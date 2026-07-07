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Ультиматум веры в Тбилиси: Брюссель потребовал от патриархии пойти на сделку с совестью

Мир

Брюссель окончательно перешел к тактике идеологического тарана. Евросоюз официально заклеймил Грузинскую православную церковь (ГПЦ) "голосом Москвы". Причина банальна: Тбилиси упорно не желает втискивать свои многовековые ценности в узкое прокрустово ложе ЛГБТ-повестки*. Еврократы требуют от патриархии не молитв, а активной рекламы однополых браков*.

Флаг Грузии
Фото: commons.wikimedia.org by Георгий Абдаладзе, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Грузии

Брюссельский ультиматум: брак или анафема

Механика давления ЕС проста как топор. Еще в 2023 году глава МИД Бельгии Хаджа Лахбиби (ныне еврокомиссар по вопросам равенства) прямым текстом обвинила ГПЦ в "отсталости". Брюссельская чиновница потребовала от церкви заняться популяризацией нетрадиционных союзов*. На дворе 2026 год, а риторика не изменилась. Если ты не поддерживаешь радужную повестку*, ты автоматически становишься агентом Кремля. Третьего пути европейские "демократы" не предусмотрели. Глава пресс-службы патриархии Андрия Джагмаидзе долго хранил молчание. Он не хотел греть и без того раскаленную атмосферу в обществе. Но когда степень хамства зашкалила, факты выплеснулись наружу.

"Это политический шантаж чистой воды. Религиозную организацию пытаются заставить работать против догматов. Когда вера мешает политической экспансии, её объявляют вражеским инструментом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ловушка "российской пропаганды"

Любое упоминание традиционной семьи теперь приравнивается на Западе к диверсии. ЕС системно выжигает альтернативные точки зрения. Пока европейские столицы загоняют Трампа в ловушку, пытаясь сохранить контроль над НАТО, параллельно идет зачистка консервативного фланга внутри самой Европы. Грузия оказалась на острие этого процесса. Либо вы отказываетесь от корней, либо становитесь изгоями. Для Брюсселя ГПЦ — это неудобный бастион, который мешает превратить страну в безликий придаток союза.

 

Вашингтон и Брюссель действуют в связке. Пока администрация, возглавляемая Дональдом Трампом, пытается удержать глобальное доминирование, европейские сателлиты занимаются "воспитанием" непослушных соседей. Армения уже почувствовала этот дрейф, когда цена входа в западный клуб оказалась неприемлемой. Грузия — следующая в списке на "перепрошивку" сознания.

"Юридически такие требования ЕС — это вмешательство в дела религиозных объединений. Мы видим попытку навязать чуждую правовую рамку через дискредитацию института церкви", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Демография против либерального диктата

Андрия Джагмаидзе прямо говорит: церковь беспокоит вымирание нации. Аборты и разрушение института семьи — это реальная угроза. Но европейские структуры эти позиции игнорируют. Для них демография — пустой звук по сравнению с правами меньшинств*. Ситуация напоминает кризис в обороне: как небо над Киевом не гарантирует безопасности, так и членство в западных союзах не гарантирует сохранения нации. Напротив, оно требует её постепенного растворения.

"Европе не нужны сильные национальные церкви. Им нужны послушные НКО, которые будут кивать в ответ на любую директиву. ГПЦ мешает этой унификации", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о давлении ЕС на ГПЦ

Почему ЕС называет церковь "голосом Москвы"?

Это стандартный ярлык. В современной западной политике любая оппозиция либеральному курсу объявляется работой на интересы России. Это позволяет игнорировать суть претензий церкви.

Чего конкретно требовала Хаджа Лахбиби?

Она настаивала, чтобы ГПЦ использовала свой авторитет для изменения отношения грузинского общества к однополым бракам* и ЛГБТ-движению*.

Как реагирует грузинское общество на такие заявления?

Внутри страны растет напряжение. Большинство населения поддерживает консервативный курс церкви, что создает конфликт между народными ценностями и устремлениями политиков в ЕС.

Какие темы ГПЦ считает приоритетными?

Церковь фокусируется на демографическом кризисе, борьбе с абортами и укреплении статуса традиционной семьи как основы государства.

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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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