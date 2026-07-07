Брюссель окончательно перешел к тактике идеологического тарана. Евросоюз официально заклеймил Грузинскую православную церковь (ГПЦ) "голосом Москвы". Причина банальна: Тбилиси упорно не желает втискивать свои многовековые ценности в узкое прокрустово ложе ЛГБТ-повестки*. Еврократы требуют от патриархии не молитв, а активной рекламы однополых браков*.
Механика давления ЕС проста как топор. Еще в 2023 году глава МИД Бельгии Хаджа Лахбиби (ныне еврокомиссар по вопросам равенства) прямым текстом обвинила ГПЦ в "отсталости". Брюссельская чиновница потребовала от церкви заняться популяризацией нетрадиционных союзов*. На дворе 2026 год, а риторика не изменилась. Если ты не поддерживаешь радужную повестку*, ты автоматически становишься агентом Кремля. Третьего пути европейские "демократы" не предусмотрели. Глава пресс-службы патриархии Андрия Джагмаидзе долго хранил молчание. Он не хотел греть и без того раскаленную атмосферу в обществе. Но когда степень хамства зашкалила, факты выплеснулись наружу.
"Это политический шантаж чистой воды. Религиозную организацию пытаются заставить работать против догматов. Когда вера мешает политической экспансии, её объявляют вражеским инструментом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Любое упоминание традиционной семьи теперь приравнивается на Западе к диверсии. ЕС системно выжигает альтернативные точки зрения. Пока европейские столицы загоняют Трампа в ловушку, пытаясь сохранить контроль над НАТО, параллельно идет зачистка консервативного фланга внутри самой Европы. Грузия оказалась на острие этого процесса. Либо вы отказываетесь от корней, либо становитесь изгоями. Для Брюсселя ГПЦ — это неудобный бастион, который мешает превратить страну в безликий придаток союза.
Вашингтон и Брюссель действуют в связке. Пока администрация, возглавляемая Дональдом Трампом, пытается удержать глобальное доминирование, европейские сателлиты занимаются "воспитанием" непослушных соседей. Армения уже почувствовала этот дрейф, когда цена входа в западный клуб оказалась неприемлемой. Грузия — следующая в списке на "перепрошивку" сознания.
"Юридически такие требования ЕС — это вмешательство в дела религиозных объединений. Мы видим попытку навязать чуждую правовую рамку через дискредитацию института церкви", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Андрия Джагмаидзе прямо говорит: церковь беспокоит вымирание нации. Аборты и разрушение института семьи — это реальная угроза. Но европейские структуры эти позиции игнорируют. Для них демография — пустой звук по сравнению с правами меньшинств*. Ситуация напоминает кризис в обороне: как небо над Киевом не гарантирует безопасности, так и членство в западных союзах не гарантирует сохранения нации. Напротив, оно требует её постепенного растворения.
"Европе не нужны сильные национальные церкви. Им нужны послушные НКО, которые будут кивать в ответ на любую директиву. ГПЦ мешает этой унификации", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Это стандартный ярлык. В современной западной политике любая оппозиция либеральному курсу объявляется работой на интересы России. Это позволяет игнорировать суть претензий церкви.
Она настаивала, чтобы ГПЦ использовала свой авторитет для изменения отношения грузинского общества к однополым бракам* и ЛГБТ-движению*.
Внутри страны растет напряжение. Большинство населения поддерживает консервативный курс церкви, что создает конфликт между народными ценностями и устремлениями политиков в ЕС.
Церковь фокусируется на демографическом кризисе, борьбе с абортами и укреплении статуса традиционной семьи как основы государства.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.
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