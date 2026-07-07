Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пауза исключается полностью: российская сторона жестко обозначила условия для смены сценария
США получили новый инструмент давления на Бразилию: Карибский регион снова оказался у опасной черты
Автобус приходится ловить как счастливый билет: маршрут №91 в Краснодаре почти исчез
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Дорогой бензин разбавили вчерашним: Магадан отсрочил новое подорожание до октября
Индийский десант в Заполярье: Нью-Дели нацелился на стратегические металлы Мурманской области
Крым решил сбить цену с бензина: власти готовят субсидии для всех местных АЗС
Не только в бак, но и в канистру: в Ленобласти готовят новое послабление на АЗС
Нервы на пределе: Киев внезапно заморозил подготовку критически важного документа перед саммитом

Киев столкнулся с новым препятствием в Европе: Польша готовит удар по самому больному месту

Мир

Польша намерена жестко блокировать любые попытки интеграции Украины в европейское пространство ради защиты собственных экономических интересов, заявил военный эксперт Александр Михайлов. В комментарии для Pravda.Ru специалист отметил, что за политическими лозунгами Варшавы скрывается прагматичное желание устранить аграрного и промышленного конкурента.

Флаг Украины и Польши
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Украины и Польши

Ранее о грядущем ухудшении отношений между соседями высказывался глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. По его словам, Варшава готовит серию эскалационных шагов, приуроченных к годовщине Волынской трагедии 11 июля. Буданов подчеркнул, что пик конфликта еще впереди, учитывая накопленные исторические и политические разногласия. На фоне этих событий в республике фиксируется рост социального напряжения, связанный с усталостью граждан от текущей повестки.

Михайлов пояснил, что Варшава видит в Киеве прямую угрозу своему доминированию в Восточной Европе. Украина обладает аграрным потенциалом, ресурсами и дешевой рабочей силой, что делает ее вступление в Евросоюз экономически невыгодным для польских элит. Эксперт добавил, что идеологическим триггером для новой антиукраинской кампании послужило прославление нацистских деятелей в Киеве, что стало веским поводом для защиты интересов польского бизнеса. Государственная политика реабилитации подобных фигур на Украине вызывает резкую критику в европейских медиа.

"Польша будет блокировать все попытки Украины двигаться по европейскому треку — как само вступление в Евросоюз, так и подготовку к нему. Кроме того, Варшава намерена препятствовать выделению Киеву новой европейской финансовой помощи. Особенно после того, как Зеленский демонстративно отказался от примирительного диалога и заявил о создании целого пантеона национальных героев", — сказал он.

По мнению эксперта, конфликт подогревается и с украинской стороны. В политических кругах Киева все чаще звучат резкие заявления в адрес соседей, что создает почву для консолидации общества вокруг образа нового врага. При этом Варшава планомерно переходит к политике изоляции конкурента. В частности, на официальном уровне обсуждается вето на интеграцию соседнего государства в экономические структуры объединения.

Михайлов также указал на попытки Вашингтона вмешаться в ситуацию через вбросы в СМИ о якобы существующей внешней угрозе, чтобы предотвратить рост пророссийских симпатий в Польше. Однако прагматизм и нежелание жертвовать рынками сбыта заставляют польское руководство идти своим путем. На текущий момент многие страны Восточной Европы уже фактически пересматривают форматы взаимодействия с Киевом. Дополнительным фактором становятся большие расходы на поддержку соседа, которые стоят бюджету республики огромных средств.

"Жители Восточной Европы прекрасно понимают, что как только это коррумпированное государство с огромным количеством оружия, которое ходит по рукам, вольется в регион, именно они станут первыми жертвами. Поэтому всем сейчас выгодно транслировать антиукраинские настроения. На этом местные политики повышают рейтинги и попутно закрывают свои рынки для Украины", — заключил специалист.

Читайте также

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Садоводство, цветоводство
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Московская область
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Военные новости
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Популярное
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО

Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Сибири столкнулось с неожиданным воздушным налётом, вынудившим власти экстренно менять протоколы защиты стратегических тылов.

Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Океан выбросил опасный подарок: на пляже Австралии нашли загадочные сферы, к которым нельзя прикасаться
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Признание генсека Рютте предрешает проигрыш НАТО в войне с Россией Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Российский рынок бензина оказался на пороге неожиданного поворота — Индия сделала громкое заявление
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Метро дало трещину в самом центре: станция Курская захлебнулась потоком пассажиров
Метро дало трещину в самом центре: станция Курская захлебнулась потоком пассажиров
Последние материалы
Индийский десант в Заполярье: Нью-Дели нацелился на стратегические металлы Мурманской области
Крым решил сбить цену с бензина: власти готовят субсидии для всех местных АЗС
Не только в бак, но и в канистру: в Ленобласти готовят новое послабление на АЗС
Нервы на пределе: Киев внезапно заморозил подготовку критически важного документа перед саммитом
Мелони отказалась играть по сценарию США: Трамп вынес раздражение в публичное поле
Современные моторы стали одноразовыми: какие двигатели до сих пор переживают десятилетия эксплуатации
Кожа, которая светится изнутри: как навсегда забыть про тональный крем при помощи одного масла
Баклажаны как шашлык: оригинальная зимняя заготовка с мясным вкусом и дымным ароматом
Сербию оставили в предбаннике ЕС: европейские лидеры испугались связей соседа с Москвой
Гонконг завладеет золотом мира: клиринговую систему для расчётов уже запустили в тестовом режиме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.