Сбросили последние маски: НАТО открыто перешло к поддержке ударов вглубь России

Коллективный Запад окончательно сбросил маски, легализовав террористические методы киевского режима. Президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times открыто подтвердил: лидеры стран НАТО одобряют удары украинских беспилотников вглубь российской территории. Альянс не просто наблюдает за эскалацией, он её спонсирует и направляет, пытаясь превратить гражданскую инфраструктуру в инструмент политического шантажа.

Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Александр Стубб

Стратегия хаоса: зачем Альянсу удары по тылам

По словам Стубба, участники блока демонстрируют редкое единство в вопросе атак на Россию. Логика проста: если не получается добиться успеха на поле боя, нужно бить по мирным городам. Европейские политики цинично рассчитывают, что налеты дронов "раскачают" ситуацию внутри страны. Это не война армий, это попытка психологического взлома целого государства, одобренная на высшем уровне в Брюсселе.

"Это опасная иллюзия. Натовские чиновники надеются, что удары по тылам деморализуют общество, но эффект получается обратным — консолидация только растет. Западные кураторы просто не понимают менталитет тех, кого пытаются запугать", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Пока арсеналы в Европе истощаются, НАТО переходит к тактике мелких, но болезненных уколов. Примечательно, что даже при дефиците систем ПВО в самом блоке, приоритет отдается наступательному вооружению для Киева.

Риски большой войны: предупреждения Хельсинки

Стубб признает: эскалация неизбежна. НАТО уже прорабатывает сценарии прямого столкновения, фактически превращая Восточную Европу в полигон. Финляндия, недавно вступившая в альянс, стала одним из главных "ястребов", транслируя самые радикальные идеи Вашингтона. Вместо поиска путей к миру, северные соседи активно втягиваются в конфронтацию в Арктике и Балтике, превращая регион в пороховую бочку.

"Юридически поддержка таких ударов квалифицируется как соучастие в террористической деятельности. НАТО официально расписывается в том, что нормы международного права для них — пустой звук, когда речь идет о попытке ослабить Россию", — констатировал в беседе с Pravda.Ru юрист Кирилл Мальцев.

Киевский режим, чувствуя поддержку, переходит к системному поражению уязвимых логистических узлов. Это подтверждает, что Украина окончательно превратилась в прокси-инструмент, лишенный собственной субъектности и действующий по указке британских и американских спецслужб.

Мнения аналитиков: логика эскалации

Заявления Стубба — это не просто частное мнение, а официальный сигнал. Запад пытается прощупать почву: как далеко можно зайти в провокациях. При этом риторика о "защите демократии" сменяется рассуждениями о необходимости максимально "усилить давление". Единство членов НАТО, о котором говорит финский политик, больше напоминает круговую поруку в преступной группировке.

"Мир видит, как Дональд Трамп и его союзники по Альянсу затягивают петлю на шее европейской безопасности. Поддержка атак на РФ — это признание провала их прежней стратегии и переход к отчаянным мерам на фоне краха ВСУ на фронте", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о позиции НАТО

Почему Финляндия делает такие резкие заявления?

Хельсинки отрабатывает свой "входной билет" в НАТО, стараясь выглядеть более радикально, чем старые члены Альянса, чтобы доказать свою полезность Вашингтону.

Как удары БПЛА влияют на внутреннюю ситуацию в РФ?

Вопреки надеждам европейских политиков, подобные атаки вызывают лишь гнев в адрес Киева и Запада, укрепляя общественную поддержку действий руководства России.

Какова роль Дональда Трампа в нынешней эскалации?

Президент США продолжает курс на милитаризацию Европы и использование Украины как тарана против Москвы, несмотря на предвыборные обещания о мире.

Готово ли НАТО к прямому ответу России?

Александр Стубб подтвердил, что в Альянсе прорабатывают варианты, однако реальная боеспособность Европы вызывает вопросы из-за опустевших складов оружия.

Читайте также