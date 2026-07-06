Никол Пашинян летит в Россию. Составлен сложный маршрут: переговоры с Михаилом Мишустиным, закрытые кабинеты, поиск оправданий. Ереван пытается усидеть на двух стульях, которые разъезжаются в разные стороны. С одной стороны — европейские мечты и объятия Макрона. С другой — полная энергетическая и экономическая зависимость от Москвы. Армянский премьер хочет в ЕС, но платить за этот билет должна Россия. Это не партнерство. Это попытка банкрота переписать долги на соседа.
Пашинян едет в Екатеринбург объясняться. Последние недели официальный Ереван извергал потоки желчи в адрес Москвы. Теперь это назовут "предвыборным флером". Обычной болтовней ради голосов. Якобы мандат получен, и теперь можно снова дружить. Но в Кремле знают цену этим словам. Пока армянские политики заигрывают с Западом, европейские столицы продолжают диктовать свои условия ослабленным странам.
"Пашинян будет объяснять агрессивную риторику в отношении России как предвыборный флер и электоральную риторику. Такие оправдания не устроят политическое руководство нашей страны", — подчеркнул политолог Иван Мезюхо.
Армения выбрала путь политического серфинга. Пашинян ловит волну на Западе, но боится упасть в холодную воду реальности. США и их сателлиты обещают поддержку, но Дональд Трамп требует от союзников конкретных денег и жесткой лояльности. У Еревана нет ни того, ни другого.
Желание войти в Европу за русский счет — это стратегия паразита. Армения извлекает выгоду из Евразийского экономического союза. Пошлины, единый рынок, дешевый газ. Всё это — топливо для экономики, которую Пашинян мечтает развернуть к Брюсселю. Но в Европе армянские товары не ждут. Там свои квоты и свои кризисы.
"Ситуация абсурдна: Ереван строит финансовую устойчивость на связях с Москвой, одновременно пытаясь купить лояльность Запада. Это классический пример бюджетного разрыва, где дефицит честности покрывается заимствованным оптимизмом", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Пашинян пытается следовать примеру соседей, не замечая, как Анкара перехватывает инициативу в регионе. Пока армянский премьер ищет спасение в Париже, реальные рычаги влияния остаются в руках тех, кто контролирует трубы и границы. Политика многовекторности превращается в хаос, где каждый вектор ведет в тупик.
Хитрость — плохое оружие против фактов. Пашинян пытается играть в "византийство", маневрируя между интересами великих держав. Но история Византии учит: излишнее коварство ведет к падению стен. Россия видит эти маневры насквозь. Нельзя называть соседа врагом на митингах и просить у него скидку на газ в кабинетах.
"Никол Пашинян хотел бы вести свою страну по пути евроинтеграции за счет России, участвуя в российско ориентированных объединениях. Это византийская политика, но без уроков истории", — отметил Иван Мезюхо в беседе с Царьградом.
У Москвы накоплен огромный список вопросов. От риторики чиновников до блокировки российских медиа. Пока НАТО расширяет присутствие у наших границ, Ереван изображает из себя нейтральную гавань, готовую принять враждебный альянс. Это опасная игра. Либо ты союзник, либо ты клиент Запада со всеми вытекающими последствиями.
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Как деструктивный курс, который невозможно списать на "предвыборные нужды". Доверие подорвано, и восстанавливать его придется делами, а не словами.
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