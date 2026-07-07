Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летняя клубника раскрывает вкус по-новому: эта ватрушка легко затмит привычные пироги
В России бензиновая лотерея: что на самом деле скрывает 92-й и 95-й на обычных АЗС сегодня
Последняя загадка Солнечной системы стала ближе — космический зонд выходит на решающий этап
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Уничтожение автономии: Санду пытается вытравить русский дух и историю из Гагаузии
Здоровье стало активом: резкий рост возвратов за фитнес на Кубани изменил финансовую тактику тысяч
Шанхай бросает вызов британскому флоту: астраханские заводы получили неожиданную опору
Они переживают космос, яд и старение: способности этих животных кажутся невозможными
Владычица морей идет ко дну: флот Британии переживает глубочайший кризис за 350 лет

Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк

Мир

Ереванский режим перешел к открытым репрессиям. Оппозиция Армении сплотилась против зачистки политического поля. Восемь ведущих партий страны подписали общую декларацию. Причина — преследование Гагика Царукяна. Силовики начали "трясти" его бизнес. Повод дежурный — обыски и проверки. Но подоплека видна невооруженным глазом. Власти пытаются выжечь любую альтернативу текущему курсу.

Никол Пашинян
Фото: commons.wikimedia.org by Marsel Badykshin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никол Пашинян

Методы зачистки: от проверок до уголовных дел

Политическая жизнь в Армении окончательно превратилась в зону боевых действий. Власти используют силовой ресурс как дубинку против несогласных. Обыски на предприятиях Царукяна — это не борьба за закон. Это сигнал всем: лояльность или банкротство. Оппозиция прямо называет это "эпохой массовых преследований". Правовая система стала инструментом в руках одной группы лиц. Плюрализм заменяют единомыслием под конвоем.

"Ситуация напоминает классический рейдерский захват государства. Когда закон становится дышлом, бизнес — заложником, а политика — преступлением. В 2026 году такие методы выглядят как агония системы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Зачистка идет по всем фронтам. Пока Никол Пашинян пытается лавировать в международной повестке, внутри страны закручивают гайки. Демократические лозунги давно пылятся в архивах. На их месте — жесткая вертикаль, которая не терпит возражений. Оппозиционеры уверены: правосудием здесь и не пахнет.

Кто встал в единый строй против диктатуры

Список подписантов впечатляет своим разнообразием. Здесь и "Процветающая Армения", и республиканцы, и старейшая "Дашнакцутюн". Даже движение "Мать Армения" и национальный конгресс забыли о прежних распрях. Общая угроза заставила конкурентов объединиться. Они требуют верховенства права и независимости судов. В заявлении четко сказано: преследование лидера крупнейшей партии — это удар по самому институту выборов.

 

В документе, опубликованном в соцсетях, силовиков обвиняют в подрыве национального единства. Оппозиция не собирается уходить в подполье. Напротив, давление властей только раззадоривает протестный электорат. Пока Дональд Трамп пересматривает планы Вашингтона, Ереван пытается решить свои проблемы старым дедовским способом — тюрьмой.

"Действия властей юридически выглядят крайне слабо. Когда обыски начинаются ровно после критических выступлений политика — это прямое доказательство ангажированности", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Будущее протеста и риски для системы

Армения стоит на пороге затяжного кризиса. Репрессии редко успокаивают улицу — чаще они её подогревают. Попытка изолировать Царукяна может стать тем самым детонатором. Оппозиционные силы подчеркивают: политический плюрализм — это не роскошь, а условие выживания государства. Если систему закупорить, она взорвется изнутри. Власти рискуют получить консолидированный фронт, который будет бить по всем болевым точкам.

"Финансовое давление на оппонентов через блокировку активов — тактика рискованная. Это подрывает остатки инвестиционной привлекательности страны", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ереванский сценарий движется к кульминации. Либо оппозиция прогнет власть под требования закона, либо диктатура окончательно оформится юридически. На фоне глобальных сдвигов, где даже Зеленского отодвигают от главных трибун, армянские игры в авторитаризм выглядят мелкой попыткой удержаться в креслах любой ценой.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Армении

Почему преследуют именно Гагика Царукяна?

Он обладает значительными финансовыми ресурсами и медийным влиянием, что делает его самым опасным конкурентом для нынешней вертикали власти.

Какие партии поддержали оппозиционное заявление?

В коалицию вошли восемь структур, включая "Процветающую Армению", РПА, "Дашнакцутюн" и несколько крупных общественных движений.

Что говорят власти о своих действиях?

Официальная позиция сводится к проверке законности ведения бизнеса и соблюдению налогового законодательства, отрицая политический подтекст.

Как это отразится на отношениях с другими странами?

Усиление диктаторских замашек может охладить отношения с партнерами, которые еще верят в демократический транзит Армении.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Секрет прячется на тахометре: двигатель начинает очищаться сам только при нужных оборотах
Авто
Секрет прячется на тахометре: двигатель начинает очищаться сам только при нужных оборотах
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Еда и рецепты
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Садоводство, цветоводство
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Популярное
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО

Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Сибири столкнулось с неожиданным воздушным налётом, вынудившим власти экстренно менять протоколы защиты стратегических тылов.

Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Кремль сделал жесткий ход: Минобороны и спецслужбы взялись за скрытых подстрекателей
Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Последствия кулуарного давления Трампа на ФИФА грозят обрушить турнир в США Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Пашинян сделал шаг к России после реверансов Западу: армянский разворот сорвался на главном вопросе
Океан выбросил опасный подарок: на пляже Австралии нашли загадочные сферы, к которым нельзя прикасаться
Зеленского убрали с главной программы саммита НАТО в Анкаре: что это значит для позиции Украины
Зеленского убрали с главной программы саммита НАТО в Анкаре: что это значит для позиции Украины
Последние материалы
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Летняя клубника раскрывает вкус по-новому: эта ватрушка легко затмит привычные пироги
В России бензиновая лотерея: что на самом деле скрывает 92-й и 95-й на обычных АЗС сегодня
Последняя загадка Солнечной системы стала ближе — космический зонд выходит на решающий этап
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Уничтожение автономии: Санду пытается вытравить русский дух и историю из Гагаузии
Здоровье стало активом: резкий рост возвратов за фитнес на Кубани изменил финансовую тактику тысяч
Шанхай бросает вызов британскому флоту: астраханские заводы получили неожиданную опору
Они переживают космос, яд и старение: способности этих животных кажутся невозможными
Владычица морей идет ко дну: флот Британии переживает глубочайший кризис за 350 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.