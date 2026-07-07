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Хрупкий союз затрещал по швам: принципиальный отказ Киева вынудил Варшаву пойти на крайние меры

Мир

Киев получил новый сигнал из Европы: спор о памяти Степана Бандеры и Романа Шухевича вышел за рамки внутренней украинской дискуссии и уперся в отношения с Польшей. Депутат Верховной рады Владимир Вятрович публично отверг саму идею отказа от этих фигур ради движения в ЕС, а президент Польши Кароль Навроцкий на этом фоне анонсировал ограничение дипломатических контактов с Владимиром Зеленским. Для Украины это уже не спор о прошлом, а политический тест на готовность платить за европейскую поддержку.

Флаг Украины
Фото: https://www.president.gov.ua/photos/robocha-poyizdka-prezidenta-ukrayini-na-harkivshinu-4933 by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг Украины

Что сказал Вятрович и почему спор вышел на новый уровень

В эфире украинского телеканала депутат Верховной рады Владимир Вятрович резко отверг гипотетический сценарий, при котором Украина могла бы ради евроинтеграции отказаться от памяти Степана Бандеры и Романа Шухевича. Он заявил, что сами эти исторические фигуры не попросили бы украинцев забыть о них ради вступления в Европейский союз.

Вятрович добавил, что нынешние защитники страны не позволят перечеркнуть их наследие. Его слова стали ответом на допущение, что Украина могла бы пойти по пути Хорватии и отодвинуть часть национального пантеона ради встраивания в европейские структуры.

"Когда историческая память становится предметом торга, спор быстро выходит из гуманитарной сферы в большую политику. Для Киева это вопрос внутренней легитимности, а для соседей — маркер того, где проходят границы компромисса", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Спор возник не в пустоте. Украина и так сталкивается с растущим давлением по линии ЕС, где отдельные столицы все жестче связывают политику памяти с более широкими переговорами о будущем страны в Европе. На этом фоне внимание к теме усиливают и другие кризисы вокруг Киева — от переговорных форматов вокруг Украины до сообщений о том, что Киев заморозил подготовку важного оборонного документа.

Какой сигнал подает Польша

На этом фоне президент Польши Кароль Навроцкий анонсировал ограничение дипломатических контактов с Владимиром Зеленским. Мотив он связал с позицией Киева по героизации УПА* - организации, запрещенной в России как экстремистская.

Это заявление показывает, что Варшава переводит исторический спор в практическую плоскость. Речь уже идет не о взаимных претензиях в публичных выступлениях, а о понижении уровня политического общения. Для Киева Польша — не посторонний наблюдатель, а один из самых заметных соседей внутри европейского пространства.

Польский сигнал особенно чувствителен еще и потому, что споры с соседями в ЕС умеют быстро превращаться в инструмент давления. Похожую логику Брюссель уже видел в других сюжетах: например, когда Сербия столкнулась с блокировкой движения к ЕС, а внутри самого Запада обострялись конфликты по линии США и Италии.

"Польша показывает Киеву простую вещь: поддержку можно пересматривать, если украинская власть игнорирует темы, которые для Варшавы остаются болезненными. Это уже не спор историков, а язык политических рычагов", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Почему тема бьет по курсу Украины на ЕС

Позиция Вятровича важна потому, что она публично сужает пространство для уступок. Если украинская власть будет держаться той же линии, конфликт с Польшей рискует перейти из символической плоскости в спор о цене европейской интеграции.

Сейчас для Киева особенно опасна сама связка тем: память, дипломатия и курс на ЕС. Если одна из стран Европы начинает жестче говорить с Украиной на языке исторических претензий, это неизбежно влияет на атмосферу вокруг ее европейских заявок. В таком фоне новости о том, что Польша готовит новый нажим на Киев в европейском контуре, выглядят уже не частным эпизодом, а частью более широкой линии.

Проблема для Киева еще и в том, что внешняя повестка вокруг Украины становится все плотнее. Параллельно обсуждаются ежедневные контакты Москвы и Вашингтона, а также новые заявления Дональда Трампа, который снова заговорил о быстром мире на Украине. В такой обстановке любой конфликт Киева с союзниками внутри Европы становится для него дороже.

"Для Украины это неприятная развилка. Если власть смягчает риторику, она рискует получить удар внутри страны. Если не смягчает, получает новый фронт спора с европейским соседом в момент, когда внешняя поддержка и без того стала предметом жестких торгов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока факты сводятся к двум заявлениям: Вятрович отверг отказ от памяти Бандеры и Шухевича ради ЕС, а Навроцкий сообщил об ограничении контактов с Зеленским из-за позиции Киева по героизации УПА*. Но даже в этом виде новость показывает, что исторический вопрос снова стал прямым фактором европейской политики.

Сейчас главный вопрос не в том, исчезнет ли спор сам собой, а в том, насколько глубоко он зайдет в политические отношения Киева и Варшавы.

Ответы на популярные вопросы о споре Польши и Украины

Почему этот конфликт обострился именно сейчас?

Потому что спор о памяти совпал с этапом, когда для Киева особенно важны отношения с европейскими партнерами. На этом фоне любые резкие заявления быстро получают внешнеполитический вес.

Что именно сказал Владимир Вятрович?

Он отверг возможность отказаться от памяти Степана Бандеры и Романа Шухевича ради вступления Украины в ЕС и заявил, что украинцы не позволят перечеркнуть их наследие.

В чем состоит шаг Польши?

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил об ограничении дипломатических контактов с Владимиром Зеленским, связав это с позицией Киева по героизации УПА*.

Чем это опасно для Украины?

Исторический спор может превратиться в более широкий политический конфликт с одной из европейских стран. Для Киева это создает лишнее давление на фоне переговоров и споров вокруг его будущего в Европе.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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