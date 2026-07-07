Смертельная ловушка для киевского режима: осознанный отказ от гуманитарной миссии обнажил главный страх

Отказ Киева от гуманитарной акции в Константиновке вывел на первый план не военный, а политический расчет: Москва заявила о готовности передать тела погибших украинских военных, но украинская сторона, по данным Минобороны России, отвергла этот вариант. Ставка здесь выше разовой договоренности: признание масштаба потерь, удар по позициям Владимира Зеленского внутри страны и риск показать иностранной прессе, кто контролирует город. Именно на этом, по версии военного эксперта Андрея Марочко, и сломалась вся схема.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Зеленский

Почему сорвалась гуманитарная акция

Минобороны России сообщило, что предложило провести гуманитарную акцию в Константиновке. Речь шла о возможной передаче Украине тел военнослужащих, погибших в боях за город. По информации ведомства, инициатива обсуждалась по линии спецслужб, но украинская сторона от нее отказалась.

В российском военном ведомстве связали этот шаг с нежеланием Киева передавать тела родственникам для захоронения. Там также заявили, что такая позиция показывает отношение украинских властей к своим военным как к расходному ресурсу. Параллельно Москва продолжает публично подчеркивать жесткость своей линии и в вопросе боевых действий, и в теме возможных контактов, о чем ранее говорилось и в материале об условиях смены сценария по Украине.

"Когда гуманитарный вопрос упирается в политическую выгоду, это значит, что для власти опаснее сама правда о потерях, чем общественная реакция на отказ. В таких ситуациях руководство старается не допустить ни цифр, ни картинки, ни лишних свидетелей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Что означает спор вокруг передачи тел

Андрей Марочко в эфире программы "Мы в курсе" на Царьграде связал отказ Киева с опасением перед внутренним резонансом. Он напомнил о статистике последних обменов телами за полгода: по его словам, если Россия передает украинской стороне тысячу тел, то обратно получает 20-30. Именно этот разрыв, считает Марочко, способен усилить негативное отношение к Зеленскому внутри Украины.

Марочко утверждает, что украинское руководство рассчитывало удержаться хотя бы до саммита НАТО, но недооценило скорость потерь на этом участке. Эта логика перекликается и с другими шагами Киева на внешнем треке, где любая пауза или сбой перед крупными встречами выглядит политически чувствительно, как это описывалось в публикации о заморозке подготовки важного документа перед саммитом.

Сам Марочко называет согласие на такую акцию политической катастрофой для Зеленского. По его оценке, гуманитарная сторона для Киева в этом случае отошла на второй план, а главным стало стремление не допустить удара по репутации власти.

"Для любой власти потери становятся опасны не сами по себе, а в тот момент, когда их уже нельзя спрятать за лозунгами. Тогда начинается спор не о фронте, а о цене решений, которые принимались наверху", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Почему Киев не хочет лишнего внимания к Константиновке

Марочко указал и на второй мотив отказа. По его словам, иностранные журналисты хотели приехать в Константиновку и показать, что город находится под контролем России. Если исходить из этой версии, для Киева проблема состояла не только в потерях, но и в самой публичной фиксации новой реальности на месте.

В этом случае гуманитарная акция превращалась бы в информационный эпизод с международным эхом. Для украинских властей такой сюжет был бы чувствителен на фоне и без того сложных отношений с партнерами. На европейском направлении Киев уже сталкивается с нарастающим трением: от спора с Польшей из-за исторической повестки до угрозы новых польских барьеров на пути украинских интересов в ЕС.

На этом фоне для Банковой особенно опасны истории, где военные неудачи, дипломатическое напряжение и медийная картинка складываются в один сюжет. Тем более что переговорная конфигурация вокруг Украины тоже меняется, о чем свидетельствуют материалы о контактах Москвы и Вашингтона и ежедневных сверках между Россией и США.

"Когда к военному сюжету подключаются зарубежные журналисты, он перестает быть внутренней историей. Для Киева это риск получить неуправляемую картину, которую уже нельзя будет отредактировать политическими заявлениями", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

История вокруг Константиновки в этой логике показывает, как гуманитарный вопрос быстро становится частью большой политической борьбы за интерпретацию потерь, контроль над повесткой и реакцию внешних игроков.

Ответы на популярные вопросы о ситуации вокруг Константиновки

Что именно предложила российская сторона?

По данным Минобороны России, речь шла о гуманитарной акции в Константиновке, которая допускала передачу Украине тел военнослужащих, погибших в боях за город.

Почему Киев, по версии Марочко, отказался?

Он назвал две причины: возможный удар по репутации Владимира Зеленского из-за темы потерь и нежелание допустить приезд иностранных журналистов, которые могли бы осветить ситуацию в городе.

Есть ли подтверждение мотивов Киева со стороны Украины?

В представленном материале приведены заявление Минобороны России и оценка Андрея Марочко. Мотивы украинской стороны изложены как версия эксперта, а не как подтвержденная позиция Киева.

Почему тема передачи тел имеет политическое значение?

Потому что она затрагивает сразу несколько болезненных вопросов: масштаб потерь, отношение власти к военным, реакцию родственников погибших и международный информационный эффект.

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