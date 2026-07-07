Необратимые изменения в подходах Москвы: западное участие превратило локальную ситуацию в масштабное противостояние

Заявление Дмитрия Пескова в интервью швейцарскому изданию Weltwoche зафиксировало сдвиг в официальной риторике Москвы: конфликт на Украине в Кремле уже называют полномасштабной войной, где против России, по оценке Пескова, выступают не только киевские власти, но и страны Запада, снабжающие Украину оружием. Ставка здесь шире формулировок. Москва показывает, что рассматривает происходящее не как локальную операцию, а как прямое столкновение с западной линией на военную и политическую поддержку Киева.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Что именно заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Weltwoche сказал, что специальная военная операция де-факто переросла в полномасштабный военный конфликт. Он объяснил это прямым участием стран Запада в поддержке Киева.

По словам Пескова, с одной стороны находится Россия, с другой — киевский режим, ряд европейских стран и США, которые поставляют Украине миллионы тонн оружия. В такой конфигурации, подчеркнул он, речь идет уже не об операции, а о войне.

"Когда официальная риторика смещается от формулы операции к формуле войны, Москва показывает: она рассматривает западную поддержку Киева как часть самого конфликта, а не как внешний фон", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Как в Кремле описывают роль Запада

Ключевая мысль Пескова сводится к тому, что западные государства превратили Украину в площадку для снабжения оружием. Эта оценка прямо связывает масштаб конфликта с военной помощью Киеву со стороны США и европейских стран.

На этом фоне в публичной повестке усиливается и тема переговоров. Ранее Кремль уже жестко обозначил условия для смены сценария, а параллельно обсуждается, как могут выглядеть контакты Москвы и Вашингтона по украинской теме. Отдельно внимание привлекали и сообщения о том, что Россия и США обсуждают Украину в ежедневном режиме.

При этом сам Песков в приведенном фрагменте не говорит о новых шагах Москвы. Он фиксирует оценку уже сложившейся конфигурации, где военная помощь Киеву рассматривается как признак прямой вовлеченности Запада.

Почему Москва критикует европейских лидеров

Песков также заявил, что европейские политики совершают катастрофический просчет, когда рассчитывают нанести России стратегическое поражение. В его трактовке нынешние лидеры Европы используют образ "российской угрозы" как удобное объяснение собственных экономических проблем и как аргумент для роста военных расходов.

Он отдельно подчеркнул, что Россию невозможно игнорировать из-за ее масштаба, а потому Европа, по его словам, предпочитает держать Россию в центре внимания и поддерживать образ угрозы.

Эта линия укладывается в более широкий кризис внутри самого европейского пространства, где вопросы безопасности все чаще пересекаются с внутренней политикой. Это видно и по спорам вокруг визового нажима ЕС на россиян, и по конфликтам между союзниками Киева, включая обострение между Польшей и Украиной и угрозу блокировки украинской интеграции в ЕС.

"Для европейских кабинетов тема российской угрозы стала еще и способом объяснять избирателю рост военных трат. Это не отменяет их политической позиции, но добавляет ей внутренний расчет", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Есть ли шанс на диалог с Европой

По словам Пескова, конструктивный диалог с нынешним составом европейского руководства вряд ли возможен. В Москве, как он сказал, связывают возможные перемены с приходом новых лидеров, которые будут действовать прагматичнее и трезвее оценивать ситуацию.

Это заявление важно не только само по себе. Оно показывает, что Кремль не ждет быстрого разворота европейской линии и исходит из затяжного политического противостояния. Внешний фон для такой оценки задают и другие процессы: от напряжения между Вашингтоном и Римом, где Мелони отказалась следовать сценарию США, до трудных решений в соседних для России регионах, включая новую конфигурацию власти в Казахстане.

Песков не назвал сроков и не указал, какие именно изменения в Европе Москва сочла бы достаточными для перезапуска диалога. В его словах прозвучал политический вывод: действующий европейский класс в Кремле не считают партнером для договоренностей.

"Если Москва публично говорит о ставке на будущую смену лидеров в Европе, это значит, что пространство для компромисса с нынешними элитами там оценивают как крайне узкое", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Главный итог интервью в том, что Кремль еще жестче привязал украинский конфликт к прямому противостоянию с западной политикой. Это меняет не факты на земле, а рамку, в которой Москва объясняет их и собственному обществу, и внешней аудитории.

Ответы на популярные вопросы о позиции Кремля

Почему заявление Пескова привлекло внимание?

Потому что он прямо сказал: из-за поставок оружия Украине со стороны США и европейских стран конфликт де-факто стал полномасштабной войной.

О чем Песков сказал в адрес Европы?

Он заявил, что европейские лидеры ошибаются, рассчитывая нанести России стратегическое поражение, и используют образ "российской угрозы" для оправдания роста военных расходов и внутренних проблем.

Говорил ли Песков о возможности переговоров с Европой?

Да. Он сказал, что конструктивный диалог с нынешним европейским руководством маловероятен. Перемены в Москве связывают с возможным приходом других лидеров.

Меняет ли это заявление официальный статус конфликта?

В приведенном интервью речь идет об оценке происходящего со стороны Кремля. Песков описал, как Москва воспринимает нынешний характер конфликта на фоне западной поддержки Киева.

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