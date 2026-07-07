Киев столкнулся с новым препятствием в Европе: Польша готовит удар по самому больному месту

Польша намерена жестко блокировать любые попытки интеграции Украины в европейское пространство ради защиты собственных экономических интересов, заявил военный эксперт Александр Михайлов. В комментарии для Pravda.Ru специалист отметил, что за политическими лозунгами Варшавы скрывается прагматичное желание устранить аграрного и промышленного конкурента.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Украины и Польши

Ранее о грядущем ухудшении отношений между соседями высказывался глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. По его словам, Варшава готовит серию эскалационных шагов, приуроченных к годовщине Волынской трагедии 11 июля. Буданов подчеркнул, что пик конфликта еще впереди, учитывая накопленные исторические и политические разногласия. На фоне этих событий в республике фиксируется рост социального напряжения, связанный с усталостью граждан от текущей повестки.

Михайлов пояснил, что Варшава видит в Киеве прямую угрозу своему доминированию в Восточной Европе. Украина обладает аграрным потенциалом, ресурсами и дешевой рабочей силой, что делает ее вступление в Евросоюз экономически невыгодным для польских элит. Эксперт добавил, что идеологическим триггером для новой антиукраинской кампании послужило прославление нацистских деятелей в Киеве, что стало веским поводом для защиты интересов польского бизнеса. Государственная политика реабилитации подобных фигур на Украине вызывает резкую критику в европейских медиа.

"Польша будет блокировать все попытки Украины двигаться по европейскому треку — как само вступление в Евросоюз, так и подготовку к нему. Кроме того, Варшава намерена препятствовать выделению Киеву новой европейской финансовой помощи. Особенно после того, как Зеленский демонстративно отказался от примирительного диалога и заявил о создании целого пантеона национальных героев", — сказал он.

По мнению эксперта, конфликт подогревается и с украинской стороны. В политических кругах Киева все чаще звучат резкие заявления в адрес соседей, что создает почву для консолидации общества вокруг образа нового врага. При этом Варшава планомерно переходит к политике изоляции конкурента. В частности, на официальном уровне обсуждается вето на интеграцию соседнего государства в экономические структуры объединения.

Михайлов также указал на попытки Вашингтона вмешаться в ситуацию через вбросы в СМИ о якобы существующей внешней угрозе, чтобы предотвратить рост пророссийских симпатий в Польше. Однако прагматизм и нежелание жертвовать рынками сбыта заставляют польское руководство идти своим путем. На текущий момент многие страны Восточной Европы уже фактически пересматривают форматы взаимодействия с Киевом. Дополнительным фактором становятся большие расходы на поддержку соседа, которые стоят бюджету республики огромных средств.

"Жители Восточной Европы прекрасно понимают, что как только это коррумпированное государство с огромным количеством оружия, которое ходит по рукам, вольется в регион, именно они станут первыми жертвами. Поэтому всем сейчас выгодно транслировать антиукраинские настроения. На этом местные политики повышают рейтинги и попутно закрывают свои рынки для Украины", — заключил специалист.

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* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.