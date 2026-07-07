Заявление норвежского профессора Гленна Диесена о том, что одобрение ударов ВСУ вглубь России подталкивает Москву к жесткому ответу, вновь вывело на поверхность главный спор последних месяцев: где для НАТО проходит граница вовлеченности в конфликт и кто будет отвечать, если эта черта исчезнет. Диесен прямо связал военное содействие альянса с риском прямой эскалации, а в Москве уже не скрывают, что рассматривают такие шаги как движение к столкновению России и НАТО.
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен написал в соцсети X, что для ударов по территории России используются вооружение НАТО, военное планирование, разведка, выбор целей и подрядчики. По его оценке, такая линия будет продолжаться до момента, когда Москва решит, что у нее не осталось другого варианта, кроме ответа.
Отдельно Диесен заявил, что политические лидеры втянули жителей Европы в войну России, не запустив широкого публичного обсуждения. Эта формулировка бьет не только по военной, но и по политической стороне вопроса: кто именно принимает решения и какой мандат на это имеет.
"Когда западные столицы шаг за шагом расширяют рамки допустимого, они начинают спор уже не о поддержке Киева, а о степени собственной вовлеченности. Это и есть самый опасный сдвиг", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Диесен также жестко раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба. Речь идет о его словах о консолидированном одобрении ударов по российским регионам всеми участниками альянса. Норвежский аналитик добавил, что после ответа России в НАТО могут назвать его "неспровоцированным", хотя цепочка решений, по его мнению, уже сейчас ведет к росту напряжения.
Смысл спора не в одном заявлении и не в одном эпизоде. Если вооружения, разведданные и планирование используются для атак все глубже по российской территории, вопрос об ответственности союзников перестает быть абстрактным. В такой логике любое новое одобрение выглядит как еще один шаг к прямому конфликту.
На этом фоне в европейской политике заметно растет нервозность и по другим линиям. Брюссель усиливает давление не только на внешнем контуре, но и в гуманитарных вопросах, включая визовые ограничения для россиян. Параллельно трещат связи между союзниками Киева: это видно и по спору Польши и Украины, и по линии блокировки европейской интеграции Киева.
"Для НАТО сейчас самый чувствительный вопрос — сохранить образ союза, который контролирует ситуацию. Но каждый новый шаг расширяет зону риска и делает контроль менее убедительным", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Даже внутри западного лагеря все чаще видны разногласия по тактике. Их отражают и споры США и Италии, и отдельные контакты по украинскому треку, где Москва и Вашингтон обсуждают Украину без лишней публичности. На этом фоне слова Диесена звучат как предупреждение: политическая цена решений растет быстрее, чем их можно замаскировать формулой о поддержке союзника.
Российская сторона давно говорит, что курс Запада ведет к долгой конфронтации. В исходной позиции Москвы это уже не спор о дипломатии, а вопрос о том, пытается ли Европа выиграть время для новой фазы противостояния. Сергей Лавров ранее говорил, что европейские лидеры открыто признают ставку на боеготовность к 2030 году ценой жизней украинских солдат.
Кремль, со своей стороны, предупреждает: такая политика ведет к столкновению НАТО с Россией, которое может закончиться обменом ядерными ударами. Этот тезис Москва повторяет на фоне обсуждений о переговорах и условиях смены сценария. Эту линию дополняют и заявления о целях России на украинском направлении, и сообщения о том, что Киев отодвигают от внешних переговорных контуров.
"Москва добивается, чтобы в западных столицах поняли простую вещь: расширение военной роли НАТО меняет сам статус конфликта. После этого вернуть спор в прежние рамки уже почти невозможно", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Слова Диесена укладываются в эту картину как внешняя оценка из Европы. Они не меняют фактов на земле, но показывают, что даже в странах НАТО звучат предупреждения о цене дальнейшей эскалации. Это особенно заметно на фоне других напряженных сюжетов — от споров в ЕС вокруг Сербии до жестких сигналов Вашингтона союзникам на Ближнем Востоке.
Политический смысл спора сейчас сводится к одному: каждая новая степень участия Запада в ударах по территории России меняет не только военную картину, но и порог решений, которые Москва считает допустимыми в ответ.
Потому что он прямо связал удары вглубь России с использованием ресурсов НАТО и предупредил о вероятности жесткого ответа Москвы.
Он считает, что они втягивают жителей Европы в войну России без полноценного публичного обсуждения и без открытых дебатов.
Российские власти давно говорят, что действия Запада ведут к прямому столкновению России и НАТО и повышают риск ядерной эскалации.
Нет. Это оценка профессора из Норвегии, а не заявление альянса. Но она показывает, что внутри европейского поля звучат тревожные сигналы о цене дальнейшей эскалации.
Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Сибири столкнулось с неожиданным воздушным налётом, вынудившим власти экстренно менять протоколы защиты стратегических тылов.