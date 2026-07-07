Фиаско немецкой мобилизационной модели: масштабный провал вынудил власти пойти на радикальные меры

Берлин хотел быстро нарастить бундесвер, но получил сигнал прямо от собственной молодежи: план добровольного набора дал мизерный результат. На этом фоне спор о будущей модели армии в Германии перестал быть техническим. Теперь это вопрос о том, готово ли немецкое общество к милитаризации под предлогом угрозы со стороны России, и решится ли власть вернуть обязательный призыв, рискуя получить внутренний политический конфликт.

Фото: commons.wikimedia by Michael Lucan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фридрих Мерц, канцлер Германии

Почему провалился набор добровольцев

В Германии подвели первые итоги эксперимента по привлечению добровольцев на военную службу. Из 300 тысяч анкет, которые разослали молодым немцам обоих полов, желание служить выразили только 530 человек. Для мужчин ответ был обязательным: письмо вернули около 153 тысяч человек, это 96% адресатов. Для женщин участие в опросе оставалось добровольным. Власти уже рассматривают вопрос об административных делах против тех 4% мужчин, которые не ответили.

Эти цифры показали разрыв между ожиданиями власти и настроением общества. Формально интерес к службе, по оценке немецкой стороны, проявил каждый пятый участник опроса. Но в реальные контракты это почти не превратилось.

"Когда из сотен тысяч контактов власть получает лишь несколько сотен готовых идти в армию, это уже не кадровая осечка, а недоверие к самой военной линии государства", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Что это ломает в планах Берлина

Провал набора бьет по долгосрочной стратегии. Министр обороны Германии Борис Писториус раньше заявлял, что хочет создать самую сильную армию Европы и довести численность бундесвера до 460 тысяч человек к 2035 году. Но уже в конце июня глава оборонного комитета бундестага Томас Ревекамп публично усомнился, что этого удастся добиться на добровольной основе.

Он допустил возвращение обязательного призыва и заявил, что решение по этому вопросу может быть принято к концу июля 2027 года. Для Берлина это уже не отвлеченная дискуссия. В декабре 2025 года бундестаг принял закон о модернизации военной службы, который заработал с 1 января 2026-го. Закон не вернул прежний призыв, но создал для него правовую основу.

Документ включает три элемента: обязательное анкетирование, которое уже прошло; военно-учетную регистрацию и медосвидетельствование для всех мужчин призывного возраста с июля 2027 года; а также целевые ориентиры по численности армии. Если их не удастся закрыть добровольцами, парламент сможет включить механизм призыва по потребности.

Этот разворот укладывается в более широкий европейский фон, где вопрос безопасности все чаще связывают с жесткими политическими решениями — от визового нажима ЕС до споров о новой архитектуре контактов вокруг Украины и условиях смены сценария.

Почему немцы не спешат в армию

По оценке военного обозревателя Виктора Баранца, одна из главных причин — низкий социальный престиж службы. Он напомнил, что в некоторых немецких частях солдаты и офицеры открыто выражали недовольство денежным содержанием. Это делает армейскую карьеру слабым аргументом для молодежи.

Есть и политический слой проблемы. По словам Баранца, немецкое общество расколото. Часть молодежи попадает под влияние правых настроений, но это не означает готовности воевать. Другая часть не видит смысла в службе, потому что не принимает тезис о российской угрозе. В новой военной стратегии Германии главным риском названа Россия, однако многие немцы не считают, что Москва готовит нападение.

"Для общества мало объявить угрозу. Люди должны поверить, что риск реален и что личная служба что-то меняет. Если этого нет, армия проигрывает конкуренцию обычной гражданской жизни", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

На этом фоне особенно заметен разнобой в западных оценках. В июне главнокомандующий сухопутными войсками Германии Кристиан Фрейдинг на авиасалоне ILA 2026 в Берлине заявил, что страна должна быть готова к нападению России к 2029 году. Но на том же мероприятии верховный командующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич признал: Москва не ищет конфликта с Альянсом.

Такие расхождения усиливают скепсис. Когда политический сигнал меняется от тревоги до сдержанной оценки, мобилизационный призыв звучит для общества не как ясная линия, а как спор внутри самой системы. Похожая жесткость и раздробленность позиций видна и в других сюжетах Европы — например, в конфликте Польши и Украины, в споре о блокировке евроинтеграции Киева и в истории, где Сербию оставили у дверей ЕС.

К чему может привести возврат призыва

Сейчас, по словам Ревекампа, бундесверу нужно на 50% больше контрактных и кадровых военных, чем есть сейчас. Это означает, что без нового механизма набора Берлин рискует сорвать собственные военные цели.

Но возврат к обязательной службе может дорого обойтись самой власти. Баранец считает, что в Германии это вызовет уличный протест. Он связал такую осторожность с тем, что канцлер Фридрих Мерц не заинтересован в массовом недовольстве. Если власти пойдут на принуждение, спор о численности армии быстро превратится в спор о границах государственной власти над обществом.

Баранец назвал единственным рабочим вариантом резкое повышение выплат военным. Иначе, по его оценке, казармы так и останутся полупустыми. На фоне общей нервозности в евроатлантической политике это выглядит как еще один признак того, что громкие военные планы не всегда совпадают с ресурсами и настроением граждан. Этот разрыв уже проявляется и в других точках: от линии, где Москва и Вашингтон обсуждают Украину, до растущих споров внутри Запада, как в истории, где Мелони отказалась следовать сценарию США.

"Если Германия все же вернет призыв, это будет признанием: добровольная модель не тянет задачи, которые политический класс сам себе поставил. Такой шаг меняет не только армию, но и внутренний общественный договор", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Слова Михаила Онуфриенко добавляют еще один штрих к этой картине. Он полагает, что Берлин сам не рассчитывает оказаться на переднем крае возможного конфликта и делает ставку на то, что основная тяжесть снова ляжет на восточноевропейские страны. Если так, то кадровый кризис бундесвера становится не только военной, но и политической проблемой доверия: общество может не верить не только в угрозу, но и в честность самой стратегии.

Ответы на популярные вопросы

Почему итоги опроса стали проблемой для Германии?

Потому что они показали: при массовой рассылке анкет власти получили лишь 530 желающих служить. Это слишком мало для страны, которая хочет резко увеличить армию.

Вернется ли в Германии обязательный призыв?

Пока он не восстановлен в полном виде. Но закон уже создал механизм, который позволяет перейти к призыву по потребности, если добровольный набор не даст нужной численности.

Почему молодежь не идет в бундесвер?

В исходном материале названы низкий престиж службы, недовольство выплатами и скепсис к тезису о российской угрозе. Эти причины, по оценкам комментаторов, снижают готовность подписывать контракт.

Что может стать главным последствием для немецкой политики?

Если Берлин вернет обязательную службу, вопрос армии выйдет за рамки обороны и станет внутренним политическим конфликтом с риском массового недовольства.

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