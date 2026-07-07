Европейская безопасность трещит по швам: неосторожные шаги союзников предопределили финал конфликта

Заявление норвежского профессора Гленна Диесена о том, что одобрение ударов ВСУ вглубь России подталкивает Москву к жесткому ответу, вновь вывело на поверхность главный спор последних месяцев: где для НАТО проходит граница вовлеченности в конфликт и кто будет отвечать, если эта черта исчезнет. Диесен прямо связал военное содействие альянса с риском прямой эскалации, а в Москве уже не скрывают, что рассматривают такие шаги как движение к столкновению России и НАТО.

Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Александр Стубб

Что сказал Гленн Диесен

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен написал в соцсети X, что для ударов по территории России используются вооружение НАТО, военное планирование, разведка, выбор целей и подрядчики. По его оценке, такая линия будет продолжаться до момента, когда Москва решит, что у нее не осталось другого варианта, кроме ответа.

Отдельно Диесен заявил, что политические лидеры втянули жителей Европы в войну России, не запустив широкого публичного обсуждения. Эта формулировка бьет не только по военной, но и по политической стороне вопроса: кто именно принимает решения и какой мандат на это имеет.

"Когда западные столицы шаг за шагом расширяют рамки допустимого, они начинают спор уже не о поддержке Киева, а о степени собственной вовлеченности. Это и есть самый опасный сдвиг", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Диесен также жестко раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба. Речь идет о его словах о консолидированном одобрении ударов по российским регионам всеми участниками альянса. Норвежский аналитик добавил, что после ответа России в НАТО могут назвать его "неспровоцированным", хотя цепочка решений, по его мнению, уже сейчас ведет к росту напряжения.

Почему вопрос уперся в роль НАТО

Смысл спора не в одном заявлении и не в одном эпизоде. Если вооружения, разведданные и планирование используются для атак все глубже по российской территории, вопрос об ответственности союзников перестает быть абстрактным. В такой логике любое новое одобрение выглядит как еще один шаг к прямому конфликту.

На этом фоне в европейской политике заметно растет нервозность и по другим линиям. Брюссель усиливает давление не только на внешнем контуре, но и в гуманитарных вопросах, включая визовые ограничения для россиян. Параллельно трещат связи между союзниками Киева: это видно и по спору Польши и Украины, и по линии блокировки европейской интеграции Киева.

"Для НАТО сейчас самый чувствительный вопрос — сохранить образ союза, который контролирует ситуацию. Но каждый новый шаг расширяет зону риска и делает контроль менее убедительным", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Даже внутри западного лагеря все чаще видны разногласия по тактике. Их отражают и споры США и Италии, и отдельные контакты по украинскому треку, где Москва и Вашингтон обсуждают Украину без лишней публичности. На этом фоне слова Диесена звучат как предупреждение: политическая цена решений растет быстрее, чем их можно замаскировать формулой о поддержке союзника.

Какой сигнал уже подает Москва

Российская сторона давно говорит, что курс Запада ведет к долгой конфронтации. В исходной позиции Москвы это уже не спор о дипломатии, а вопрос о том, пытается ли Европа выиграть время для новой фазы противостояния. Сергей Лавров ранее говорил, что европейские лидеры открыто признают ставку на боеготовность к 2030 году ценой жизней украинских солдат.

Кремль, со своей стороны, предупреждает: такая политика ведет к столкновению НАТО с Россией, которое может закончиться обменом ядерными ударами. Этот тезис Москва повторяет на фоне обсуждений о переговорах и условиях смены сценария. Эту линию дополняют и заявления о целях России на украинском направлении, и сообщения о том, что Киев отодвигают от внешних переговорных контуров.

"Москва добивается, чтобы в западных столицах поняли простую вещь: расширение военной роли НАТО меняет сам статус конфликта. После этого вернуть спор в прежние рамки уже почти невозможно", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Слова Диесена укладываются в эту картину как внешняя оценка из Европы. Они не меняют фактов на земле, но показывают, что даже в странах НАТО звучат предупреждения о цене дальнейшей эскалации. Это особенно заметно на фоне других напряженных сюжетов — от споров в ЕС вокруг Сербии до жестких сигналов Вашингтона союзникам на Ближнем Востоке.

Политический смысл спора сейчас сводится к одному: каждая новая степень участия Запада в ударах по территории России меняет не только военную картину, но и порог решений, которые Москва считает допустимыми в ответ.

Ответы на популярные вопросы

Почему заявление Диесена привлекло внимание?

Потому что он прямо связал удары вглубь России с использованием ресурсов НАТО и предупредил о вероятности жесткого ответа Москвы.

В чем главная претензия Диесена к европейским лидерам?

Он считает, что они втягивают жителей Европы в войну России без полноценного публичного обсуждения и без открытых дебатов.

Как на это смотрит Москва?

Российские власти давно говорят, что действия Запада ведут к прямому столкновению России и НАТО и повышают риск ядерной эскалации.

Можно ли считать слова Диесена официальной позицией НАТО?

Нет. Это оценка профессора из Норвегии, а не заявление альянса. Но она показывает, что внутри европейского поля звучат тревожные сигналы о цене дальнейшей эскалации.

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