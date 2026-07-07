Трамп снова пообещал быстрый мир на Украине: за мирной маской США проступил военный интерес

Обещания президента США Дональда Трампа максимально быстро завершить украинский кризис не имеют под собой реальных оснований и являются частью предвыборной политической игры, заявил Pravda.Ru военный аналитик и политолог Дмитрий Таран. При этом эксперт отметил, что западный военно-промышленный комплекс и структуры НАТО получают сверхприбыль от затягивания боевых действий, что прямо противоречит миротворческой риторике Вашингтона.

Фото: Веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп видит перспективу достижения мира на Украине гораздо более близкой, чем принято считать в экспертной среде. В контексте этих ожиданий Москва зафиксировала публичную позицию американского лидера, ожидая конкретных предложений. Также стоит напомнить, что президент России Владимир Путин и Дональд Трамп проводили продолжительный телефонный разговор, который, по данным Кремля, прошел в конструктивном ключе.

Таран подчеркнул, что за публичными заявлениями о деэскалации скрывается систематическая поддержка киевского режима. По его словам, США и Великобритания продолжают передавать разведывательные данные для нанесения ударов и наращивают поставки вооружений. Текущий объем западной помощи остается существенным фактором поддержания боеспособности ВСУ.

"Военно-промышленный комплекс США, Великобритания и НАТО очень хорошо на этом зарабатывают. Они формально дистанцируются от европейцев, принимают на себя роль миротворцев, но при этом продолжают передавать разведданные для ударов, поставлять оружие и вооружать киевский режим", — отметил он.

Аналитик добавил, что политический стиль Трампа отличается непостоянством, что снижает доверие к его словам на международной арене. По мнению Тарана, "миротворчество" является лишь удобной маской для реализации долгосрочных целей НАТО. Ситуация осложняется тем, что европейские элиты оказывают давление на Вашингтон, стремясь сохранить антироссийский вектор.

Эксперт уверен, что истинные намерения альянса не изменились: Запад по-прежнему нацелен на ослабление России и смену политического режима через внутренние конфликты. На фоне подобных планов внутреннее сопротивление американских элит любым реальным договоренностям остается крайне высоким.

"НАТО всегда преследует собственные цели и намерено завершить конфликт на своих условиях — поражение России на поле боя, смена режима, внутренний конфликт. Именно об этом будут говорить на предстоящих встречах альянса, и нам не следует расслабляться", — резюмировал Таран.

Несмотря на декларации о мире, реальная политика Белого дома продолжает опираться на старые дипломатические схемы, направленные на сдерживание геополитических оппонентов.

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