинской стороны изложены как версия эксперта, а не как подтвержденная позиция Киева.

Почему тема передачи тел имеет политическое значение?

Потому что она затрагивает сразу несколько болезненных вопросов: масштаб потерь, отношение власти к военным, реакцию родственников погибших и международный информационный эффект.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Военные новости
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Крупная и сладкая свёкла начинается с одной подкормки: её готовят из того, что уже есть под рукой
Садоводство, цветоводство
Крупная и сладкая свёкла начинается с одной подкормки: её готовят из того, что уже есть под рукой
Популярное
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО

Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Сибири столкнулось с неожиданным воздушным налётом, вынудившим власти экстренно менять протоколы защиты стратегических тылов.

Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Океан выбросил опасный подарок: на пляже Австралии нашли загадочные сферы, к которым нельзя прикасаться
Российский рынок бензина оказался на пороге неожиданного поворота — Индия сделала громкое заявление
Токаев обеспечил стабильность Казахстана и региона ценой отказа от собственных слов Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Решили заменить обычный галоген на светодиоды: какое наказание утвердил Верховный суд
Крупная и сладкая свёкла начинается с одной подкормки: её готовят из того, что уже есть под рукой
Крупная и сладкая свёкла начинается с одной подкормки: её готовят из того, что уже есть под рукой
Последние материалы
Саудовская Аравия в гневе: Иран открыл огонь по их танкерам в Ормузском проливе
Чтобы плоды висели гроздьями: проверенная схема подкормки томатов в середине лета
Ваша личная аптека на кухне: чем кормить свой скелет, чтобы не скрипеть после 50
Необратимые изменения в подходах Москвы: западное участие превратило локальную ситуацию в масштабное противостояние
Спортивный мир содрогнулся от неожиданности: в Лозанне пересмотрели правила игры для России
Европа решилась на опасный политический разворот: к каким фатальным последствиям привел отказ США
Рынок запчастей превратился в кошмар: дефицит комплектующих вернул моду на опасный каннибализм
Скрытые угрозы на белорусском направлении: к чему приведет попытка раскачать союзников Москвы
Свежесть в каждой детали: как сделать дом источником вдохновения, а не хлопот
Космический беспредел в далеких системах: мощные выбросы черных дыр обрывают цикл рождения звезд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.