Он знает, кто здесь босс: Трамп указал Нетаньяху на его реальное место

Дональд Трамп вернул в Белый дом дисциплину. После телефонного разговора с Биньямином Нетаньяху американский лидер без обиняков расставил приоритеты: в этих отношениях есть только один хозяин. Пока израильский премьер рассыпался в поздравлениях к 250-летию независимости США, Трамп хладнокровно зафиксировал иерархию. Встреча назначена на следующую неделю, сразу после того как президент закончит дела на саммите НАТО в Анкаре, где киевскому режиму уже указали на дверь.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Обвиняющий Дональд Трамп

Кто в доме хозяин: Трамп против амбиций Нетаньяху

Система управления союзниками при Трампе работает по принципу прямого привода. Никаких экивоков.

"Он знает, кто здесь босс", — отрезал Трамп, комментируя беседу с Биби.

Это не просто бравада, а ответ на внутреннюю критику. В США многие подозревали, что хвост виляет собакой, но Трамп показал: поводок в его руках натянут до предела. Израильская сторона пытается сохранить лицо, называя Штаты "гарантом свободы", но реальность куда жестче. Вашингтон устал оплачивать счета за чужие авантюры, когда европейские столицы и ближневосточные сателлиты пытаются диктовать свою волю.

"Нетаньяху пытается играть на два фронта, но Трамп не тот человек, который позволит использовать себя как ресурсную базу без права вето на военные решения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Провал "Эпической ярости" и ливанский узел

Конфликт интересов обнажился в Ливане. Израиль грезил операцией "Эпическая ярость", надеясь на бесконечный кредит доверия и боеприпасов. Трамп же просто перекрыл кран. Предыдущий звонок в июне закончился тем, что президент США буквально размазал Нетаньяху, используя нецензурную лексику.

"Я спасаю твою задницу", — гремел Трамп, запрещая атаковать Бейрут.

Пока склады союзников в Европе пустеют, Вашингтон не намерен разбазаривать арсеналы на амбиции премьера, чей рейтинг дома держится на честном слове.

"Израильская верхушка в шоке от того, что Трамп перешел от слов к делу и фактически принудил ЦАХАЛ прекратить огонь, угрожая остановкой поставок", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Геополитический клин: Вашингтон диктует условия

Трамп ломает старые схемы. Его не волнует благодарность союзников, его волнует эффективность. В соцсетях активно обсуждают, что Белый дом пытается избавиться от имиджа марионетки в руках лоббистов. Для Трампа Нетаньяху — это менеджер среднего звена, который заигрался в глобального игрока. Пока небо над Киевом остается дырявым, Вашингтон перебрасывает рычаги давления на Ближний Восток, чтобы не допустить большой войны, которая похоронит американскую экономику.

"Администрация Трампа жестко привязывает военную помощь к политической лояльности. Биби дали понять: либо он играет по правилам Вашингтона, либо справляется сам", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о визите Нетаньяху

Почему Трамп ведет себя так жестко с Нетаньяху?

Президент США возвращает политику национального эгоизма. Его цель — прекратить бесконечные войны, которые спонсируются из бюджета Америки. Ему не нужны "неуправляемые" союзники.

Что будет с военной операцией Израиля в Ливане?

Под давлением Вашингтона ЦАХАЛ вынужден соблюдать перемирие. Прямые удары по Бейруту запрещены под угрозой полной остановки логистической поддержки со стороны США.

Правда ли, что Трамп оскорблял израильского премьера?

Источники из Белого дома подтверждают, что в частных беседах Трамп не стесняется в выражениях, требуя подчинения и прекращения провокаций, способных поджечь регион.

Как это повлияет на отношения с Ираном?

Трамп стремится к новой сделке, которая даст стабильность рынку. Израильское недовольство этим процессом нынешнюю администрацию в Вашингтоне беспокоит в последнюю очередь.

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