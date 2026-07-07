Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смертельная ловушка для киевского режима: осознанный отказ от гуманитарной миссии обнажил главный страх
Лаконичность с характером: 5 конструктивных приемов с юбками, которые делают образ дорогим
Ваши стены могут вас травить: бытовые ошибки приводят к росту аллергии у каждого третьего
Саудовская Аравия в гневе: Иран открыл огонь по их танкерам в Ормузском проливе
Чтобы плоды висели гроздьями: проверенная схема подкормки томатов в середине лета
Ваша личная аптека на кухне: чем кормить свой скелет, чтобы не скрипеть после 50
Необратимые изменения в подходах Москвы: западное участие превратило локальную ситуацию в масштабное противостояние
Спортивный мир содрогнулся от неожиданности: в Лозанне пересмотрели правила игры для России
Рынок запчастей превратился в кошмар: дефицит комплектующих вернул моду на опасный каннибализм

Европа решилась на опасный политический разворот: к каким фатальным последствиям привел отказ США

Мир

Заявление Дмитрия Пескова о том, что Европа больше не считает США безусловным гарантом своей безопасности, выводит на первый план новый расклад: Евросоюз, который десятилетиями строился как экономический проект, все заметнее смещается в сторону оборонной политики. Москва видит в этом не только рост военных расходов, но и попытку закрепить Украину как инструмент давления на Россию. Ставка высока: если Брюссель и дальше будет подменять политику безопасности логикой конфронтации, напряжение между Россией и Европой станет не эпизодом, а новой нормой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Что сказал Песков о смене курса Европы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche заявил, что Европа поняла: прежних гарантий безопасности со стороны США больше нет. По его словам, именно это подтолкнуло ЕС к добавлению военного потенциала к уже существующему экономическому блоку.

Песков описал этот процесс как превращение Евросоюза в экономическо-военный блок. Эта формулировка прозвучала на фоне более широкой дискуссии о будущем Запада, где все чаще обсуждают и трения между США и европейскими союзниками, и растущую нервозность вокруг украинской повестки, включая споры о военных договоренностях Киева с партнерами.

"Европа давно жила в модели, где безопасность ей в значительной части обеспечивал Вашингтон. Если в Брюсселе решили, что эта страховка уже не безусловна, они будут быстро перекраивать саму природу ЕС", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Почему ЕС наращивает военную составляющую

В той же беседе Песков заявил, что европейскому обществу сейчас, по его словам, "промывают мозги", чтобы оправдать увеличение военных расходов. Это уже не спор о бюджетных строках, а вопрос политической мобилизации: власти должны убедить избирателя, что рост трат на оборону стал неизбежным.

Повод для такого разворота Песков напрямую связал с позицией Вашингтона. Ранее Дональд Трамп прямо говорил о возможности полного вывода американских войск из Европы и подчеркивал, что США не хотят и дальше платить за безопасность союзников. На этом фоне в ЕС усиливается линия на самостоятельность, хотя внутри союза хватает и разногласий — это видно по таким сюжетам, как споры о расширении Евросоюза и жесткая полемика вокруг визовых барьеров для россиян.

Военная повестка в Европе растет и на фоне кризиса единства по Украине. Даже ближайшие союзники Киева спорят между собой, что подтверждают конфликт Польши и Украины и более широкий разговор о том, как Варшава может блокировать европейские планы Киева.

Как в Кремле связывают это с украинским конфликтом

Песков заявил, что Европа относится к киевскому режиму и к Украине как к орудию для продолжения войны против России. Отдельно он подчеркнул: спецоперация, по оценке Кремля, превратилась в настоящую войну из-за вмешательства западных стран, которые поставляют оружие Киеву.

Эта логика укладывается в более жесткую линию Москвы, которую Кремль в последние дни формулирует открыто. В том числе речь идет о том, что пауза в конфликте не рассматривается без изменения условий, а параллельно в информационном поле усиливается тема контактов Москвы и Вашингтона по Украине и сообщений о том, что ключевые обсуждения идут без участия Киева.

"Для европейских столиц Украина стала не только соседом в кризисе, но и политическим аргументом для внутренней консолидации. Через этот сюжет проще объяснять и расходы, и новые ограничения, и силовую риторику", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Что меняется для России и Европы

В интервью Песков также заявил, что Россия слишком крупное и ответственное государство, чтобы выступать инициатором Третьей мировой войны. Эта фраза стала ответом на нарастающий обмен жесткими сигналами между Россией и Западом.

Для Москвы нынешний поворот в Европе означает не только увеличение оборонных расходов у соседей, но и закрепление долгого конфликта интересов. Для ЕС ставка тоже очевидна: если союз берет на себя новые функции в безопасности, ему придется отвечать не только за деньги, но и за политические последствия такого курса.

"Когда экономический союз начинает говорить языком военного сдерживания, меняется весь стиль его политики. Дальше уже труднее возвращаться к прежней модели, где спор можно было закрыть переговорами и торговыми уступками", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

На этом фоне любая новая трещина внутри западного лагеря приобретает больший вес. Это касается и дискуссий о роли США в Европе, и конфликтов между союзниками Вашингтона на других направлениях, где даже такие отношения, как у США и Израиля, все чаще описывают через призму жесткого давления, о чем говорит история публичного спора Трампа и Нетаньяху.

Главный спор теперь идет не о формулировках, а о том, станет ли этот разворот временной реакцией на кризис или устойчивой линией европейской политики на годы вперед.

Ответы на популярные вопросы о новой линии ЕС

Почему это заявление Пескова прозвучало именно сейчас?

Потому что в западной политике усилились разговоры о снижении американских обязательств перед Европой, а в ЕС все заметнее курс на рост оборонных расходов и более самостоятельную роль в безопасности.

Что Кремль считает главным мотивом Европы?

Из слов Пескова следует, что Москва видит мотив в потере прежней опоры на США и в попытке обосновать перед обществом новые военные траты.

Как Россия связывает этот процесс с Украиной?

Песков прямо сказал, что Европа воспринимает Украину как инструмент продолжения войны против России, а сам конфликт, по версии Кремля, расширился из-за западных поставок оружия Киеву.

Означает ли это прямой разговор о большой войне?

Нет. В интервью Песков отдельно подчеркнул, что Россия не рассматривает себя как инициатора Третьей мировой войны.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Сибирь
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Океан выбросил опасный подарок: на пляже Австралии нашли загадочные сферы, к которым нельзя прикасаться
Космос
Океан выбросил опасный подарок: на пляже Австралии нашли загадочные сферы, к которым нельзя прикасаться
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Мир. Новости мира
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Популярное
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО

Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Сибири столкнулось с неожиданным воздушным налётом, вынудившим власти экстренно менять протоколы защиты стратегических тылов.

Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Океан выбросил опасный подарок: на пляже Австралии нашли загадочные сферы, к которым нельзя прикасаться
Российский рынок бензина оказался на пороге неожиданного поворота — Индия сделала громкое заявление
Токаев обеспечил стабильность Казахстана и региона ценой отказа от собственных слов Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Решили заменить обычный галоген на светодиоды: какое наказание утвердил Верховный суд
Крупная и сладкая свёкла начинается с одной подкормки: её готовят из того, что уже есть под рукой
Крупная и сладкая свёкла начинается с одной подкормки: её готовят из того, что уже есть под рукой
Последние материалы
Саудовская Аравия в гневе: Иран открыл огонь по их танкерам в Ормузском проливе
Чтобы плоды висели гроздьями: проверенная схема подкормки томатов в середине лета
Ваша личная аптека на кухне: чем кормить свой скелет, чтобы не скрипеть после 50
Необратимые изменения в подходах Москвы: западное участие превратило локальную ситуацию в масштабное противостояние
Спортивный мир содрогнулся от неожиданности: в Лозанне пересмотрели правила игры для России
Европа решилась на опасный политический разворот: к каким фатальным последствиям привел отказ США
Рынок запчастей превратился в кошмар: дефицит комплектующих вернул моду на опасный каннибализм
Скрытые угрозы на белорусском направлении: к чему приведет попытка раскачать союзников Москвы
Свежесть в каждой детали: как сделать дом источником вдохновения, а не хлопот
Космический беспредел в далеких системах: мощные выбросы черных дыр обрывают цикл рождения звезд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.