Москва и Вашингтон обсуждают Украину без лишнего шума: Киев выдавливают из собственной повестки

Ежедневные контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются ради сверки реальной картины происходящего на фронте и подготовки базы для будущих решений, рассказал политолог и профессор ВШЭ Марат Баширов. В комментарии Pravda.Ru эксперт пояснил, что интенсивный диалог по линии МИД и Госдепартамента свидетельствует о высоком уровне взаимодействия президентов.

Фото: kremlin.ru by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин и Дональд Трамп

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на полях Международной школы ПИР-центра в Звенигороде сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио находятся в постоянном контакте. По словам дипломата, обсуждение рабочих вопросов ведется сторонами в ежедневном режиме.

Основу нынешних консультаций заложили неформальные договоренности, достигнутые представителями России и США в Анкоридже. Несмотря на отсутствие официальных документов, стороны выработали определенный алгоритм действий. Специалисты в области глобальной безопасности подчеркивают, что тихие договоренности на Аляске остаются фундаментом для текущей дипломатической работы.

"Сегодня все обсуждают пункт о том, что ВСУ должны выйти из Донбасса без сопротивления — под гарантии США и России. И только после этого начнутся реальные мирные переговоры", — отметил Баширов.

По мнению политолога, президенту США Дональду Трампу важно получать объективную информацию непосредственно от Москвы, минуя отчеты европейских союзников и заявления украинского руководства. Пока Белый дом дистанцировался от прямой ответственности за действия Европы, ограничиваясь поставками разведданных и вооружений, которые не ведут к резкой эскалации. При этом аналитики указывают, что соглашения США и России в рамках "духа Анкориджа" предполагают четкое разделение сфер влияния.

"Трампа интересует, чтобы Европа полностью выстроилась за спиной Соединенных Штатов в экономической войне с Китаем, то есть отказалась от экономического сотрудничества с ним. Европейцам он заявит, что не верит в угрозу нападения России на них", — рассказал специалист.

Постоянная коммуникация между Лавровым и Рубио позволяет сторонам обсуждать темы стратегической стабильности и ядерного сдерживания. Эти консультации являются подготовкой к личным переговорам лидеров двух стран. В то же время Кремль заявляет, что прежняя логика переговоров больше не актуальна из-за изменения обстановки в зоне конфликта.

В преддверии саммита НАТО в Анкаре Вашингтон намерен оценить эффективность действий европейских стран. Если военного перелома в пользу Киева не произойдет, Трамп может вернуться к обсуждению параметров выхода ВСУ с территорий, которые Москва считает своими. На этом фоне заявление госсекретаря США по итогам прошлых встреч может радикально изменить положение дел на южных участках фронта. Параллельно с официальными каналами активизируется и спешная дипломатия неформальных посланников американской администрации с украинской.

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