Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инфраструктура дошла до предела: Липецк введет жесткий график отключения воды и света
Сбросили последние маски: НАТО открыто перешло к поддержке ударов вглубь России
Города завалят отходами: дефицит горючего в Алтайском крае парализовал работу спецтехники
Цены стали просто безумными: ситуация в Приморском крае вынудила ФАС начать срочную проверку
Жара превращает салон в печь: скрытый режим охлаждения снижает расход топлива летом
Соседи по галактике оказались куда ближе и опаснее: астрономы пересмотрели характеристики объекта
Пышные пионы не появляются сами собой: одна ошибка годами лишает куст крупных бутонов
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Летняя клубника раскрывает вкус по-новому: эта ватрушка легко затмит привычные пироги

Британский флот впал в истерику: появление русского Медведя напрягло систему защиты авианосца

Мир

Британский флот впал в истерику из-за обычного учебного полета российской авиации. В Норвежском море Ту-142 пролетел над авианосной группой Королевских ВМС. Лондон назвал это "необоснованным сближением". Россия просто напомнила, кто на самом деле контролирует северные воды.

Противолодочный самолет Ту-142
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Противолодочный самолет Ту-142

Буи раздора: что напугало британцев

Российский Ту-142 — машина серьезная. В НАТО его зовут Bear-F (Медведь-Ф). 2 июля он прошел над палубой HMS Prince of Wales. Самолет сбрасывал гидроакустические буи. Это штатная процедура для поиска субмарин. Но британское Минобороны заявило о "небезопасных действиях". Похоже, гордый флагман почувствовал себя прозрачным для наших радаров.

"Ту-142 работал в международном пространстве. Сброс буев прямо под носом у авианосца — это четкий сигнал о техническом превосходстве. Мы видим их скрытые активы, а они наши — нет", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Британцы экстренно подняли в воздух пару F-35B. Сопровождали "Медведя", пока тот не закончил свои дела. Сейчас напряжение в Арктике растет только по вине Альянса. Лондон пытается раздуть из рутинного полета международный скандал, чтобы скрыть слабость своей авианосной группы.

Миссия "Арктический страж" под прицелом

Авианосец HMS Prince of Wales болтался у берегов Исландии. Официально это называлось миссией Arctic Sentry. В составе группы — полторы тысячи моряков, эсминец и танкер. Вся эта армада не смогла помешать одному российскому самолету собрать нужные данные. Марк Рютте уже успел традиционно "осудить" Москву. Но его слова звучат вяло на фоне того, как НАТО теряет контроль над северными коммуникациями.

Мнение аналитиков о маневрах

Западные политики пытаются выставить Россию агрессором. Но реальность иная. Пока европейские столицы готовят новые провокации, российские ВКС просто выполняют свою работу. Отработка поиска подлодок вблизи вероятного противника — лучшая профилактика горячих голов в Лондоне.

"Инцидент показал дыры в охранении британского флота. Если противолодочный самолет смог неоднократно сблизиться с флагманом, то вопрос о выживаемости группы в реальном конфликте закрыт", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы об инциденте

Что такое гидроакустические буи?

Это специальные датчики, которые сбрасывают в воду для обнаружения подводных лодок по шуму винтов и другим акустическим следам.

Нарушил ли российский самолет границы?

Нет, полет проходил в международном воздушном пространстве над нейтральными водами Норвежского моря.

Почему Британия называет это "небезопасным"?

Это стандартный дипломатический прием, чтобы оправдать перехват и привлечь внимание к своему военному присутствию в регионе.

Связано ли это с учениями НАТО?

Да, появление Ту-142 совпало с активной фазой операции Альянса Arctic Sentry, что вызвало дополнительное раздражение у командования НАТО.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Секрет прячется на тахометре: двигатель начинает очищаться сам только при нужных оборотах
Авто
Секрет прячется на тахометре: двигатель начинает очищаться сам только при нужных оборотах
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Силовые структуры
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Популярное
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО

Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Сибири столкнулось с неожиданным воздушным налётом, вынудившим власти экстренно менять протоколы защиты стратегических тылов.

Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Кремль сделал жесткий ход: Минобороны и спецслужбы взялись за скрытых подстрекателей
Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Последствия кулуарного давления Трампа на ФИФА грозят обрушить турнир в США Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Пашинян сделал шаг к России после реверансов Западу: армянский разворот сорвался на главном вопросе
Океан выбросил опасный подарок: на пляже Австралии нашли загадочные сферы, к которым нельзя прикасаться
Зеленского убрали с главной программы саммита НАТО в Анкаре: что это значит для позиции Украины
Зеленского убрали с главной программы саммита НАТО в Анкаре: что это значит для позиции Украины
Последние материалы
Инфраструктура дошла до предела: Липецк введет жесткий график отключения воды и света
Сбросили последние маски: НАТО открыто перешло к поддержке ударов вглубь России
Города завалят отходами: дефицит горючего в Алтайском крае парализовал работу спецтехники
Цены стали просто безумными: ситуация в Приморском крае вынудила ФАС начать срочную проверку
Жара превращает салон в печь: скрытый режим охлаждения снижает расход топлива летом
Соседи по галактике оказались куда ближе и опаснее: астрономы пересмотрели характеристики объекта
Британский флот впал в истерику: появление русского Медведя напрягло систему защиты авианосца
Пышные пионы не появляются сами собой: одна ошибка годами лишает куст крупных бутонов
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Летняя клубника раскрывает вкус по-новому: эта ватрушка легко затмит привычные пироги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.