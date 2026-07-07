Нервы на пределе: Киев внезапно заморозил подготовку критически важного документа перед саммитом

Владимир Зеленский решил не спешить с соглашением с Вашингтоном по производству беспилотников. По данным Bloomberg, Киев откладывает подписание документа, пытаясь добиться от США более выгодных условий. На этом фоне саму Украину все заметнее отодвигают на второй план даже в ее собственной повестке: перед саммитом НАТО внимание смещается к позиции Дональда Трампа, а для Зеленского растет риск вести переговоры уже из менее удобной позиции.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Почему Зеленский отложил подписание

Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что Зеленский откладывает подписание соглашения о сотрудничестве с США в сфере производства дронов. Издание прямо связывает этот шаг с желанием Киева получить от американской стороны более выгодные условия.

Речь идет не об отказе от сделки, а о паузе перед решающим раундом. Если верить публикации, в офисе Зеленского считают, что у Украины есть пространство для торга. Это может говорить о том, что Киев оценивает свое положение увереннее, чем раньше, и не хочет фиксировать условия до новых переговоров с Вашингтоном.

"Когда Киев откладывает уже подготовленную договоренность, он не рвет отношения с США, а проверяет предел уступок другой стороны. Это обычная тактика, если в столице считают, что у партнера есть политическая потребность в самой сделке", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Тема беспилотников вписывается в более широкий спор о том, кто и на каких условиях будет определять военный и промышленный контур поддержки Украины. Ранее Pravda. Ru уже писала о том, как военные поставки пытаются увязать с обменом технологиями.

Что меняется перед саммитом НАТО

Накануне The Telegraph сообщил, что Зеленскому и Украине на предстоящем саммите НАТО уделят меньше внимания, чтобы не раздражать президента США Дональда Трампа. Это важная деталь: сама логика форума показывает, что союзники подстраивают повестку под Белый дом, а не под запросы Киева.

Заседания проходят в Анкаре 7-8 июля. Белый дом подтвердил, что Трамп встретится с Зеленским на полях форума. Формально это сохраняет для Киева канал прямого разговора. Но политический сигнал другой: Украине приходится добиваться места в дискуссии, где главный баланс выстраивают уже без нее.

Эта линия заметна и в других сюжетах. В частности, издание Pravda. Ru сообщало, что контакты Москвы и Вашингтона по украинской теме стали постоянными, а обсуждение будущих развязок все чаще идет в закрытом режиме. Параллельно в НАТО нарастает спор о границах допустимого, о чем говорит и материал о том, как в альянсе меняется тон в вопросе ударов вглубь России.

"Если саммит строят так, чтобы не задеть Трампа, это уже не вопрос протокола. Это признак новой иерархии, где украинская тема перестает быть самостоятельной и все сильнее зависит от внутренней логики американской политики", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

На этом фоне задержка со сделкой по дронам выглядит как попытка не войти в переговоры на заранее чужих условиях.

Зачем Киеву встреча с Трампом именно сейчас

Встреча Трампа и Зеленского в Анкаре становится для Киева главным окном возможностей. Если соглашение по беспилотникам не подписано до разговора, значит украинская сторона хочет использовать личный контакт для пересмотра параметров сделки.

Пауза дает Зеленскому один тактический плюс: он сохраняет предмет для торга. Но в этой схеме есть и риск. Если Вашингтон решит, что Киев завышает ожидания, американская сторона может снизить интерес к уступкам и перевести разговор в более жесткий формат. Этот стиль уже виден по другим международным сюжетам, где Белый дом меняет правила общения даже с близкими партнерами, как это описано в материале о том, как Трамп выстраивает новую иерархию в отношениях с союзниками.

Отдельный слой — публичная риторика самого Трампа. Он снова говорит о скором мире на Украине, но за этой линией Washington может держать и собственный расчет, о чем Pravda. Ru писала в разборе его новых обещаний по украинскому урегулированию.

"Зеленский пытается продать Вашингтону не только проект по дронам, но и саму идею, что Украина еще может диктовать часть условий. Проблема в том, что у Трампа сейчас другая оптика: он смотрит на конфликт через призму собственных договоренностей и собственных сроков", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Какой политический фон окружает решение Киева

Решение Зеленского прозвучало не в пустоте. Саммит в Анкаре проходит на фоне нервозности внутри НАТО и жестких споров по смежным кризисам. Pravda. Ru уже обращала внимание на трения внутри альянса перед форумом, а также на общий рост напряжения вокруг Ближнего Востока — от ситуации в Иране до более жесткого стиля американской дипломатии в отношении других игроков, включая закрытые переговорные каналы с Гаваной.

Для Киева это означает простую вещь: украинский вопрос больше не монополизирует внимание США и союзников. Поэтому любая сделка, даже в такой чувствительной сфере, как производство дронов, теперь обсуждается в более холодной атмосфере. И именно это делает паузу Зеленского политически рискованной.

Итог интриги теперь зависит от того, сумеет ли Зеленский превратить отсрочку в уступки со стороны США, или пауза лишь подтвердит, что пространство для украинского маневра сужается.

Ответы на популярные вопросы

Почему Зеленский не подписал соглашение сразу?

По данным Bloomberg, он хочет получить от США более выгодные условия по сотрудничеству в сфере производства беспилотников.

Означает ли это срыв сделки?

Нет. В исходной информации речь идет об отсрочке подписания, а не об отказе от договоренности.

Почему это произошло именно перед саммитом НАТО?

Потому что на полях форума должна состояться встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Киев может рассчитывать обсудить условия напрямую на более высоком уровне.

Что для Украины здесь главный риск?

Если Вашингтон не пойдет на уступки, отсрочка может ослабить переговорную позицию Киева и показать, что украинская повестка все сильнее зависит от решений США.

Ситуация вокруг сделки по дронам стала частью более широкой борьбы за право определять условия разговора об Украине.

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