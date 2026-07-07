Пауза исключается полностью: российская сторона жестко обозначила условия для смены сценария

Москва вновь зафиксировала свою позицию по Украине в двух частях: Россия, как заявил Дмитрий Песков, не закрывает дверь для политико-дипломатического урегулирования, но при отсутствии готовности Киева к таким переговорам военная операция будет продолжаться. Главный смысл этого сигнала в том, что Кремль одновременно оставляет пространство для контактов и подчеркивает: пауза без встречных шагов со стороны Украины исключена.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Что заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности урегулирования на Украине политико-дипломатическим путем, заявил, что Россия сохраняет открытость для такого варианта. Он сослался на позицию президента Владимира Путина, который, по его словам, говорил об этом неоднократно.

Отдельно Песков уточнил вторую часть позиции Москвы: если Киев не готов заниматься мирным урегулированием, специальная военная операция продолжается до полного достижения целей России. В этой формуле Кремль связал возможность переговоров не с самим фактом обсуждений, а с готовностью украинской стороны к предметному диалогу.

"Москва оставляет дипломатический канал открытым, но не меняет базовое условие: переговоры для нее имеют смысл только тогда, когда вторая сторона готова обсуждать результат, а не сам процесс", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Что стоит за формулировкой Кремля

Заявление Пескова не меняет официальную линию России, но заново расставляет акценты. С одной стороны, Москва показывает, что не отказывается от переговорного сценария. С другой — прямо говорит, что отсутствие встречной воли со стороны Киева не остановит развитие событий на линии боевого соприкосновения.

Именно поэтому формулировка о "полном достижении целей России" звучит как политический и военный ориентир. Она показывает, что для Кремля дипломатия и продолжение СВО не противоречат друг другу: переговоры возможны, но не вместо заявленных целей, а только как способ прийти к ним иным путем.

На этом фоне дополнительный интерес вызывает и внешний контур. Тема контактов Москвы и Вашингтона по Украине остается в центре внимания, а заявления о мире со стороны США, включая новые обещания Дональда Трампа быстро завершить конфликт, лишь усиливают спор о том, кто и на каких условиях будет формировать переговорную рамку.

"Такие заявления адресованы сразу нескольким аудиториям: Киеву, западным столицам и внутреннему кругу наблюдателей. Москва показывает, что готова говорить, но не готова замораживать ситуацию без политического результата", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Почему этот сигнал прозвучал сейчас

Публичное подтверждение прежней позиции часто появляется в моменты, когда вокруг темы переговоров нарастает внешний шум. Сейчас на ситуацию влияет сразу несколько линий: обсуждение возможных каналов связи между крупными игроками, продолжающиеся поставки вооружений Киеву, а также споры внутри НАТО о границах поддержки Украины.

Этот фон виден и по другим событиям: обсуждается возможная передача Украине авиационной техники из Польши, звучат заявления о поддержке ударов вглубь России, а в военно-политическом поле сохраняется нервозность, что проявляется даже в таких эпизодах, как реакция британских военных на появление российского Ту-142.

На этом фоне слова Пескова выглядят как напоминание: Москва по-прежнему считает дипломатический путь допустимым, но не видит оснований останавливать СВО, пока Киев, по оценке Кремля, не готов к мирному урегулированию.

"Когда стороны повторяют прежние позиции почти без изменений, это тоже сигнал. Значит, за кулисами либо нет согласованной схемы, либо идет торг о параметрах будущих контактов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Фактически Песков повторил базовую связку российской позиции: переговоры возможны, но только при готовности другой стороны обсуждать мирное урегулирование не на словах, а в практической плоскости.

Ответы на популярные вопросы

Что именно сказал Дмитрий Песков?

Он заявил, что Россия сохраняет открытость к мирному урегулированию на Украине. При этом Песков добавил: если Киев не готов к такому урегулированию, СВО продолжается до полного достижения целей России.

Означает ли это начало новых переговоров?

Нет. Из слов Пескова следует лишь то, что Москва не закрывает дипломатический путь. О начале новых переговоров в его заявлении не говорилось.

От чего, по версии Кремля, зависит переход к политико-дипломатическому решению?

От готовности Киева заниматься мирным урегулированием. Именно отсутствие такой готовности Песков назвал причиной продолжения СВО.

Изменилась ли официальная позиция России?

По содержанию — нет. Песков подтвердил уже озвученную ранее линию: Москва допускает переговоры, но не видит оснований прекращать операцию без достижения поставленных целей.

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