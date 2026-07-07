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Мелони отказалась играть по сценарию США: Трамп вынес раздражение в публичное поле

Мир

Отказ итальянского правительства поддержать действия Соединенных Штатов в отношении Ирана стал одной из ключевых причин охлаждения отношений между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони, рассказал политолог Владимир Оленченко. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что взаимодействие лидеров двух стран никогда не отличалось особой теплотой, а текущие противоречия лишь обнажили давние системные проблемы.

Джорджия Мелони
Фото: www.flickr.com by Vox España, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джорджия Мелони

Ранее сообщалось, что конфликт перешел в публичную плоскость после того, как Дональд Трамп опубликовал совместный снимок с премьер-министром Италии, сопроводив его ироничным требованием запретить ей приближаться к нему. Итальянская сторона назвала это провокацией. Отношения обострились еще весной, когда Мелони встала на защиту папы римского, критиковавшего американскую политику на Ближнем Востоке. Позже политики обменялись резкими высказываниями из-за протокольной фотосессии: Трамп уверял, что коллега умоляла его о кадре ради рейтинга, что Рим категорически опроверг.

По словам Оленченко, фундамент нынешних споров закладывался задолго до публичных пикировок. Эксперт указывает на идеологический разрыв между нынешней верхушкой ЕС и новой администрацией Белого дома. Политолог напоминает, что большинство действующих европейских лидеров ориентированы на сотрудничество с Демократической партией США.

"Я не считаю, что отношения испортились — они никогда не были выдающимися. Первопричина, наверное, в том, что Италия не поддержала нападение Соединенных Штатов на Иран. Возникали также определенные трудности с логистикой. Кроме того, большинство западноевропейских политиков, включая итальянских, пришли к власти при правительстве демократов. Вот, наверное, две основные причины", — отметил он.

Дополнительное напряжение создают вопросы военного присутствия. На территории Италии сосредоточены стратегические объекты Пентагона, включая базы с ядерным арсеналом. При этом в Вашингтоне все чаще звучат призывы к выводу американских подразделений из европейских стран. Пересмотр обязательств США перед союзниками ставит трансатлантическое партнерство под угрозу.

"На территории Италии, в частности в Сицилии, расположены несколько крупных американских баз, где размещено и ядерное оружие США. Видимо, сейчас встает вопрос о том, хотят ли американцы выводить свои вооружения из Европы. Будут они это делать или нет — пока неясно", — отметил специалист.

К системным разногласиям добавляются и личные обиды. Эксперт упомянул эпизоды с прошлых международных встреч, где лидеры выясняли отношения по малозначимым, на первый взгляд, поводам. На фоне глобальных вызовов такие стычки выглядят мелко, но они серьезно затрудняют поиск компромиссов.

В прессе уже обсуждался масштабный аудит вклада союзников в общую безопасность. На этом фоне ситуация вокруг авиабаз становится инструментом давления Вашингтона на Рим. Одновременно с этим Италия пытается сохранить субъектность, продвигая собственные инициативы в Брюсселе, которые зачастую идут вразрез с интересами ястребов в США.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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