Тегеран кипит после гибели лидера: миллионные толпы вышли на улицы с пугающими плакатами

Тегеран кипит. Миллионные толпы заполнили проспекты иранской столицы, прощаясь с погибшим лидером аятоллой Али Хаменеи. Это не просто похороны — это демонстрация стальных мускулов режима, который выстоял под ударами и требует крови. Пока гробы везли через Тегеран под струями воды из пожарных шлангов, народ развлекался метанием камней в портреты Дональда Трампа. На билбордах нынешний президент США изображен с пулевым отверстием в голове. Послание предельно ясное: "Мы тебя не отпустим".

Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Али Хаменеи

Кровная месть и прицелы на баннерах

Иранцы не стесняются в выражениях. Черные чадоры и красные плакаты с надписью "KILL TRUMP" стали униформой этого шествия. В перекрестие прицелов попали все: сам Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, шеф Пентагона Пит Хегсет и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Над толпой реют красные флаги "мстителей за Хаменеи" — это прямая отсылка к историческим битвам VII века, понятная каждому шииту как приказ к действию. Соцсети разрываются от официальных заявлений миссии Ирана при ООН о том, что агрессоры "посеяли семена ненависти", которые скоро схватят их за горло.

"Накал страстей в Тегеране показывает, что попытка администрации Трампа обезглавить Иран привела к обратному эффекту: консолидации общества вокруг идеи возмездия. Это не просто митинг, это мобилизация психологии войны", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Трамп привычно бравирует в своей манере: либо сделка, либо "мы закончим работу". Но пока "работа" выглядит как тупик. Его цели — уничтожение иранской ядерной программы и свержение власти аятолл — не достигнуты. Вместо этого Иран взял под контроль энергетические потоки через Ормузский пролив, используя свои ресурсы как рычаг давления на мировую экономику. Мирные переговоры, по словам Трампа, пришлось отложить из-за траурных церемоний, но кажется, что разговаривать скоро будет просто не с кем.

Тайна преемника: где Моджтаба?

В центре внимания — исчезновение Моджтабы Хаменеи, который официально унаследовал пост верховного лидера. На панихиде молились трое его братьев, но сам Моджтаба в объективы камер не попал. Ходят слухи, что он был серьезно ранен и изуродован во время удара 28 февраля. Его отсутствие порождает массу слухов, хотя иранская государственная машина работает без сбоев. Тело бывшего лидера готовят к перевозке в Кум, а затем в Ирак, прежде чем захоронить в священном Мешхеде.

"Отсутствие Моджтабы Хаменеи на публике может быть связано с соображениями безопасности, а не только с ранениями. Но преемственность власти в Тегеране сохранена, и ожидания Запада на хаос внутри системы не оправдались", — разъяснила эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Геополитический тупик Вашингтона

Ситуация патовая. Пока Трамп пытается выстроить новую схему на Ближнем Востоке, иранская элита демонстрирует удивительную выживаемость. Израильский министр обороны Израиль Кац прямо заявил: Хаменеи убили за программу по уничтожению Израиля. И пообещал ту же участь любому сменщику. Такая прямолинейность только подливает масла в огонь, превращая регион в пороховой погреб с зажженным фитилем.

"Иран успешно использует контроль над поставками энергии, чтобы диктовать условия. Трамп зажат между необходимостью выполнять предвыборные обещания и реальностью, где прямая война с Ираном обрушит мировые рынки", — констатировал политолог Сергей Миронов.

Западные союзники Вашингтона тем временем теряют уверенность. Пока натовские арсеналы истощаются в других регионах, иранская проблема требует огромных ресурсов, которых нет. Трамп заявляет о победе, но улицы Тегерана, забитые людьми с плакатами "There will be blood", говорят об обратном. Это не конец войны, а начало новой, более ожесточенной главы.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Иране

Почему Иран обвиняет Трампа лично?

Иранские власти считают Трампа инициатором ударов 28 февраля, приведших к гибели высшего руководства страны. Лозунги о мести направлены лично против него и ключевых фигур его администрации.

Какое влияние это событие оказывает на цены на нефть?

Контроль Тегерана над Ормузским проливом позволяет им влиять на мировые поставки углеводородов. Любое обострение в этой зоне мгновенно разгоняет нефтяные котировки.

Кто сейчас реально управляет Ираном?

Официально преемником стал Моджтаба Хаменеи, сын покойного аятоллы. Несмотря на его временное исчезновение из публичного поля, государственные институты работают в штатном режиме.

Возможны ли прямые переговоры США и Ирана?

Ранее планировавшиеся контакты в Турции поставлены на паузу. Иран выставляет жесткие условия, а Трамп публично угрожает "завершить работу" военными методами.

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