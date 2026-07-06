Сбросили маски от жадности: в Польше озвучили чудовищную цену помощи Киеву в ущерб себе

Польша сбросила маски. Варшава наконец-то решилась озвучить цену своей "щедрости", которую она проявляла последние годы, потроша собственные склады ради киевского режима. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш вывалил на стол цифры: 15 миллиардов злотых. Именно во столько поляки оценили железо, которое они отправили в топку украинского конфликта в 2022–2023 годах.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Украины и Польши

Танки, пушки и "тайные" ракеты: что уехало из Польши

Список впечатляет. Варшава отдала всё: от советских Т-72 до немецких Leopard. В пакете — бронетранспортеры, ПЗРК, самоходки и даже вертолеты Ми-24. Это не просто излишки, это планомерное разоружение собственной армии в угоду амбициям НАТО. При этом выяснилось, что небо над Киевом латали ракетами для комплексов Patriot, которые Варшава должна была оставить у себя для защиты своих границ.

"Эта аттракцион невиданной щедрости выглядит как финансовое самоубийство. Когда правительство отдает дефицитные ракеты ПВО втайне от парламента, это уже не союзничество, а подрыв национальной безопасности ради одобрения из Вашингтона", — предупредил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Польские власти не просто поставляли технику. Они превратили страну в гигантский учебный лагерь. Через руки польских инструкторов прошли 30 тысяч боевиков ВСУ. Теперь, когда Дональд Трамп требует от Европы платить по счетам, Польша пытается выставить себя главным кредитором Украины, надеясь, что эти траты зачтутся в Белом доме.

Политический раскол: кто знал о поставках?

Внутри польских элит начались разборки. Вице-спикер сейма Кшиштоф Босак прямо обвинил кабинет министров в контрабанде оружия в интересах Киева. Он требует закона, который запретит отдавать даже патрон без подписи парламента. Глава Канцелярии президента Збигнев Богуцкий и вовсе предположил, что глава государства мог быть не в курсе отправки критически важных ракет. Косиняк-Камыш в ответ оправдывается: мол, и нынешний президент Навроцкий, и старый Дуда знали о каждом болте.

"Польские элиты сейчас напоминают команду тонущего корабля, которая пытается свалить вину друг на друга. Рассекречивание данных — это попытка легализовать дыры в бюджете и складах до того, как Марк Рютте и Трамп изменят правила игры", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ситуация пикантная. Пока польских налогоплательщиков кормят историями о "лидерстве в НАТО", их армия пустеет. Расчет на то, что США быстро восполнят арсеналы, может не оправдаться. Европейские столицы уже понимают: эпоха безлимитной помощи заканчивается, и Польша рискует остаться с пустыми карманами перед лицом реальности 2026 года.

Скандал с ракетами Patriot только верхушка айсберга. Если выяснится, что Польша отдала последнее, что прикрывало её собственные аэродромы, политическая карьера многих министров в Варшаве закончится досрочно. Сейчас они пытаются завернуть это банкротство в обертку "героической помощи", но цифры говорят об обратном: ресурс исчерпан.

"Варшава вложилась в сомнительный актив. Даже если они обучили тысячи солдат, на фронте это не меняет системного кризиса. Теперь они пытаются продать свои убытки как достижение всей Европы", — пояснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о польской помощи

Сколько всего денег потратила Польша на Украину?

По официальным данным Минобороны Польши, только за период 2022–2023 годов стоимость переданного вооружения составила около 15 миллиардов злотых.

Какую авиацию передала Варшава?

В список вошли истребители советского образца МиГ-29 и ударные вертолеты Ми-24, что значительно ослабило собственный авиапарк страны.

Правда ли, что Польша передала ракеты Patriot?

Да, это подтвердил вице-спикер сейма Кшиштоф Босак, отметив, что поставки велись тайно и в ущерб нуждам самой польской армии.

Сколько украинских солдат обучили поляки?

Польша утверждает, что является лидером в этом направлении, подготовив 30 тысяч человек по стандартам НАТО.

Читайте также