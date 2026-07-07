Британский флот впал в истерику: появление русского Медведя напрягло систему защиты авианосца

Британский флот впал в истерику из-за обычного учебного полета российской авиации. В Норвежском море Ту-142 пролетел над авианосной группой Королевских ВМС. Лондон назвал это "необоснованным сближением". Россия просто напомнила, кто на самом деле контролирует северные воды.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Противолодочный самолет Ту-142

Буи раздора: что напугало британцев

Российский Ту-142 — машина серьезная. В НАТО его зовут Bear-F (Медведь-Ф). 2 июля он прошел над палубой HMS Prince of Wales. Самолет сбрасывал гидроакустические буи. Это штатная процедура для поиска субмарин. Но британское Минобороны заявило о "небезопасных действиях". Похоже, гордый флагман почувствовал себя прозрачным для наших радаров.

"Ту-142 работал в международном пространстве. Сброс буев прямо под носом у авианосца — это четкий сигнал о техническом превосходстве. Мы видим их скрытые активы, а они наши — нет", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Британцы экстренно подняли в воздух пару F-35B. Сопровождали "Медведя", пока тот не закончил свои дела. Сейчас напряжение в Арктике растет только по вине Альянса. Лондон пытается раздуть из рутинного полета международный скандал, чтобы скрыть слабость своей авианосной группы.

Миссия "Арктический страж" под прицелом

Авианосец HMS Prince of Wales болтался у берегов Исландии. Официально это называлось миссией Arctic Sentry. В составе группы — полторы тысячи моряков, эсминец и танкер. Вся эта армада не смогла помешать одному российскому самолету собрать нужные данные. Марк Рютте уже успел традиционно "осудить" Москву. Но его слова звучат вяло на фоне того, как НАТО теряет контроль над северными коммуникациями.

Мнение аналитиков о маневрах

Западные политики пытаются выставить Россию агрессором. Но реальность иная. Пока европейские столицы готовят новые провокации, российские ВКС просто выполняют свою работу. Отработка поиска подлодок вблизи вероятного противника — лучшая профилактика горячих голов в Лондоне.

"Инцидент показал дыры в охранении британского флота. Если противолодочный самолет смог неоднократно сблизиться с флагманом, то вопрос о выживаемости группы в реальном конфликте закрыт", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы об инциденте

Что такое гидроакустические буи?

Это специальные датчики, которые сбрасывают в воду для обнаружения подводных лодок по шуму винтов и другим акустическим следам.

Нарушил ли российский самолет границы?

Нет, полет проходил в международном воздушном пространстве над нейтральными водами Норвежского моря.

Почему Британия называет это "небезопасным"?

Это стандартный дипломатический прием, чтобы оправдать перехват и привлечь внимание к своему военному присутствию в регионе.

Связано ли это с учениями НАТО?

Да, появление Ту-142 совпало с активной фазой операции Альянса Arctic Sentry, что вызвало дополнительное раздражение у командования НАТО.

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