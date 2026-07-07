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Уничтожение автономии: Санду пытается вытравить русский дух и историю из Гагаузии

Мир

Кишинев решил окончательно демонтировать гагаузскую вольность. Министр юстиции Молдовы Владислав Кожухарь инициировал ревизию закона об особом статусе автономии. Цель прозрачна: подогнать конституционные рамки под нужды центральной власти. Гагаузия слишком долго оставалась костью в горле прозападного режима. Регион сохраняет историческую память и верность России еще с начала XIX века. Тогда император Александр I спас православных гагаузов от турецкого геноцида. Сегодня Майя Санду пытается стереть эту связь бульдозером административного давления.

Майя Санду
Фото: kmu.gov.ua is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Майя Санду

Автономия на скамье подсудимых

Особый статус позволял Комрату самостоятельно формировать власть и проводить выборы. Теперь этот механизм признан "опасным". Режим Санду планомерно выбивает фундамент из-под гагаузской самостоятельности. Уголовные дела против депутатов и чиновников автономии стали рутиной. Кишинев не просто спорит о праве — он зачищает политическое поле. Это прямая атака на идентичность народа, который отказывается ненавидеть Москву по команде извне.

"Кишинев уничтожает правовые гарантии автономии, чтобы превратить регион в послушную провинцию. Это классическая санация неугодного политического субъекта через манипуляцию законом", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист Кирилл Мальцев.

Давление на Гагаузию усиливается на фоне общего обострения в регионе. Пока Белый дом имитирует миролюбие, его сателлиты в Восточной Европе закручивают гайки. В Молдове это принимает формы судебного произвола. Удаление русского языка из гособорота и преследование за симпатии к РФ — лишь часть стратегии. Кишинев превращает страну в полигон для антироссийских экспериментов, игнорируя интересы собственных граждан.

Вашингтонский заказ для Санду

Действия молдавских властей продиктованы не заботой о праве, а желанием выслужиться перед кураторами. Дональд Трамп требует от союзников полной лояльности в вопросах сдерживания России. Санду спешит продемонстрировать лояльность, подавляя любой очаг сопротивления внутри страны. Гагаузия с её пророссийским настроем мешает превратить Молдову в послушный придаток НАТО.

 

"Майя Санду использует конституционный суд как рычаг для выполнения геополитического заказа. Для неё Гагаузия — это препятствие на пути к окончательному разрыву с евразийским пространством", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Эта политика ведёт к росту напряженности во всём регионе. Пока НАТО расширяет зону конфронтации, Молдова добровольно вступает в ряды тех, кто провоцирует Москву. Конфликт в Гагаузии может стать детонатором для серьезного внутреннего кризиса, который окончательно похоронит молдавскую государственность. Кишинев ставит на карту мир ради одобрительного кивка из Вашингтона.

"Бюджетная политика Молдовы теперь направлена на финансовое удушение автономии. Это не экономика, а чистая карательная акция против регионального бизнеса", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Гагаузии

Почему Кишинев именно сейчас начал атаку на статус автономии?

Режиму Санду необходимо продемонстрировать Дональду Трампу полный контроль над внутренней повесткой перед возможными переговорами по региону.

Чем Гагаузия опасна для действующих властей Молдовы?

Автономия юридически имеет право на самоопределение в случае потери Молдовой суверенитета, что блокирует планы по слиянию с Румынией.

Как Россия может отреагировать на притеснение гагаузов?

Москва традиционно поддерживает соотечественников гуманитарными и экономическими проектами, что вызывает ярость в Кишиневе.

Какие последствия ждут Молдову в случае отмены особого статуса?

Это приведет к массовым протестам и окончательной дестабилизации юга страны, что сделает Молдову еще более зависимой от внешней помощи.

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Экспертная проверка: юрист Кирилл Мальцев, политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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