Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не только в бак, но и в канистру: в Ленобласти готовят новое послабление на АЗС
Нервы на пределе: Киев внезапно заморозил подготовку критически важного документа перед саммитом
Мелони отказалась играть по сценарию США: Трамп вынес раздражение в публичное поле
Современные моторы стали одноразовыми: какие двигатели до сих пор переживают десятилетия эксплуатации
Кожа, которая светится изнутри: как навсегда забыть про тональный крем при помощи одного масла
Баклажаны как шашлык: оригинальная зимняя заготовка с мясным вкусом и дымным ароматом
Сербию оставили в предбаннике ЕС: европейские лидеры испугались связей соседа с Москвой
Гонконг завладеет золотом мира: клиринговую систему для расчётов уже запустили в тестовом режиме
Очереди у колонок дошли до правительства: в Омской области приняли решения по топливу

Москва и Вашингтон обсуждают Украину без лишнего шума: Киев выдавливают из собственной повестки

Мир

Ежедневные контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются ради сверки реальной картины происходящего на фронте и подготовки базы для будущих решений, рассказал политолог и профессор ВШЭ Марат Баширов. В комментарии Pravda.Ru эксперт пояснил, что интенсивный диалог по линии МИД и Госдепартамента свидетельствует о высоком уровне взаимодействия президентов.

Владимир Путин и Дональд Трамп
Фото: kremlin.ru by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин и Дональд Трамп

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на полях Международной школы ПИР-центра в Звенигороде сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио находятся в постоянном контакте. По словам дипломата, обсуждение рабочих вопросов ведется сторонами в ежедневном режиме.

Основу нынешних консультаций заложили неформальные договоренности, достигнутые представителями России и США в Анкоридже. Несмотря на отсутствие официальных документов, стороны выработали определенный алгоритм действий. Специалисты в области глобальной безопасности подчеркивают, что тихие договоренности на Аляске остаются фундаментом для текущей дипломатической работы.

"Сегодня все обсуждают пункт о том, что ВСУ должны выйти из Донбасса без сопротивления — под гарантии США и России. И только после этого начнутся реальные мирные переговоры", — отметил Баширов.

По мнению политолога, президенту США Дональду Трампу важно получать объективную информацию непосредственно от Москвы, минуя отчеты европейских союзников и заявления украинского руководства. Пока Белый дом дистанцировался от прямой ответственности за действия Европы, ограничиваясь поставками разведданных и вооружений, которые не ведут к резкой эскалации. При этом аналитики указывают, что соглашения США и России в рамках "духа Анкориджа" предполагают четкое разделение сфер влияния.

"Трампа интересует, чтобы Европа полностью выстроилась за спиной Соединенных Штатов в экономической войне с Китаем, то есть отказалась от экономического сотрудничества с ним. Европейцам он заявит, что не верит в угрозу нападения России на них", — рассказал специалист.

Постоянная коммуникация между Лавровым и Рубио позволяет сторонам обсуждать темы стратегической стабильности и ядерного сдерживания. Эти консультации являются подготовкой к личным переговорам лидеров двух стран. В то же время Кремль заявляет, что прежняя логика переговоров больше не актуальна из-за изменения обстановки в зоне конфликта.

В преддверии саммита НАТО в Анкаре Вашингтон намерен оценить эффективность действий европейских стран. Если военного перелома в пользу Киева не произойдет, Трамп может вернуться к обсуждению параметров выхода ВСУ с территорий, которые Москва считает своими. На этом фоне заявление госсекретаря США по итогам прошлых встреч может радикально изменить положение дел на южных участках фронта. Параллельно с официальными каналами активизируется и спешная дипломатия неформальных посланников американской администрации с украинской.

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина

Читайте также

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Российский рынок бензина оказался на пороге неожиданного поворота — Индия сделала громкое заявление
Сырье
Российский рынок бензина оказался на пороге неожиданного поворота — Индия сделала громкое заявление
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Мир. Новости мира
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Сибирь
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Популярное
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО

Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Сибири столкнулось с неожиданным воздушным налётом, вынудившим власти экстренно менять протоколы защиты стратегических тылов.

Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Океан выбросил опасный подарок: на пляже Австралии нашли загадочные сферы, к которым нельзя прикасаться
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Признание генсека Рютте предрешает проигрыш НАТО в войне с Россией Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Российский рынок бензина оказался на пороге неожиданного поворота — Индия сделала громкое заявление
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Метро дало трещину в самом центре: станция Курская захлебнулась потоком пассажиров
Метро дало трещину в самом центре: станция Курская захлебнулась потоком пассажиров
Последние материалы
Сразу после боя курантов: парковка в Петербурге может подорожать уже с 2027 года
Туризм в России на пороге большой чистки: что изменится после модернизации "Электронной путёвки"
Летний дресс-код в автомобиле: опрометчивый выбор экипировки лишит контроля над управлением
Тульские телочки ушли в большой отрыв: их признали лучшими сразу по всей России
Древние персы зашли на оголенное морское дно: стихия превратила военный поход в массовую ловушку
Он знает, кто здесь босс: Трамп указал Нетаньяху на его реальное место
Трамп снова пообещал быстрый мир на Украине: за мирной маской США проступил военный интерес
Украина захотела довести Россию до предела: вместо прорыва начались оправдания Киева
Садоводы медлят, а ягоды киснут: эта июльская подкормка сделает ваш крыжовник медовым
Старый порядок рухнул в один день: как будут назначать пенсию россиянам с 7 июля 2026 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.