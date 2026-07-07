Скрытые угрозы на белорусском направлении: к чему приведет попытка раскачать союзников Москвы

Заявление о возможной попытке Киева расшатать Белоруссию выводит конфликт за пределы украинского фронта и поднимает для Москвы вопрос о безопасности ближайшего союзника. По версии политолога Евгения Минченко, Владимир Зеленский может добиваться сразу двух целей: ослабить связку России и Минска, а затем использовать напряжение для смены власти в соседней стране. Главная интрига здесь не в самом замысле, а в том, есть ли у Киева ресурсы довести такой сценарий до практики.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Что именно заявил эксперт

В интервью NEWS. ru политолог Евгений Минченко сказал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет вбить клин между Россией и Белоруссией и ударить по "болевым точкам" Минска. По его оценке, следующий шаг в таком замысле — попытка устроить в Белоруссии переворот.

Минченко сформулировал это прямо: стратегия Зеленского, по его мнению, сводится к тому, чтобы выбить одного из союзников России, нанести удар по чувствительным местам Белоруссии, а затем попробовать раскачать внутреннюю ситуацию в стране.

"Когда давление выносят на союзника, это всегда проверка прочности всей конструкции. В таких случаях смотрят не только на военный эффект, но и на политическую реакцию Москвы и Минска", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

На этом фоне внимание к линии союзнических отношений только растет. Вопросы внешнего давления и изоляции уже не раз становились частью более широкой европейской стратегии, о чем Pravda. Ru писала в материале о том, как визовый нажим ЕС превращают в инструмент давления на россиян.

Зачем Киеву нужен удар по белорусскому направлению

Из слов Минченко следует: речь идет не просто о расширении зоны напряжения, а о попытке изменить политический баланс вокруг России. Если выбить Белоруссию из числа надежных партнеров Москвы, Киев мог бы получить новый рычаг давления и отвлечь внимание России на еще одно направление.

Эксперт считает, что для этого Украина может нанести по Белоруссии военные удары. Это, по его логике, стало бы способом болезненно задеть Минск и проверить, насколько устойчив союз двух стран под прямым внешним нажимом.

Сюжет укладывается в более широкий ряд конфликтов, где Киев сталкивается с растущими трудностями и в отношениях с соседями, и в переговорах с союзниками. Об этом говорят публикации Pravda. Ru о том, как отказ Киева обострил спор с Варшавой, почему Польша готовит новый удар по украинскому курсу на ЕС, а также как Киев заморозил подготовку важного документа перед саммитом.

"Если подобный расчет и есть, он строится на попытке растянуть ресурсы противника и создать новую точку нервного напряжения. Но политический эффект таких ходов часто оказывается менее предсказуемым, чем рассчитывает инициатор", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Параллельно идут и другие дипломатические процессы: Москва не меняет свою линию по украинскому вопросу, о чем сказано в публикации об условиях для смены сценария, а контакты крупных игроков все чаще обсуждаются без участия Киева, как в материалах о том, что Киев отодвинули от рычагов управления и что Москва и Вашингтон сверяют позиции по Украине.

Что мешает такому сценарию

Сам Минченко оговаривает главное ограничение: техническая сторона такого плана. По его словам, вопрос сейчас именно в том, можно ли реализовать такой сценарий на практике.

Он отдельно выделил вариант квазиинтервенции, при котором на территорию Белоруссии вошли бы украинские части под флагами "белорусских добровольческих формирований", подконтрольных ВСУ. Этот путь политолог назвал более сложным.

Аргумент у него простой: Белоруссия — немаленькая страна, и он сомневается, что украинская армия сейчас способна на такие действия. Это не отменяет риска ударов, но ставит под вопрос более широкий сценарий с прямым входом сил под чужим обозначением.

"Техническая реализуемость в таких историях решает почти все. Замысел может выглядеть жестким, но без сил, логистики и политического прикрытия он остается на уровне опасного сигнала, а не готовой операции", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Сам регион при этом и без того находится под давлением политических перемен. Отдельно это видно по событиям в Казахстане, где решение суда, как писала Pravda. Ru, меняет сценарий смены власти, и по новости о том, что старые сроки Токаева обнулились. Для Минска в такой момент любой внешний удар — это не только вопрос границы, но и вопрос внутренней устойчивости.

Пока речь идет об оценке политолога, а не о подтвержденном плане. Но сама постановка вопроса показывает, что белорусское направление рассматривают как одно из чувствительных звеньев в более широкой конфигурации конфликта.

Ответы на популярные вопросы

Что, по словам эксперта, хочет сделать Зеленский?

Евгений Минченко считает, что цель состоит в том, чтобы ослабить союз России и Белоруссии, ударить по Минску и потом попробовать использовать кризис для переворота.

Речь идет о факте или об оценке?

Это оценка политолога, высказанная в интервью NEWS. ru. В исходном тексте нет сведений о подтвержденной подготовке такого плана.

Какой способ действий эксперт считает возможным?

Минченко допускает военные удары по Белоруссии. При этом сценарий входа украинских частей под флагами "белорусских добровольческих формирований" он считает более сложным.

Почему эксперт сомневается в более жестком варианте?

Он объяснил это размерами Белоруссии и тем, что сомневается в способности украинской армии сейчас проводить такие операции.

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