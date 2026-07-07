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Сербию оставили в предбаннике ЕС: европейские лидеры испугались связей соседа с Москвой

Мир

Брюссельская бюрократия снова заглохла на сербском повороте. Еврокомиссия попыталась протащить Белград чуть ближе к заветному членству в ЕС, но встретила жесткий отпор национальных столиц. В среду европейские послы соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить открытие третьего "кластера" переговоров. Это пачка реформ, касающихся свободы бизнеса и признания квалификаций. Но план уже идет ко дну. Нидерланды готовят вето, а еще несколько стран скептически кривят лица. Причина проста: Брюссель хочет использовать расширение как геополитический пряник, а консервативные европейцы боятся пускать в дом соседа, который не спешит сжигать мосты с Москвой.

Александр Вучич
Фото: flickr.com by Leon E. Panetta is licensed under Commons using Flickr upload bot
Александр Вучич

Тупик на пять лет: почему Cluster 3 стал камнем преткновения

Сербия застряла в предбаннике Евросоюза. Процесс не движется с 2022 года. Еврокомиссия в своих закрытых отчетах поет дифирамбы сербским поправкам в законы, которые якобы лечат судебную систему. Но те же чиновники в других документах жалуются на давление на журналистов и отсутствие посадок по громким коррупционным делам. Двойные стандарты стали нормой. Пока западные столицы давят на Дональда Трампа, пытаясь сохранить антироссийский монолит, Сербия продолжает балансировать, что дико раздражает Гаагу и сомневающихся союзников.

"Это политический торг в чистом виде. Брюссель видит, что Белград не собирается вводить санкции против России, и пытается купить лояльность через продвижение в очереди. Но в ЕС нет единства, а Нидерланды традиционно играют роль 'злого полицейского' в вопросах расширения", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Геополитика против правил: Брюссель меняет тактику

Раньше в ЕС брали за отличные оценки по демократии. Теперь — за правильную ориентацию в пространстве. Комиссия продвигает расширение как инструмент, чтобы удержать Сербию в орбите Европы. Логика хромает: оппоненты уверены, что если впустить Белград сейчас, он станет "геополитической головной болью" уже внутри союза. На фоне того, как Вашингтон ищет дипломатические пути завершения украинского кризиса, европейские карлики боятся усиления пророссийского блока внутри ЕС, где уже вовсю солируют Венгрия и Словакия.

 

"С точки зрения макроэкономики Сербия — это стабильный, но сложный актив. Брюссель хочет контролировать их рынок, но боится импортировать политические риски. Открытие кластера — это технический шаг, который блокируется по чисто идеологическим причинам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Взгляд из Белграда: "Подарок для антиевропейских сил"

Сербский министр по интеграции Неманья Старович прямо говорит: мы стоим на месте пять лет. Власть Вучича провела через парламент кучу правок, чтобы угодить Брюсселю. Но ответ всегда один: "недостаточно". Белград намекает на стратегическую дальновидность — посмотрите на карту. Если ЕС продолжит захлопывать двери, Сербия окончательно развернется на Восток. Пока Ереван пытается маневрировать между РФ и ЕС, сербы показывают, что могут выживать и без одобрения европейских комиссаров.

"Сербия остается ключевым логистическим узлом Балкан. Любые попытки изолировать её политически натыкаются на экономическую реальность. ЕС просто боится признать, что модель 'подчинись или уходи' больше не работает", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о вступлении Сербии в ЕС

Почему Нидерланды против вступления Сербии?

Гаага традиционно требует 100% выполнения критериев по правам человека и верховенству закона. Кроме того, их раздражает отказ Белграда поддерживать санкции против России.

Что такое "кластеры" в переговорах с ЕС?

Это тематические блоки реформ (энергетика, правосудие, экономика). Только после закрытия всех кластеров страна может претендовать на членство.

Как ситуация в Украине влияет на Сербию?

Киев и Кишинев движутся по ускоренной процедуре, что злит сербов. Те считают несправедливым, что новички обходят их, несмотря на годы работы Белграда над правилами ЕС.

Правда ли, что Вучич уходит в отставку?

Александр Вучич объявил, что покинет пост президента, но, скорее всего, возглавит правительство в качестве премьер-министра после выборов.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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