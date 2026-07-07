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Семья Кастро пошла на крайние меры: Гавана предложила Белому дому сделку за спиной у собственного МИДа

Мир

В Гаване происходит немыслимое. Внук Рауля Кастро, сорокадвухлетней Рауль Гильермо Родригес Кастро, больше известный под кличкой "Эль Кангрехо" (Краб), внезапно заговорил о мире. Человек без официального поста, но с огромным влиянием в тени своего 95-летнего деда, заявил о готовности сесть за стол переговоров с Дональдом Трампом. Это происходит на фоне того, как Вашингтон выписал ордер на арест старого Кастро по обвинению в убийстве. Революционная гордость столкнулась с прагматизмом выживания.

Флаги Кубы на транспорте
Фото: commons.wikimedia.org by Хорхе Ройан, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаги Кубы на транспорте

Прямой канал Гавана — Вашингтон: Трамп как единственный собеседник

Родригес Кастро, привыкший охранять деда, а не давать интервью, выбрал момент хирургически точно. Пока официальный МИД Кубы брызжет слюной и заявляет, что мнение Белого дома их не интересует, "Краб" транслирует совсем иные сигналы, сообщает Reuters. Это классическая двухканальная дипломатия. Официальные лица играют в идеологическую стойкость, а доверенное лицо семьи зондирует почву для сделки. Учитывая, как администрация Трампа пересматривает планы по всему миру, Гавана пытается успеть в последний вагон.

"Речь идет о попытке клана застраховать себя. Когда внук говорит о переговорах вопреки линии МИДа, это означает раскол или, что вероятнее, согласованную игру на выживание системы под давлением санкций", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Торг за свободу: судьба политзаключенных на кону

Куба готова платить людьми. Родригес Кастро прямо заявил: Гавана может освободить лиц, которых на Западе считают политзаключенными. Это валюта, которую Трамп понимает лучше всего. В мае остров уже выпустил тысячи заключенных по амнистии, называя это "гуманитарным жестом". На деле же это была демо-версия будущей сделки. Пока Вашингтон укрепляет дипломатические треки в Евразии, Карибский бассейн превращается в рынок обмена активами. Рауль-младший — единственный из семьи, кто еще не попал под персональные санкции США, что делает его идеальным посредником.

"Гавана пытается использовать тактику 'разрядки через внука'. Это чисто корпоративная логика: если основной бенефициар под следствием, переговоры ведет младший партнер, на котором нет токсичных меток", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Семейное дело Кастро под ударом правосудия США

Обвинение Рауля Кастро в убийстве — это не просто бумажка. Это конец целой эпохи неприкосновенности. Для Трампа зачистка "коммунистического заповедника" — вопрос престижа и предвыборных обещаний. Пока кубинская пропаганда созывает митинги в Гаване, элита ищет выходы на Белый дом. "Эль Кангрехо" стал тем самым мостиком. Он готов обсуждать даже самые острые вопросы, лишь бы остановить каток санкций. Очевидно, что Вашингтон ведет сложную многоходовочку не только на Ближнем Востоке, но и в Латинской Америке.

"Юридически переговоры с лицом, чей родственник находится под обвинением, — это минное поле. Однако в политике Трампа личные сделки часто стоят выше формальных процедур со стороны Госдепартамента", — предположила в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Кубе

Почему переговоры предлагает внук, а не президент Кубы?

Внук Кастро — лицо доверенное, но официально ни за что не отвечающее. Это позволяет правящему клану проверять реакцию Трампа, не теряя лица в случае отказа.

Какие условия могут выдвинуть США?

Ключевым требованием станет демонтаж однопартийной системы и полная легализация свободного рынка, о которых уже начали осторожно говорить в Гаване.

Что означает кличка Родригеса Кастро "Краб"?

Это личная особенность — он родился с шестью пальцами на правой руке. В кубинской политической иерархии это стало его узнаваемым брендом.

Готов ли Трамп к сделке с Гаваной?

Трамп ориентирован на результат. Если Гавана предложит реальные уступки по безопасности и правам человека, Вашингтон может смягчить давление.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист Роман Лаврентьев, комплаенс-офицер Ксения Руднева
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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