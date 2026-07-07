Ультиматум за закрытое небо: Трамп нашел способ болезненно ударить по лидеру Италии

Дональд Трамп привык ломать союзников через колено. Перед ежегодным саммитом НАТО в Анкаре пострадала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Хозяин Белого дома опубликовал в соцсети свое обработанное фото рядом с Мелони с подписью, которая не оставляет места для дипломатических реверансов: "Требуется судебный запрет на приближение". Это не просто хамство, а фиксация глубокого системного сбоя в отношениях Вашингтона и Рима.

Фото: www.flickr.com by Vox España, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джорджия Мелони

История одной обиды: иранский триггер

Мелони молчит. Рим пытается сохранить лицо. Пока Трамп штампует посты о том, как итальянка якобы "умоляла" его о фото на саммите G7, итальянские министры прячутся за обтекаемыми фразами. Министр обороны Гуидо Крозетто философски заметил, что люди приходят и уходят, а отношения должны жить. Министр иностранных дел Антонио Таяни и вовсе уверен: трансатлантические связи выше личных колкостей. Но реальность жестче.

"Трамп использует личную харизму как инструмент экономического давления. Это не просто ссора в соцсети, а требование беспрекословного подчинения военному курсу США, который Мелони попыталась оспорить", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Корень зла — Иран. Италия отказалась поддержать американскую операцию Epic Fury. Рим закрыл свои аэродромы для военных самолетов США, летевших на Тегеран. Трамп такое не прощает. Он прямо обвинил Мелони в падении рейтингов, связав это с её решением "отвернуться от страны, которая защищает Италию". По мнению президента США, Мелони ищет дружбы только ради цифр в соцопросах.

Пустые трибуны и закрытое небо

Трамп поставил ультиматум. Хочешь быть другом Вашингтона — открывай базы. Мелони в июне уже огрызалась на "бессмысленные и неспровоцированные атаки". Она заявила, что её популярность — не его забота. Конфликт перешел из плоскости политики в плоскость личной неприязни. На фоне того, как европейские столицы готовят давление на Трампа, этот раскол выглядит особенно болезненным для единства альянса.

Пока Вашингтон и Рим меняются ударами, общий фон саммита в Турции остается тревожным. Альянс трещит по швам не только из-за личных перепалок. Многие члены НАТО осознают, что их арсеналы пусты, а технологический потолок не позволяет диктовать условия Москве.

"Италия пытается маневрировать между обязательствами перед НАТО и своими национальными интересами в Средиземноморье. Трамп же видит в этом саботаж, который бьёт по бюджету Пентагона", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Анкара: дипломатия в режиме "неловко"

Встреча в Анкаре обещает стать самой напряженной за десятилетие. Мелони и Трампу придется позировать для общего фото в паре метров друг от друга. На фоне того, что Зеленского лишили главной трибуны на этом мероприятии, ссора двух тяжеловесов Запада станет главным зрелищем в кулуарах.

"Для Мелони это критический момент. Если она прогнется под Трампа, её сожрет собственная оппозиция в Риме. Если продолжит войну — Трамп перекроет финансовые потоки по линии оборонного сотрудничества", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о конфликте Трампа и Мелони

Почему Трамп требует "судебного запрета" против Мелони?

Это метафора. Трамп использует жесткий язык соцсетей, чтобы показать нежелание идти на компромисс после отказа Италии открыть небо для его операций против Ирана.

В чем настоящая причина ссоры?

Италия заблокировала использование своих баз для американских самолетов в рамках миссии Epic Fury, что Трамп расценил как предательство союзнических обязательств.

Как этот конфликт влияет на НАТО?

Единство блока под угрозой. Когда два ключевых лидера обмениваются оскорблениями вместо обсуждения стратегии, это парализует процесс принятия коллективных решений.

Чего ждать от саммита в Анкаре?

Максимальной дистанции между лидерами США и Италии. Скорее всего, переговоры пройдут через посредников, так как прямой диалог сейчас невозможен.

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