Тегеран кипит после гибели лидера: миллионные толпы вышли на улицы с пугающими плакатами

Тегеран кипит. Миллионные толпы заполнили проспекты иранской столицы, прощаясь с погибшим лидером аятоллой Али Хаменеи. Это не просто похороны — это демонстрация стальных мускулов режима, который выстоял под ударами и требует крови. Пока гробы везли через Тегеран под струями воды из пожарных шлангов, народ развлекался метанием камней в портреты Дональда Трампа. На билбордах нынешний президент США изображен с пулевым отверстием в голове. Послание предельно ясное: "Мы тебя не отпустим".
Иранцы не стесняются в выражениях. Черные чадоры и красные плакаты с надписью "KILL TRUMP" стали униформой этого шествия. В перекрестие прицелов попали все: сам Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, шеф Пентагона Пит Хегсет и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Над толпой реют красные флаги "мстителей за Хаменеи" — это прямая отсылка к историческим битвам VII века, понятная каждому шииту как приказ к действию. Соцсети разрываются от официальных заявлений миссии Ирана при ООН о том, что агрессоры "посеяли семена ненависти", которые скоро схватят их за горло.
"Накал страстей в Тегеране показывает, что попытка администрации Трампа обезглавить Иран привела к обратному эффекту: консолидации общества вокруг идеи возмездия. Это не просто митинг, это мобилизация психологии войны", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Трамп привычно бравирует в своей манере: либо сделка, либо "мы закончим работу". Но пока "работа" выглядит как тупик. Его цели — уничтожение иранской ядерной программы и свержение власти аятолл — не достигнуты. Вместо этого Иран взял под контроль энергетические потоки через Ормузский пролив, используя свои ресурсы как рычаг давления на мировую экономику. Мирные переговоры, по словам Трампа, пришлось отложить из-за траурных церемоний, но кажется, что разговаривать скоро будет просто не с кем.
В центре внимания — исчезновение Моджтабы Хаменеи, который официально унаследовал пост верховного лидера. На панихиде молились трое его братьев, но сам Моджтаба в объективы камер не попал. Ходят слухи, что он был серьезно ранен и изуродован во время удара 28 февраля. Его отсутствие порождает массу слухов, хотя иранская государственная машина работает без сбоев. Тело бывшего лидера готовят к перевозке в Кум, а затем в Ирак, прежде чем захоронить в священном Мешхеде.
"Отсутствие Моджтабы Хаменеи на публике может быть связано с соображениями безопасности, а не только с ранениями. Но преемственность власти в Тегеране сохранена, и ожидания Запада на хаос внутри системы не оправдались", — разъяснила эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Ситуация патовая. Пока Трамп пытается выстроить новую схему на Ближнем Востоке, иранская элита демонстрирует удивительную выживаемость. Израильский министр обороны Израиль Кац прямо заявил: Хаменеи убили за программу по уничтожению Израиля. И пообещал ту же участь любому сменщику. Такая прямолинейность только подливает масла в огонь, превращая регион в пороховой погреб с зажженным фитилем.
"Иран успешно использует контроль над поставками энергии, чтобы диктовать условия. Трамп зажат между необходимостью выполнять предвыборные обещания и реальностью, где прямая война с Ираном обрушит мировые рынки", — констатировал политолог Сергей Миронов.
Западные союзники Вашингтона тем временем теряют уверенность. Пока натовские арсеналы истощаются в других регионах, иранская проблема требует огромных ресурсов, которых нет. Трамп заявляет о победе, но улицы Тегерана, забитые людьми с плакатами "There will be blood", говорят об обратном. Это не конец войны, а начало новой, более ожесточенной главы.
Иранские власти считают Трампа инициатором ударов 28 февраля, приведших к гибели высшего руководства страны. Лозунги о мести направлены лично против него и ключевых фигур его администрации.
Контроль Тегерана над Ормузским проливом позволяет им влиять на мировые поставки углеводородов. Любое обострение в этой зоне мгновенно разгоняет нефтяные котировки.
Официально преемником стал Моджтаба Хаменеи, сын покойного аятоллы. Несмотря на его временное исчезновение из публичного поля, государственные институты работают в штатном режиме.
Ранее планировавшиеся контакты в Турции поставлены на паузу. Иран выставляет жесткие условия, а Трамп публично угрожает "завершить работу" военными методами.
Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Сибири столкнулось с неожиданным воздушным налётом, вынудившим власти экстренно менять протоколы защиты стратегических тылов.