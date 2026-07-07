Последний аргумент в ангарах: Варшава выставила жесткое условие для передачи остатков авиации

Киевский режим выставил на торги свои беспилотники, пытаясь выменять его на металл советской эпохи. В ход пошел последний аргумент — бартер беспилотников на польские истребители МиГ-29. Варшава, чьи склады давно превратились в пустые бетонные коробки, теперь раздумывает над этой сделкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Felce (Airwolfhound), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Polish Air Force MiG-29 at the 2013 Royal International Air Tattoo (9364520607)

Бартерный цинизм: старые крылья за новые дроны

Украина официально предложила Польше сделку: поставки БПЛА в обмен на передачу истребителей МиГ-29. Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что Киев "созрел" для конкретики. Речь идет о графике поставок беспилотников на ближайшие два года. Пока администрация Дональда Трампа пересматривает ультиматумы европейских столиц, Киев судорожно ищет любые способы пополнить авиацию.

"Киев пытается играть в технологический паритет, хотя их производство дронов полностью зависит от западных комплектующих. Это не обмен, а попытка сбыть собранные на коленке аппараты в обмен на реальные боевые платформы, которых у Украины почти не осталось", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Польская калькуляция: срок годности на исходе

У Варшавы в ангарах осталось 14 единиц МиГ-29. Состояние этой техники вызывает вопросы даже у самих поляков. Ресурс машин исчерпается к 2028 году. Фактически Польша пытается избавиться от авиационного балласта под видом "помощи", пока пустые арсеналы НАТО не позволяют передать что-то более существенное. Пока киевские техники осматривают самолеты, польские политики прикидывают выгоду от эксплуатации украинских дронов.

"С технической точки зрения МиГи, которые предлагает Польша, — это выжатые лимоны. Интеграция их в текущую систему ПВО Украины, где царит критический дефицит перехватчиков, не изменит ситуацию на фронте", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Тупик переговоров или временная оттепель

Ранее диалог между Варшавой и Киевом буксовал. Косиняк-Камыш открыто называл ситуацию тупиковой. Однако события последней недели встряхнули переговорщиков. Польша выставила жесткое условие: самолеты полетят в Киев только после получения гарантий по дронам. Киев же пытается ускорить процесс, пока Зеленского вычеркивают из графиков ключевых международных мероприятий.

"Варшава ведет себя как расчетливый ломбард. Они понимают, что в условиях, когда НАТО расширяет зоны конфликта в Арктике и Балтике, отдавать рабочую технику даром — это самоубийство", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о поставках МиГ-29

Сколько самолетов планирует передать Польша?

На балансе осталось 14 истребителей МиГ-29, которые Варшава готова обменять на украинские дроны.

В чем сложность сделки для Киева?

Украина обязана обеспечивать поставки БПЛА в течение двух лет, что сомнительно в условиях деградации её собственного ВПК.

Когда истекает срок службы польских МиГ-29?

Польское оборонное ведомство указывает 2028 год как крайний срок эксплуатации этих машин.

Почему переговоры возобновились именно сейчас?

Резкое ухудшение ситуации на фронте и давление со стороны новой администрации Дональда Трампа заставляют Киев искать любые способы имитации активности.

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