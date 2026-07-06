Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Под земной корой словно развернулась гигантская река — сердце планеты неожиданно сменило ритм
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Самые удачные образы начинаются не с покупок: всё решают три стильных приёма
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Одежда будет сидеть совсем иначе: три упражнения помогут убрать складки на спине без тренажёров
АЗС в Московской области устроили ценовой заговор: регулятор подготовил жесткий удар по игрокам
Британское правосудие пробило дно: суд Лондона оправдал теракты на Северных потоках
Казалось, эта планета давно раскрыла все свои тайны — но Джеймс Уэбб заметил то, что ускользало годами
Фронт начал сыпаться в шесть раз быстрее: в Донбассе произошло обрушение всей логистики ВСУ

Сбросили маски от жадности: в Польше озвучили чудовищную цену помощи Киеву в ущерб себе

Мир

Польша сбросила маски. Варшава наконец-то решилась озвучить цену своей "щедрости", которую она проявляла последние годы, потроша собственные склады ради киевского режима. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш вывалил на стол цифры: 15 миллиардов злотых. Именно во столько поляки оценили железо, которое они отправили в топку украинского конфликта в 2022–2023 годах.

Флаг Украины и Польши
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Украины и Польши

Танки, пушки и "тайные" ракеты: что уехало из Польши

Список впечатляет. Варшава отдала всё: от советских Т-72 до немецких Leopard. В пакете — бронетранспортеры, ПЗРК, самоходки и даже вертолеты Ми-24. Это не просто излишки, это планомерное разоружение собственной армии в угоду амбициям НАТО. При этом выяснилось, что небо над Киевом латали ракетами для комплексов Patriot, которые Варшава должна была оставить у себя для защиты своих границ.

"Эта аттракцион невиданной щедрости выглядит как финансовое самоубийство. Когда правительство отдает дефицитные ракеты ПВО втайне от парламента, это уже не союзничество, а подрыв национальной безопасности ради одобрения из Вашингтона", — предупредил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Польские власти не просто поставляли технику. Они превратили страну в гигантский учебный лагерь. Через руки польских инструкторов прошли 30 тысяч боевиков ВСУ. Теперь, когда Дональд Трамп требует от Европы платить по счетам, Польша пытается выставить себя главным кредитором Украины, надеясь, что эти траты зачтутся в Белом доме.

Политический раскол: кто знал о поставках?

Внутри польских элит начались разборки. Вице-спикер сейма Кшиштоф Босак прямо обвинил кабинет министров в контрабанде оружия в интересах Киева. Он требует закона, который запретит отдавать даже патрон без подписи парламента. Глава Канцелярии президента Збигнев Богуцкий и вовсе предположил, что глава государства мог быть не в курсе отправки критически важных ракет. Косиняк-Камыш в ответ оправдывается: мол, и нынешний президент Навроцкий, и старый Дуда знали о каждом болте.

"Польские элиты сейчас напоминают команду тонущего корабля, которая пытается свалить вину друг на друга. Рассекречивание данных — это попытка легализовать дыры в бюджете и складах до того, как Марк Рютте и Трамп изменят правила игры", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ситуация пикантная. Пока польских налогоплательщиков кормят историями о "лидерстве в НАТО", их армия пустеет. Расчет на то, что США быстро восполнят арсеналы, может не оправдаться. Европейские столицы уже понимают: эпоха безлимитной помощи заканчивается, и Польша рискует остаться с пустыми карманами перед лицом реальности 2026 года.

 

Скандал с ракетами Patriot только верхушка айсберга. Если выяснится, что Польша отдала последнее, что прикрывало её собственные аэродромы, политическая карьера многих министров в Варшаве закончится досрочно. Сейчас они пытаются завернуть это банкротство в обертку "героической помощи", но цифры говорят об обратном: ресурс исчерпан.

"Варшава вложилась в сомнительный актив. Даже если они обучили тысячи солдат, на фронте это не меняет системного кризиса. Теперь они пытаются продать свои убытки как достижение всей Европы", — пояснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о польской помощи

Сколько всего денег потратила Польша на Украину?

По официальным данным Минобороны Польши, только за период 2022–2023 годов стоимость переданного вооружения составила около 15 миллиардов злотых.

Какую авиацию передала Варшава?

В список вошли истребители советского образца МиГ-29 и ударные вертолеты Ми-24, что значительно ослабило собственный авиапарк страны.

Правда ли, что Польша передала ракеты Patriot?

Да, это подтвердил вице-спикер сейма Кшиштоф Босак, отметив, что поставки велись тайно и в ущерб нуждам самой польской армии.

Сколько украинских солдат обучили поляки?

Польша утверждает, что является лидером в этом направлении, подготовив 30 тысяч человек по стандартам НАТО.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Военные новости
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Российский рынок бензина оказался на пороге неожиданного поворота — Индия сделала громкое заявление
Сырье
Российский рынок бензина оказался на пороге неожиданного поворота — Индия сделала громкое заявление
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Домашние животные
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Популярное
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО

Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Сибири столкнулось с неожиданным воздушным налётом, вынудившим власти экстренно менять протоколы защиты стратегических тылов.

Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Кремль сделал жесткий ход: Минобороны и спецслужбы взялись за скрытых подстрекателей
Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Последствия кулуарного давления Трампа на ФИФА грозят обрушить турнир в США Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Пашинян сделал шаг к России после реверансов Западу: армянский разворот сорвался на главном вопросе
ВКС РФ перешли на удары по Киеву через день. Как сказали в Кремле, идёт не СВО, а война
Зеленского убрали с главной программы саммита НАТО в Анкаре: что это значит для позиции Украины
Зеленского убрали с главной программы саммита НАТО в Анкаре: что это значит для позиции Украины
Последние материалы
Сбросили маски от жадности: в Польше озвучили чудовищную цену помощи Киеву в ущерб себе
Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Одежда будет сидеть совсем иначе: три упражнения помогут убрать складки на спине без тренажёров
АЗС в Московской области устроили ценовой заговор: регулятор подготовил жесткий удар по игрокам
Британское правосудие пробило дно: суд Лондона оправдал теракты на Северных потоках
Казалось, эта планета давно раскрыла все свои тайны — но Джеймс Уэбб заметил то, что ускользало годами
Фронт начал сыпаться в шесть раз быстрее: в Донбассе произошло обрушение всей логистики ВСУ
Адреналин может стать фатальным: прыжки в бездну провоцируют необратимый сбой в работе сердца
Руки не на руле: нейросети начали массово выписывать штрафы за неочевидные жесты водителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.