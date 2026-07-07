Киев отодвинули от рычагов управления: тайная сверка Вашингтона и Москвы близится к финалу

Москва открыто показывает: для нее теперь важен не только диалог с Киевом, но и то, о чем США договорятся с украинским руководством без лишней огласки. Заявление Сергея Лаврова о встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского на саммите НАТО в Анкаре выводит на первый план новый расклад: Вашингтон сверяет украинскую линию с Москвой, а Киев рискует оказаться не автором, а исполнителем чужих решений. Политическая ставка здесь прямая — кто будет задавать рамки будущих шагов по Украине и на каких условиях.

Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Лавров

Что сказал Лавров и почему это прозвучало именно сейчас

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет следить за итогами встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на саммите НАТО в Анкаре. По его словам, на Аляске российской стороне сказали, что Зеленский будет выполнять рекомендации США. Лавров добавил: "Посмотрим, чем закончится встреча, которая будет на саммите НАТО в Анкаре". Это заявление он сделал на пресс-конференции с председателем комиссии Афросоюза Махмудом Али Юсуфом.

Фраза про Аляску указывает на уже состоявшийся контакт, в котором американская сторона дала Москве свой сигнал о степени влияния на Киев. На этом фоне публикации о том, как Москва и Вашингтон ведут сверку позиций по Украине, получают новый смысл: речь идет не только о дипломатии, но и о проверке управляемости украинской линии.

"Когда Москва публично ссылается на слова американцев о поведении Зеленского, она фиксирует простую вещь: центр принятия решений ищут не в Киеве. Это уже не спор о формулировках, а спор о том, кто контролирует следующий ход", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Саммит в Анкаре как точка проверки договоренностей

Саммит НАТО пройдет 7-8 июля в Анкаре. В обычной логике такая встреча выглядела бы как часть союзнической координации. Но после слов Лаврова саммит становится площадкой, где Москва намерена оценить, совпадают ли слова Вашингтона с действиями украинской стороны.

Анкара в эти дни и без того выглядит нервным узлом для альянса. Это видно и по другим сюжетам вокруг саммита, включая трения внутри НАТО накануне встречи в Анкаре. На этом фоне разговор Трампа и Зеленского приобретает вес не только для Украины, но и для всей конфигурации внутри блока.

Если после встречи Киев сохранит прежнюю риторику и прежние требования, Москва получит повод считать, что американские сигналы не работают. Если же позиция изменится, это станет признаком, что реальные настройки обсуждаются по линии США — Россия, а украинская сторона лишь подстраивается под них. Параллельно Вашингтон продолжает публично говорить о мире, хотя рядом идут и другие сигналы, о чем говорилось в материале о мирных обещаниях Трампа и скрытом военном интересе США.

"Саммит в Анкаре — это удобная сцена для демонстрации дисциплины союзников. Если Вашингтон решил проверить, насколько Киев готов следовать его линии, встреча с Зеленским подходит для этого лучше всего: сигнал видят все, а детали можно не раскрывать", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Что это значит для Киева и для линии США

Само заявление Лаврова не раскрывает содержания возможных договоренностей. Но оно показывает, что Москва смотрит на предстоящую встречу как на тест: способен ли Вашингтон проводить свою линию через Киев. Для украинской стороны это неудобный сюжет, потому что он ставит под сомнение ее политическую самостоятельность.

Шире картина выглядит еще жестче. НАТО обсуждает новые рамки вовлечения в конфликт, что видно по публикациям о том, как в альянсе все громче говорят о поддержке ударов вглубь России. Одновременно продолжаются споры о ресурсах и технике, включая тему поставок авиации Украине на особых условиях. В такой схеме встреча Трампа и Зеленского касается не только дипломатии, но и того, кто определяет пределы дальнейших действий.

Для Москвы важен и сам стиль американской политики. Белый дом в эти дни показывает более жесткую манеру общения не только с противниками, но и с партнерами, что видно по материалу о том, как Трамп меняет правила разговора с ближайшими союзниками. Если этот подход переносится и на украинский трек, пространство для маневра у Киева сужается.

"Для Киева проблема в том, что его повестка легко становится приложением к переговорам других игроков. Если Москва и Вашингтон уже сверяют ожидания, то любая встреча Трампа с Зеленским читается как этап чужой комбинации, а не как равный диалог", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока факт остается один: Москва заранее обозначила, что будет судить не по заявлениям, а по результату встречи в Анкаре. Это и есть главный индикатор ближайших дней.

На этом фоне любое публичное заявление после встречи будут читать не само по себе, а как признак того, кто удержал инициативу — Вашингтон, Киев или те, кто уже ведет разговор за закрытыми дверями.

Ответы на популярные вопросы

Почему слова Лаврова привлекли столько внимания?

Потому что он связал будущую встречу Трампа и Зеленского с сигналом, который Москва уже получила от США: Зеленский, по словам Лаврова, будет выполнять американские рекомендации.

Что известно о саммите НАТО в Анкаре?

Саммит пройдет 7-8 июля в Анкаре. Других деталей в исходной новости не приводится.

Можно ли считать слова Лаврова доказательством новых договоренностей России и США?

Нет. В исходном материале нет описания новых договоренностей. Есть только заявление Лаврова о том, что Москве сказали на Аляске и что она будет следить за итогами встречи в Анкаре.

Что станет главным итогом встречи Трампа и Зеленского?

Главным будет то, изменится ли после нее линия Киева. Именно на это, судя по словам Лаврова, и намерена смотреть Москва.

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