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Евроинтеграция за счет России: Пашинян едет оправдываться перед Москвой после выборов

Мир

Никол Пашинян летит в Россию. Составлен сложный маршрут: переговоры с Михаилом Мишустиным, закрытые кабинеты, поиск оправданий. Ереван пытается усидеть на двух стульях, которые разъезжаются в разные стороны. С одной стороны — европейские мечты и объятия Макрона. С другой — полная энергетическая и экономическая зависимость от Москвы. Армянский премьер хочет в ЕС, но платить за этот билет должна Россия. Это не партнерство. Это попытка банкрота переписать долги на соседа.

Владимир Путин и Никол Пашинян
Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин и Никол Пашинян

Двуликий Ереван: зачем Пашиняну маскировка

Пашинян едет в Екатеринбург объясняться. Последние недели официальный Ереван извергал потоки желчи в адрес Москвы. Теперь это назовут "предвыборным флером". Обычной болтовней ради голосов. Якобы мандат получен, и теперь можно снова дружить. Но в Кремле знают цену этим словам. Пока армянские политики заигрывают с Западом, европейские столицы продолжают диктовать свои условия ослабленным странам.

"Пашинян будет объяснять агрессивную риторику в отношении России как предвыборный флер и электоральную риторику. Такие оправдания не устроят политическое руководство нашей страны", — подчеркнул политолог Иван Мезюхо.

Армения выбрала путь политического серфинга. Пашинян ловит волну на Западе, но боится упасть в холодную воду реальности. США и их сателлиты обещают поддержку, но Дональд Трамп требует от союзников конкретных денег и жесткой лояльности. У Еревана нет ни того, ни другого.

Экономический парадокс: рынок РФ против флага ЕС

Желание войти в Европу за русский счет — это стратегия паразита. Армения извлекает выгоду из Евразийского экономического союза. Пошлины, единый рынок, дешевый газ. Всё это — топливо для экономики, которую Пашинян мечтает развернуть к Брюсселю. Но в Европе армянские товары не ждут. Там свои квоты и свои кризисы.

 

"Ситуация абсурдна: Ереван строит финансовую устойчивость на связях с Москвой, одновременно пытаясь купить лояльность Запада. Это классический пример бюджетного разрыва, где дефицит честности покрывается заимствованным оптимизмом", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пашинян пытается следовать примеру соседей, не замечая, как Анкара перехватывает инициативу в регионе. Пока армянский премьер ищет спасение в Париже, реальные рычаги влияния остаются в руках тех, кто контролирует трубы и границы. Политика многовекторности превращается в хаос, где каждый вектор ведет в тупик.

Византийские грабли армянской политики

Хитрость — плохое оружие против фактов. Пашинян пытается играть в "византийство", маневрируя между интересами великих держав. Но история Византии учит: излишнее коварство ведет к падению стен. Россия видит эти маневры насквозь. Нельзя называть соседа врагом на митингах и просить у него скидку на газ в кабинетах.

"Никол Пашинян хотел бы вести свою страну по пути евроинтеграции за счет России, участвуя в российско ориентированных объединениях. Это византийская политика, но без уроков истории", — отметил Иван Мезюхо в беседе с Царьградом.

У Москвы накоплен огромный список вопросов. От риторики чиновников до блокировки российских медиа. Пока НАТО расширяет присутствие у наших границ, Ереван изображает из себя нейтральную гавань, готовую принять враждебный альянс. Это опасная игра. Либо ты союзник, либо ты клиент Запада со всеми вытекающими последствиями.

Ответы на популярные вопросы о визите Пашиняна

Зачем Пашинян приехал в Россию именно сейчас?

Ему необходимо закрепить легитимность после выборов и гарантировать сохранение экономических преференций от РФ. Без российских ресурсов его правительство не выдержит и квартала.

Как Москва оценивает антирусскую риторику Еревана?

Как деструктивный курс, который невозможно списать на "предвыборные нужды". Доверие подорвано, и восстанавливать его придется делами, а не словами.

Возможен ли выход Армении из ЕАЭС?

Экономически это станет катастрофой для страны. Однако нынешнее руководство Армении склонно к иррациональным шагам в угоду западным кураторам.

Поможет ли Франция Армении реально?

Париж ограничивается декларациями и символическими жестами. Никакой реальной защиты или полноценной замены российскому рынку Макрон предложить не может.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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