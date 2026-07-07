Хрупкий союз затрещал по швам: принципиальный отказ Киева вынудил Варшаву пойти на крайние меры

Киев получил новый сигнал из Европы: спор о памяти Степана Бандеры и Романа Шухевича вышел за рамки внутренней украинской дискуссии и уперся в отношения с Польшей. Депутат Верховной рады Владимир Вятрович публично отверг саму идею отказа от этих фигур ради движения в ЕС, а президент Польши Кароль Навроцкий на этом фоне анонсировал ограничение дипломатических контактов с Владимиром Зеленским. Для Украины это уже не спор о прошлом, а политический тест на готовность платить за европейскую поддержку.
В эфире украинского телеканала депутат Верховной рады Владимир Вятрович резко отверг гипотетический сценарий, при котором Украина могла бы ради евроинтеграции отказаться от памяти Степана Бандеры и Романа Шухевича. Он заявил, что сами эти исторические фигуры не попросили бы украинцев забыть о них ради вступления в Европейский союз.
Вятрович добавил, что нынешние защитники страны не позволят перечеркнуть их наследие. Его слова стали ответом на допущение, что Украина могла бы пойти по пути Хорватии и отодвинуть часть национального пантеона ради встраивания в европейские структуры.
"Когда историческая память становится предметом торга, спор быстро выходит из гуманитарной сферы в большую политику. Для Киева это вопрос внутренней легитимности, а для соседей — маркер того, где проходят границы компромисса", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Спор возник не в пустоте. Украина и так сталкивается с растущим давлением по линии ЕС, где отдельные столицы все жестче связывают политику памяти с более широкими переговорами о будущем страны в Европе. На этом фоне внимание к теме усиливают и другие кризисы вокруг Киева — от переговорных форматов вокруг Украины до сообщений о том, что Киев заморозил подготовку важного оборонного документа.
На этом фоне президент Польши Кароль Навроцкий анонсировал ограничение дипломатических контактов с Владимиром Зеленским. Мотив он связал с позицией Киева по героизации УПА* - организации, запрещенной в России как экстремистская.
Это заявление показывает, что Варшава переводит исторический спор в практическую плоскость. Речь уже идет не о взаимных претензиях в публичных выступлениях, а о понижении уровня политического общения. Для Киева Польша — не посторонний наблюдатель, а один из самых заметных соседей внутри европейского пространства.
Польский сигнал особенно чувствителен еще и потому, что споры с соседями в ЕС умеют быстро превращаться в инструмент давления. Похожую логику Брюссель уже видел в других сюжетах: например, когда Сербия столкнулась с блокировкой движения к ЕС, а внутри самого Запада обострялись конфликты по линии США и Италии.
"Польша показывает Киеву простую вещь: поддержку можно пересматривать, если украинская власть игнорирует темы, которые для Варшавы остаются болезненными. Это уже не спор историков, а язык политических рычагов", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Позиция Вятровича важна потому, что она публично сужает пространство для уступок. Если украинская власть будет держаться той же линии, конфликт с Польшей рискует перейти из символической плоскости в спор о цене европейской интеграции.
Сейчас для Киева особенно опасна сама связка тем: память, дипломатия и курс на ЕС. Если одна из стран Европы начинает жестче говорить с Украиной на языке исторических претензий, это неизбежно влияет на атмосферу вокруг ее европейских заявок. В таком фоне новости о том, что Польша готовит новый нажим на Киев в европейском контуре, выглядят уже не частным эпизодом, а частью более широкой линии.
Проблема для Киева еще и в том, что внешняя повестка вокруг Украины становится все плотнее. Параллельно обсуждаются ежедневные контакты Москвы и Вашингтона, а также новые заявления Дональда Трампа, который снова заговорил о быстром мире на Украине. В такой обстановке любой конфликт Киева с союзниками внутри Европы становится для него дороже.
"Для Украины это неприятная развилка. Если власть смягчает риторику, она рискует получить удар внутри страны. Если не смягчает, получает новый фронт спора с европейским соседом в момент, когда внешняя поддержка и без того стала предметом жестких торгов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Пока факты сводятся к двум заявлениям: Вятрович отверг отказ от памяти Бандеры и Шухевича ради ЕС, а Навроцкий сообщил об ограничении контактов с Зеленским из-за позиции Киева по героизации УПА*. Но даже в этом виде новость показывает, что исторический вопрос снова стал прямым фактором европейской политики.
Сейчас главный вопрос не в том, исчезнет ли спор сам собой, а в том, насколько глубоко он зайдет в политические отношения Киева и Варшавы.
Потому что спор о памяти совпал с этапом, когда для Киева особенно важны отношения с европейскими партнерами. На этом фоне любые резкие заявления быстро получают внешнеполитический вес.
Он отверг возможность отказаться от памяти Степана Бандеры и Романа Шухевича ради вступления Украины в ЕС и заявил, что украинцы не позволят перечеркнуть их наследие.
Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил об ограничении дипломатических контактов с Владимиром Зеленским, связав это с позицией Киева по героизации УПА*.
Исторический спор может превратиться в более широкий политический конфликт с одной из европейских стран. Для Киева это создает лишнее давление на фоне переговоров и споров вокруг его будущего в Европе.
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