Европа решилась на опасный политический разворот: к каким фатальным последствиям привел отказ США

Заявление Дмитрия Пескова о том, что Европа больше не считает США безусловным гарантом своей безопасности, выводит на первый план новый расклад: Евросоюз, который десятилетиями строился как экономический проект, все заметнее смещается в сторону оборонной политики. Москва видит в этом не только рост военных расходов, но и попытку закрепить Украину как инструмент давления на Россию. Ставка высока: если Брюссель и дальше будет подменять политику безопасности логикой конфронтации, напряжение между Россией и Европой станет не эпизодом, а новой нормой.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Что сказал Песков о смене курса Европы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche заявил, что Европа поняла: прежних гарантий безопасности со стороны США больше нет. По его словам, именно это подтолкнуло ЕС к добавлению военного потенциала к уже существующему экономическому блоку.

Песков описал этот процесс как превращение Евросоюза в экономическо-военный блок. Эта формулировка прозвучала на фоне более широкой дискуссии о будущем Запада, где все чаще обсуждают и трения между США и европейскими союзниками, и растущую нервозность вокруг украинской повестки, включая споры о военных договоренностях Киева с партнерами.

"Европа давно жила в модели, где безопасность ей в значительной части обеспечивал Вашингтон. Если в Брюсселе решили, что эта страховка уже не безусловна, они будут быстро перекраивать саму природу ЕС", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Почему ЕС наращивает военную составляющую

В той же беседе Песков заявил, что европейскому обществу сейчас, по его словам, "промывают мозги", чтобы оправдать увеличение военных расходов. Это уже не спор о бюджетных строках, а вопрос политической мобилизации: власти должны убедить избирателя, что рост трат на оборону стал неизбежным.

Повод для такого разворота Песков напрямую связал с позицией Вашингтона. Ранее Дональд Трамп прямо говорил о возможности полного вывода американских войск из Европы и подчеркивал, что США не хотят и дальше платить за безопасность союзников. На этом фоне в ЕС усиливается линия на самостоятельность, хотя внутри союза хватает и разногласий — это видно по таким сюжетам, как споры о расширении Евросоюза и жесткая полемика вокруг визовых барьеров для россиян.

Военная повестка в Европе растет и на фоне кризиса единства по Украине. Даже ближайшие союзники Киева спорят между собой, что подтверждают конфликт Польши и Украины и более широкий разговор о том, как Варшава может блокировать европейские планы Киева.

Как в Кремле связывают это с украинским конфликтом

Песков заявил, что Европа относится к киевскому режиму и к Украине как к орудию для продолжения войны против России. Отдельно он подчеркнул: спецоперация, по оценке Кремля, превратилась в настоящую войну из-за вмешательства западных стран, которые поставляют оружие Киеву.

Эта логика укладывается в более жесткую линию Москвы, которую Кремль в последние дни формулирует открыто. В том числе речь идет о том, что пауза в конфликте не рассматривается без изменения условий, а параллельно в информационном поле усиливается тема контактов Москвы и Вашингтона по Украине и сообщений о том, что ключевые обсуждения идут без участия Киева.

"Для европейских столиц Украина стала не только соседом в кризисе, но и политическим аргументом для внутренней консолидации. Через этот сюжет проще объяснять и расходы, и новые ограничения, и силовую риторику", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Что меняется для России и Европы

В интервью Песков также заявил, что Россия слишком крупное и ответственное государство, чтобы выступать инициатором Третьей мировой войны. Эта фраза стала ответом на нарастающий обмен жесткими сигналами между Россией и Западом.

Для Москвы нынешний поворот в Европе означает не только увеличение оборонных расходов у соседей, но и закрепление долгого конфликта интересов. Для ЕС ставка тоже очевидна: если союз берет на себя новые функции в безопасности, ему придется отвечать не только за деньги, но и за политические последствия такого курса.

"Когда экономический союз начинает говорить языком военного сдерживания, меняется весь стиль его политики. Дальше уже труднее возвращаться к прежней модели, где спор можно было закрыть переговорами и торговыми уступками", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

На этом фоне любая новая трещина внутри западного лагеря приобретает больший вес. Это касается и дискуссий о роли США в Европе, и конфликтов между союзниками Вашингтона на других направлениях, где даже такие отношения, как у США и Израиля, все чаще описывают через призму жесткого давления, о чем говорит история публичного спора Трампа и Нетаньяху.

Главный спор теперь идет не о формулировках, а о том, станет ли этот разворот временной реакцией на кризис или устойчивой линией европейской политики на годы вперед.

Ответы на популярные вопросы о новой линии ЕС

Почему это заявление Пескова прозвучало именно сейчас?

Потому что в западной политике усилились разговоры о снижении американских обязательств перед Европой, а в ЕС все заметнее курс на рост оборонных расходов и более самостоятельную роль в безопасности.

Что Кремль считает главным мотивом Европы?

Из слов Пескова следует, что Москва видит мотив в потере прежней опоры на США и в попытке обосновать перед обществом новые военные траты.

Как Россия связывает этот процесс с Украиной?

Песков прямо сказал, что Европа воспринимает Украину как инструмент продолжения войны против России, а сам конфликт, по версии Кремля, расширился из-за западных поставок оружия Киеву.

Означает ли это прямой разговор о большой войне?

Нет. В интервью Песков отдельно подчеркнул, что Россия не рассматривает себя как инициатора Третьей мировой войны.

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