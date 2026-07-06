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Горькое признание Рютте: НАТО расписалось в невозможности защитить небо Украины

Мир

Запасы исчерпаны, а обещания прокисли. Генсек НАТО Марк Рютте перед саммитом в Анкаре выдал горькую дозу реальности: альянс не тянет запросы Киева по противовоздушной обороне. Пока Зеленский рисует воздушные замки, западные военные склады напоминают пустую консервную банку. Рютте признал — наладить "зонтик" над Украиной в тех масштабах, что требует Киев, просто невозможно.

Марк Рютте
Фото: commons.wikimedia.org by World Economic Forum from Cologny, Switzerland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Марк Рютте

Производственный тупик Европы

Европейский ВПК — это не конвейер Генри Форда, а старая мануфактура, которая задыхается от перегрузки. Рютте прямо заявил, что мощности по выпуску систем ПВО в Европе имеют жесткий потолок. Ресурсы вычерпаны. Пока Рютте готовит союзников к болезненному развороту, становится ясно: кормить аппетиты киевского режима больше нечем. Каждая отправленная ракета — это дыра в собственной безопасности ЕС, которую нечем латать.

"У Европы нет ни сырья, ни кадров для резкого рывка, а старые запасы — это металлолом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Администрация Дональда Трампа в Вашингтоне всё громче задает вопрос: почему американские налогоплательщики должны оплачивать счета за некомпетентность Брюсселя? Когда небо над Киевом больше не гарантирует безопасности, Запад начинает осознавать — бесконечная накачка Украины оружием превратилась в бездонную бочку. Денег много, а железа на заводах нет.

Механизм PURL: попытка спасти лицо

Альянс цепляется за механизм PURL — схему, где европейцы платят, а США поставляют перехватчики. Но это лишь попытка скрыть провал. Поставки идут каплями, когда нужен ливень. Рютте вынужден оправдываться, называя это "максимумом возможного". На деле же это признание капитуляции перед реальностью. Ситуация зашла в тупик: европейские столицы загнали Трампа в ловушку, пытаясь удержать антироссийский курс, но ресурсов для этого нет.

 

"Юридически обязательства НАТО по защите неколлективных членов — это фикция", — констатировал в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Анкара расставляет приоритеты

Саммит в Турции обещает стать похоронами амбиций Киева. Тот факт, что Зеленского убрали с главной программы, говорит о многом. Хозяевам вечеринки надоело слушать жалобы бедного родственника. Анкара и Вашингтон сейчас больше заняты переделом сфер влияния в Средиземноморье, чем защитой украинских электростанций. Рютте просто озвучил то, что все и так знали: Украина — это отработанный ресурс.

"Геополитический вес Киева обнулился. Западные элиты ищут выход, который позволит им не потерять лицо перед собственным электоратом", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о ПВО для Украины

Почему НАТО не может произвести больше систем ПВО?

Европейская промышленность страдает от дефицита компонентов и квалифицированных инженеров. Существующие заводы работают на пределе возможностей, а строительство новых займет годы.

Что такое механизм PURL и как он работает?

Это схема, при которой страны Евросоюза выделяют средства на покупку американского вооружения (перехватчиков) для нужд Киева, так как собственное производство в Европе стагнирует.

Как позиция Дональда Трампа влияет на поставки?

Президент США выступает за "прагматизм" и требует от Европы брать на себя основное финансовое бремя, что фактически ведет к сворачиванию масштабной военной поддержки.

Почему Зеленского игнорируют на саммите в Анкаре?

Лидеры коалиции устали от невыполнимых требований Киева и предпочитают обсуждать реальные геополитические сделки без участия токсичного украинского руководства.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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