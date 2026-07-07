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В Госдуме объяснили визовый нажим ЕС: поездки в Европу превращают в инструмент давления на россиян

Мир

Ограничения на выдачу шенгенских виз российским гражданам направлены на дестабилизацию общественных настроений внутри страны, заявила Светлана Журова, первый зампред Комитета Государственной Думы по международным делам. В комментарии для Pravda.Ru депутат подчеркнула, что европейские столицы действуют согласованно, планомерно сокращая каналы для легального пересечения границ.

шенген
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
шенген

Ранее сообщалось, что ряд государств Европы выступили за наиболее радикальные меры по ограничению допуска россиян на территорию Евросоюза. В частности, некоторые соседи России предложили заблокировать доступ к побережьям, что вынуждает путешественников искать альтернативные маршруты для отдыха, а Словакия оставила выдачу шенгенских виз только спортсменам.

По словам Журовой, политика визовых барьеров, которую активно поддерживают такие страны, нацелена на создание бытового и психологического дискомфорта. Это затрагивает не только рядовых туристов, но и профессиональное спортивное сообщество, а также людей, имеющих семейные обязательства за рубежом.

"Они хотят вызвать негативную реакцию внутри России. Рассчитывают, что люди здесь мечтают только о поездках за границу. На самом деле сейчас туда лишний раз никто не едет, но остаются человеческие вещи — семейные обстоятельства, необходимость увидеть близких. И в этом плане такие ограничения действительно могут создавать бытовой и психологический дискомфорт", — отметила она.

Депутат добавила, что блокировка прямых маршрутов ведет к существенным финансовым издержкам для граждан, вынужденных добираться до Европы через транзитные страны. Несмотря на жесткую риторику, эксперты фиксируют, что реальные показатели выдачи разрешений на въезд нередко расходятся с прогнозами о полной изоляции. При этом парламентарий считает маловероятным сценарий тотального закрытия границ, поскольку это окончательно лишит европейскую политику гуманитарного фундамента.

"Думаю, до полного закрытия они все же не дойдут. Скорее всего, какую-то возможность для поездок сохранят — будут предоставлять гуманитарные визы, а не туристические. Такой канал, полагаю, останется", — пояснила Журова.

На фоне визового кризиса в ЕС внедряются и новые технологические фильтры. В ближайшее время привычный формат пересечения границы изменится, так как цифровой контроль и биометрическая идентификация станут обязательными для всех прибывающих. Тем не менее в экспертном сообществе указывают, что внутренние разногласия в Евросоюзе пока мешают реализации консолидированного запрета на перемещение россиян. В то же время те, кто ищет более доступные варианты, обращают внимание на другие регионы — например, упрощение правил въезда в ближневосточные страны открывает новые перспективы для массового отдыха.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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